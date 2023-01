El zasca de Echenique a Manuela Carmena que se le ha vuelto en contra: "Sois una secta"

Si en Podemos todavía le tenían algo de cariño a Manuela Carmena, después de este miércoles han roto cualquier resquicio del vínculo que les unió en el pasado, cuando la jueza logró la Alcaldía de Madrid aupada por la formación de izquierdas. El motivo es la crítica que le dedica a la ley del solo sí es sí en las páginas de El País, asegurando que no corregir el texto legal que está provocando la rebaja de las penas a agresores sexuales es "soberbia infantil".

Carmena ha defendido que el Boletín Oficial del Estado está "lleno de rectificaciones" y ha eximido de culpa a los jueces, algo que no han hecho desde el Ministerio de Igualdad, opinando que "es una pena" que la ley se haya aborado "con tan poca inteligencia". La exalcaldesa ha insistido en que "si el objetivo era endurecer las penas", el Gobierno debería "rectificarla" porque "ha salido mal".

Estas declaraciones de Carmena han sido aplaudidas desde el Partido Popular. Su portavoz en el Senado, Javier Maroto, ha ironizado diciendo que "nunca" pensó que estaría de acuerdo con ella, mientras que el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, se ha preguntado si será ella "¿una facha? ¿una franquista? ¿una machista recalcitrante?". La secretaria general, Cuca Gamarra, ha compartido la entrevista en Twitter para pedirle a Pedro Sánchez que le haga caso y rectifique:

Esto no va de derecha e izquierda.



Ya que no nos escuchan a nosotros, a ver si hacen caso a Carmena y rectifican.



Manuela Carmena: “No corregir la ley del sí es sí es soberbia infantil” https://t.co/LbypUXakdW — Cuca Gamarra (@cucagamarra) January 18, 2023

En este contexto también se han pronunciado desde Podemos, pero en términos muy diferentes. Lo ha hecho el portavoz de la formación morada en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, quien se ha decantado por el sarcasmo para escribir en Twitter que "si con el pelotazo de la operación Chamartín no quedó todo clarísimo, yo ya no sé":

A ver... si con el pelotazo de la operación Chamartín no quedo todo clarísimo, yo ya no sé. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) January 18, 2023

Se refiere Echenique al plan que Carmena redactó cuando era alcaldesa junto al Ministerio de Fomento ―en aquel momento dirigido por el popular Íñigo de la Serna― para reurbanizar unos terrenos públicos y convertirlos en el nuevo Madrid Norte contando con la participación privada del BBVA y la construcctora San José. No fue quien de aprobarlo durante su mandato, pero el Ayuntamiento madrileño sí lo hizo después, ya con Martínez-Almeida de regidor, y con el apoyo de Más Madrid, PP, Ciudadanos, PSOE y Vox.

Aquella operación que ahora vuelve a esgrimir Echenique fue uno de los motivos por los que Carmena rompió con Podemos y se presentó con el Más Madrid de Errejón tras las presiones que le llegaron de Izquierda Unida. La exalcaldesa se defendió argumenando que "tiene que haber colaboración público-privada y no importa que haya que llegar a acuerdos con entidades privadas". No obstante, basta con mirar las respuestas al tuit de Echenique para darse cuenta de que su intención no ha terminado de cuajar y su zasca a Carmena se le ha vuelto en contra:

por favor, dejad de llamar pelotazos a todo lo que no sea infrautilizar el espacio urbano. Hay intstaurado un pandaretismo con los temas de desarrollo urbano que hacen mucho daño a la izquierda. Pelotazos son los nuevos barrios del Sur o Valdebebas, no un proyecto bien integrado — en_fin (@enfin39091761) January 18, 2023

Pues yo soy votante de podemos y me parece excelente madrid nuevo norte. Es un tema urbanístico, y de esto me da que en la izquierda la gente está bastante equivoca en sus opiniones — en_fin (@enfin39091761) January 18, 2023

El Ayto Madrid lo aprobó por unanimidad. Todos los grupos votaron a favor. — Carlos (@CtiCarlos) January 18, 2023

Ahí participasteis vosotros — Rochefoucauld2 (@Rochefoucauld22) January 18, 2023

1. Podemos (después de VA2) apoyó la Operación Chamartín, con el concejal de urbanismo de Carmena, de Ps y pablista, firmando aquello encantado.



2. El Gobierno PSOE-UP también la ha firmado y apoyado 👉 https://t.co/EpjVaSkwDH



Eres un sinvergüenza. pic.twitter.com/YtHmIGp755 — Daniel (@danialgo_) January 18, 2023

Si con esto no queda todo clarísimo...yo ya no sé. pic.twitter.com/VEOgB5g9NC — C E N T I N E L A (@SHipocrates) January 18, 2023

Nosotros lo tenemos cristalino Pableras. pic.twitter.com/Wg1I3tIa4C — Clintwebos (@clintwebos) January 18, 2023

Ahora contra @ManuelaCarmena por dar su opinión sobre la #LeyMontero Sois ultraizquierda — Luis Gil Alonso (@LuisGilAlonso) January 18, 2023

Carmena osa hacer una mínima crítica al Gobierno = Carmena fascista. Sois una puta SECTA — Histeria Gulag 🇺🇦 (@HGulag) January 18, 2023

Hay que inventar una palabra nueva cuando hablamos del pelotazo de los podemitas zánganos y vagos.



Sobretodo si te quieres referir a los 20 mil millones destinados para el chiringuito del odio de género. pic.twitter.com/wT3Bwgvghf — 𝐊𝐚𝐟𝐤𝐢𝐚𝐧𝐨 (@Kafkian0) January 18, 2023

También la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, líder también de Podemos, ha dicho que "nunca se hubiera esperado" que "una persona como Manuela Carmena estuviera en contra de la ley del solo sí es sí", diciendo que es "algo que me preocupa".

