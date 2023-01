Podemos no votará su propia ley animalista por el empeño del PSOE de excluir a los perros de caza

Los dos socios del Gobierno encaran la recta final de la legislatura con el pie en el acelerador para desatascar las leyes que aún no han salido adelante. Los acuerdos para la Ley de Vivienda están a punto y la Ley Mordaza, aunque lentamente, avanza. Sin embargo, la Ley de Bienestar Animal corre el riesgo de no aprobarse nunca a causa de los perros de caza.

La norma, impulsada desde el Ministerio de Derechos Sociales, pasó el 22 de diciembre su primer trámite parlamentario al ser aprobado el dictamen en el Congreso. Lo hizo con la enmienda del PSOE en la que se excluye a los perros de caza de la misma, algo que Unidas Podemos rechaza y por ello amenaza incluso con dejar caer su propia ley.

"El PSOE tiene una última oportunidad de rectificar antes de llegar a pleno", aseguran fuentes de la formación morada. ¿Y si no lo hace? "Pues entonces la ley corre el riesgo de caer. Tal y como está, no queremos que pase", añaden. ¿Entonces van a dejar ustedes que caiga?, insiste este diario. "La responsabilidad será del PSOE", advierten. ¿Pero van a votar contra su ley? "Con esa enmienda, la ley ya no es nuestra".

Cuando se pregunta al PSOE, la posibilidad de acuerdo es nula. "Nosotros no tenemos nada que ceder", aseguran fuentes socialistas. "Hemos hecho nuestro trabajo honestamente, escuchando a todos los sectores, a las asociaciones y a los colectivos, y hemos presentado enmiendas que creemos justas para una España que es muy diversa", añaden.

Ahora mismo ninguno de los partidos está dispuesto a ceder. El tiempo juega en contra, porque la ley se tramitará en el próximo pleno extraordinario que se celebre y que se convocará seguramente a finales de enero.

"Esto es una democracia, esto no va de patalear", reprochan desde el PSOE a Podemos. "Cuando perdimos en las enmiendas de la Ley Trans no íbamos con ese discurso. Si no votan a favor de su ley por una enmienda, deberían hacérselo mirar", añaden.

Aprobaron el dictamen

La Ley de Bienestar Animal está generando más tensiones de las esperadas en el Gobierno de coalición y corre el riesgo de ser la primera ley en caer que nace del Ejecutivo. El PSOE dio el visto bueno inicialmente a la redacción elaborada por el departamento de Ione Belarra, pero después presentaron una enmienda para dejar fuera a algunos animales.

En su enmienda, los socialistas piden que todos los beneficios de la Ley –que agrava las penas por maltrato, abandono o sacrificio– sean aplicables exclusivamente a los animales domésticos, y se excluya de la misma a los perros de caza, los de pastoreo y los de rescate, para que cuenten con una legislación propia.

Los dos partidos de la coalición intentaron llegar a un acuerdo, pero fue en vano. El pasado 22 de diciembre se celebró la Comisión de Derechos Sociales encargada de tramitarla y el PSOE consiguió sacar adelante el dictamen con su enmienda gracias al apoyo del PP.

Pero los morados se niegan a ver aquí una victoria del PSOE. Aseguran fuentes cercanas a la ministra Belarra que el dictamen se aprobó para que la ley no muriese en la Comisión, pero que en ningún momento van a votar a favor de la ley si prospera con esa enmienda.

"Queremos que se retraten en el pleno, explicando por qué quieren dejar fuera a los perros de caza", aseguran. "Nos cuesta creer que todos los miembros del PSOE estén de acuerdo con la posición de su partido y les estamos dando tiempo para que rectifiquen", añaden. Pero eso parece, ahora mismo, imposible.

Unidas Podemos ha ido endureciendo el discurso contra el PSOE por este asunto. El mes pasado Lilith Verstrynge, secretaria de Estado para la Agenda 2030, llegó a acusar a los socialistas de "maltratadores". "Desgraciadamente, el PSOE se está colocando del lado de los maltratadores, de las personas que apalean, torturan y maltratan perros y animales, incluidos los de caza. Están del lado de las personas que cuelgan galgos o que entierran a cachorros en cal viva", dijo.

