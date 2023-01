Escoge una de estas 5 tartas para saber qué es lo que más envidian de ti con este test de personalidad

Son una tendencia imparable en las redes sociales. Los test de personalidad y los acertijos visuales suponen ya uno de los divertimentos con más éxito al servir para conocernos más a nosotros mismos y también para entrenar nuestra agudeza visual. Por un lado, con los acertijos, nos ponemos a prueba y tenemos la oportunidad de retar a nuestros amigos, mientras que las pruebas que nos informan de detalles personales de los que no éramos conscientes nos ayudan a reflexionar sobre ellos y cambiar si es preciso nuestra forma de ver las cosas.

Unos y otros se hacen virales con rapidez, como algunos de los que hemos publicado estos días: 'Nuevo test viral: tu forma de escribir la letra 'ese' dice mucho sobre tu personalidad' y 'Test de personalidad: lo primero que veas en esta imagen desvelará por qué cualidad destacas'. En esta ocasión te presentamos un nuevo test de personalidad en el que te animamos a escoger una de las cinco tartas que te presentamos en la ilustración para saber más tarde qué es lo que envidia de ti el resto de la gente, qué cualidades tuyas les gustaría tener.

Con este test de personalidad conocerás algo que quizás no sabías sobre ti o no te habías fijado, pero lo importante no es lo que te digamos aquí, sino la reflexión que puedes hacer a raíz de leer la solución. De hecho, advertimos siempre que este tipo de pruebas no son concluyentes y los test virales como este suponen únicamente un divertimento al que no deberías darle más importancia que la lúdica. Sin duda, lo más gratificante es hacer introspección y conocerse más en profundidad.

Imagen del test

La imagen del test viral de personalidad.

Resultados del test

Una vez que te hayas fijado bien y hayas elegido una de las cinco formas de tarta, podrás descubrir su significado. Estos son los resultados:

La tarta número 1

Si has escogido el pastel circular es que tienes una serie de cualidades que admiran los que te aprecian, pero también te envidian otras personas. Tu capacidad de análisis, que hace que tomes decisiones acertadas de una forma creativa y única es tu gran fortaleza, pero también se fijan en que haces lo que te propones sin demora, por pequeño o grande que sea, y encuentras soluciones por tu pragmatismo.

La tarta número 2

Si te has decantado por el pastel pentagonal es que envidian de ti la independencia que demuestras y tu capacidad para no mostrar emociones, pero sí ser empático con las de los demás. Tu intuición es algo que valoran mucho al ser una habilidad muy especial y desarrollada después de años observándolo todo.

La tarta número 3

Las personas que hayan elegido este pastel tienen que cuidarse de la gente que las envidia por ser creativas e innovadoras, viviendo el día a día y sorbiéndole el jugo a todo. Este entusiasmo, que las convierte en el centro de atención y en la salsa de todas las fiestas por su conversación fluida, es algo muy preciado por aquellos que no tienen esta cualidad.

La tarta número 4

Este pastel en forma de estrella lo escogen aquellos que son líderes natos y despiertan por ello muchas envidias. No te importa lidiar con problemas, tratar con todo tipo de personas, controlar y coordinar las situaciones y conseguir la motivación y cohesión necesarias para sacar cualquier proyecto adelante.

La tarta número 5

Este último pastel, con forma de corazón, suelen escogerlo aquellas personas con una gran habilidad en el trato con la gente. Ser tan popular despierta muchas envidias, sobre todo porque ayudas a las personas y te preocupas por ellas de forma genuina, sabiendo escuchar y siendo un amigo leal. Además, tratas de evitar los conflictos a toda costa.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

Entre sus principales beneficios se encuentran el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

