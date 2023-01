Así será el nuevo parque de bomberos de Ciudad Real: triplicará en superficie al actual

La construcción del futuro complejo del Servicio contra Incendios y Salvamento de la provincia de Ciudad Real y del nuevo parque de bomberos de la capital ha adquirido este miércoles visos de realidad en el Palacio Provincial. El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha presentado el proyecto junto al presidente del SCIS, Julián Nieva.

Unas instalaciones "a la vanguardia y muy funcionales" que reunirá un importante compendio de recursos con el centro de comunicaciones y de la central del SCIS, a los que se sumará un centro de formación, una torre de entrenamiento de ocho plantas y el Centro Operativo Provincial del Infocam, desde donde se coordinan los medios del Plan Especial de Emergencias por Incendios Forestales a través de la consejería de Desarrollo Sostenible y Medio Natural.

La Diputación cedió hace algo más de un año una parcela con el objetivo de que la capital de la provincia cuente con un Parque de Bomberos propio del siglo XXI, moderno y actualizado. Unas instalaciones que se levantarán en la carretera de Piedrabuena. Lindan con el Camino Viejo de Alarcos, tienen acceso directo a la Nacional-430 y triplica en superficie al parque existente en la Ronda de Toledo, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

El centro de comunicaciones y la central del consorcio tendrán con una superficie de 1.700 metros cuadrados, junto a 1.000 más de espacio urbanizado; mientras que el Centro de Formación se levantará en 360 metros cuadrados, con una pista de trabajo aledaña de 4.000, donde se realizarán pruebas de lucha contra el fuego y rescate. Los 3.000 metros cuadrados restantes acogerán una zona urbanizada.

Dentro de la misma parcela se ha segregado una finca, que tiene una superficie de 17.289 metros cuadrados, en la que se tiene previsto construir el Centro Operativo Provincial de Lucha contra Incendios Forestales. La consejería de Desarrollo Sostenible y Medio Natural ha respondido al ofrecimiento que hizo en su día el presidente de la Diputación y hoy ha comenzado a tomar forma un proyecto que permitirá que Ciudad Real cuente con instalaciones apropiadas para dar servicios que son esenciales para la ciudadanía. En el caso del SCIS, el futuro emplazamiento ha sido ratificado y avalado por la comisión de seguimiento y asesoramiento del Consorcio. En ambos casos, la cesión es por 50 años y en el plazo de 5 se debe llevar a cabo la construcción de las infraestructuras.

32.251 metros cuadrados

Se actuará en más de 32.251 metros cuadrados de superficie con un presupuesto de licitación que roza los 5 millones de euros. Caballero ha recordado que la financiación correrá a cargo del SCIS, ya que cuenta con un remanente de 10 millones de euros, un montante que permitirá hacer la mayor renovación de vehículos en la historia del consorcio con la adquisición de 11 vehículos. La inversión total supera los 12 millones de euros.

Un montante que deja meridianamente claro que Caballero siempre se ha inclinado por "una apuesta absoluta por la seguridad". Así lo ha reconocido una vez más diciendo que tiene "una vocación de favorecer la seguridad en la provincia, porque una sociedad democrática no se desarrolla si la gente no se siente segura".

El presidente de la Diputación ha dicho que la ubicación no es una casualidad y que se ha estudiado el lugar con el objetivo de poder reunir la mayor concentración de recursos posible en el ámbito de la seguridad. Por el momento, el SCIS y el Infocam, después de realizar intensas gestiones con la consejería de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, crearán sinergias. Y la entrada a Ciudad Real por la carretera de Piedrabuena contará con edificios públicos, como ocurre en el resto de accesos a la capital de la provincia.

Servicios de calidad con los que no sólo se garantiza la seguridad en la capital, sino también 29 pueblos de la provincia. Un nuevo parque que se unirá a los otros ocho que están distribuidos en el territorio ciudadrealeño, según Caballero, quien ha explicado que las instalaciones que se van a construir en el próximo año y medio no constituían una reivindicación. También ha indicado que se aborda el mayor proceso de modernización y renovación de la historia sin detraer recursos del presupuesto ordinario de la Diputación ni del SCIS. Se han ahorrado 10 millones de euros en 8 años, no hay deuda y se van a invertir los remanentes. "Somos la provincia de España que más invertimos en seguridad", ha dicho.

En un período en el que los ayuntamientos pagan al Consorcio --en 2015 el de Ciudad Real debía 2 millones de euros y los de Alcázar, Socuéllamos y Tomelloso también-- y los consistorios de menos de 20.000 habitantes no aportan recursos económicos, la Diputación se implica con el SCIS, que tiene un presupuesto de 19'7 millones, con la aportación 11'7 millones de euros.

Nieva, por su parte, agradecía al presidente de la Diputación su confianza e implicación por mejorar este servicio mirando al futuro, apostando por un proyecto que integrara en un mismo espacio todos los recursos necesarios.

Se trata de la modernización de un servicio que lo requería y que era imprescindible, que presta servicio y cubre las necesidades de 29 poblaciones, 150.000 personas, subrayando la importancia y necesidad de proteger a nuestros ciudadanos, parques naturales, zonas industriales.

Un proyecto redactado por Geacam por lo que todas las necesidades del parque están contempladas, destacaba, y cuya ubicación es importantísima para reunir todos los recursos necesarios y además contar con las mejores vías de comunicación.

En este sentido, la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías, se refería a su ubicación estratégica, al constituir un enlace rápido la próxima construcción de la segunda ronda Sur. Masías agradecía a la Diputación la mejora de esta infraestructura, manifestando el apoyo del ayuntamiento a este tipo de proyectos que proporcionan un servicio tan importante y esencial para los ciudadanos, además de redundar en la importancia para la ciudad de contar con todos los servicios que necesita una sociedad moderna que avanza.

