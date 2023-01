Nuevo test viral: tu forma de escribir la letra 'ese' dice mucho sobre tu personalidad

Son tendencia en las redes sociales y se hacen virales con rapidez, los test de personalidad y los acertijos visuales están gozando de un éxito inesperado porque suponen un pasatiempo divertido para todo tipo de público: desde las personas que buscan poner a prueba sus destrezas y agudeza visual a las que desean conocerse a sí mismas con mayor profundidad y reflexionar sobre sus virtudes y defectos. Unos y otros se pueden compartir con amigos, como los que hemos ido publicando estos días: 'Test de personalidad: lo primero que veas en esta imagen desvelará por qué cualidad destacas' y '¿Tienes cualidades para convertirte en un buen jefe?: descubre la respuesta en este test'.

Hoy lo que os vamos a proponer es que cojáis papel y lápiz para escribir una letra ese a vuestra manera, que después podréis comparar en la resolución del test. Esta vez no vamos a basarnos en imágenes ni ilustraciones con elementos que se pueden escoger para saber después su significado, y tampoco se trata de encontrar un animal perdido entre el resto de dibujos. Será nuestra caligrafía la que desvele en esta ocasión algunos detalles sobre nuestra personalidad que siempre habían estado ocultos en nuestra escritura.

Con este test de personalidad conocerás algo que quizás no sabías sobre ti o no te habías fijado, pero lo importante no es lo que te digamos aquí, sino la reflexión que puedes hacer a raíz de leer la solución. De hecho, advertimos siempre que este tipo de pruebas no son concluyentes y los test virales como este suponen únicamente un divertimento al que no deberías darle más importancia que la lúdica. Sin duda, lo más gratificante es hacer introspección y conocerse más en profundidad.

¿Cómo escribes la 'eme'?

Las distintas formas de hacer la letra 'ese'.

Si todavía no han escrito tu letra ese, es el momento. Coge un pedazo de papel y escríbela de forma natural, encabezando por ejemplo una palabra o en mitad de otra, pero sin forzar tu caligrafía para que salga tal y como sueles escribirla.

Resultados del test

Una vez que la hayas escrito, según las diferentes formas de la letra, estos son los resultados del test:

Según el tipo de letra

La grafía manuscrita de la letra ese nos habla de personas realistas, conscientes y cautelosas, prácticas en sus relaciones y determinaciones. Si, por el contrario, empleamos una grafía imitando a la imprenta supone que tenemos un deseo de independencia e inteligencia superior, con gran sentido de la estética y la originalidad.

Según su forma

Cuando la letra ese está abierta, hablamos de una persona tolerante, empática y generosa con los demás. Si su apertura es extrema, significa que estamos ante alguien que despilfarra y no mide cuánto puede dar. Si no hay espacio en su apertura, significa que existe un nivel alto de conservadurismo y tradicionalidad. Al interponerse los trazos inferiores de la letra, estamos ante alguien intransigente y desconfiado, mientras que las líneas rectas transmiten mucho amor propio, tendencias posesivas y avaricia. Por último, una ese muy triangular es la que escribe una persona intransigente, egoísta y estrecha de mente.

Según su comienzo

Si inicia su trazado en la parte inferior es que estamos ante alguien farsante, convincente y con dotes de interpretación, pero si la letra ese tiene un bucle superior es que la ha escrito una persona honesta y con mucha ética. Mientras, si destaca sobre el resto de la grafía es que se trata de alguien generoso y simpático, siempre dispuesto a ayudar. Si esta parte es más recta, hablamos de gente combativa y que está a la defensiva, pero si es arqueada se trata de una persona astuta y habilidosa.

Según su cierre

En esta última parte del trazo, si no hay un cierre adecuado es que tratamos con una persona perezosa y que deja las cosas a media. Cuando finaliza, en cambio, en un bucle o posee bucle inferior, revela la capacidad de usar a las personas para obtener lo que desean. Si este elemento se convierte en una espiral, la persona es codiciosa y con ambiciones desmedidas. Una ese con final regresivo refleja una personalidad violenta y con final progresivo un gran espíritu de lucha y generosidad.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

Entre sus principales beneficios se encuentran el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

