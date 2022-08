La reacción viral de Chicote ante una nueva aberración culinaria: "Cualquiera puede cocinar"

Si acaban de comer y están en proceso de digestión, tal vez deberían dejar esto para más tarde. No exageramos: el vídeo de una nueva aberración culinaria que se ha hecho viral es de los más desagradables que hemos visto por La Jungla. Obviamente no es la primera vez que se populariza una receta tan poco apetecible e insalubre como esta, pero podemos decir que se nos ha hecho especialmente asquerosa y parece que también le ha sucedido lo mismo a Alberto Chicote.

Está sacada de TikTok, la autora se hace llamar Lucy Diamond Show y acumula más de un millón de seguidores entre todos sus perfiles en redes sociales. Aunque su receta no es reciente, sí ha cobrado popularidad estos días al haber llegado a Twitter, donde ha provocado no pocas arcadas entre el personal. Es especialmente curioso cómo la mayor parte de estos vídeos llegan de Estados Unidos, donde tienen todo tipo de productos propensos a la guarrada de los que aquí, afortunadamente, carecemos.

El primer paso del invento de esta mujer pasa por vaciar dos botes de patatas Pringles sabor queso chédar en una olla con agua hirviendo y remover hasta que se hacen una pasta. Después, el resultante lo cuela para quitarle el agua sobrante y lo pone encima de un molde de tartaleta que parece hecho con hojaldre o una masa similar. Si esto les ha parecido suficiente, todavía hay más: a continuación le echa un bote entero de verduras y alubias pochadas. Ya solo por comprarlo deberían detenerla.

"La cucaracha"

No contenta con su bomba calórica a prueba de jugos gástricos, la buena de Lucy agrega una pasta de queso, harina de maíz, parmesano y ajo el polvo, para terminar con un toque de albahaca y, ojo, rociarlo todo con mantequilla en difusor antes de meterlo en el horno para darle un horneado final. Todo ello, con una persona grabando que ve apetitoso cada paso que da la cocinera. Insistimos, estas imágenes podrían herir su sensibilidad en general y la de su aparato digestivo en particular:

El vídeo se ha hecho tan viral, camino de los tres millones de reproducciones a la hora a la que publicamos este artículo, que no tardó en llegar a ojos de Alberto Chicote. El mediático y afamado cocinero, en cambio, no ha querido centrarse en su comentario en el despropósito culinario sino en una invitada en la que no todo el mundo ha reparado: la cucaracha que observa cómo cuelan el puré de patata.

Hasta la cucaracha (durante el colado) mira con asombro. https://t.co/bEA4oIs1ky — Alberto Chicote (@albertochicote) August 16, 2022

El comentario de Chicote ha generado miles de reacciones y él mismo ha ido dando respuesta a algunas de ellas, haciendo gala de su gran sentido del humor:

Ponle serrín — carlos arque bericat (@carlosarque) August 17, 2022

Para darle cuerpo. — Alberto Chicote (@albertochicote) August 17, 2022

¿Cogiendo ideas para Omeraki? — Buroncio (@buron88) August 16, 2022

La esencia de lo que no se debe hacer — Alberto Chicote (@albertochicote) August 16, 2022

En serio? Que mascota es esa? pic.twitter.com/ndk7xd06dl — Daniel Brugaz (@Daniburgaz_80) August 16, 2022

La que vive ahí. — Alberto Chicote (@albertochicote) August 16, 2022

Yo le daría una estrella Michelin 🥴 — Alfonso (@AlfonsoZajia) August 16, 2022

Yo le daria con una estrella ninja. Vale? — Alberto Chicote (@albertochicote) August 16, 2022

¿Y si la cuqui hubiera saltado al colador que hubiera pasado, Alberto? 🤣 — Antonio Castro (@ACastroMorillo) August 16, 2022

Vete tú a saber. Igual muere de un ataque químico. — Alberto Chicote (@albertochicote) August 16, 2022

Me como un bocados de eso y me tienen que llevar a quirófano para que me lo saquen — italo (@dateofdelivery1) August 16, 2022

Se te sale de dentro como un alíen. Con vida propia. — Alberto Chicote (@albertochicote) August 16, 2022

Por no hablar del cucarachon que hay en el fregadero — jesuli (@jesusgarcia1907) August 16, 2022

Llámalo fregadero, llámalo Pozo de almas. — Alberto Chicote (@albertochicote) August 16, 2022

Joder Alberto, no nos pongas estas guarradas 😭😭 — Nigiri 🍣🇭🇲 (@CptNigiri) August 16, 2022

Hay que conocer al enemigo. — Alberto Chicote (@albertochicote) August 16, 2022

Si cocinar bien no es tan difícil... — RNR jukebox (@rnrjukebox) August 16, 2022

Ya lo dijo Gousteau. Cualquiera puede cocinar. — Alberto Chicote (@albertochicote) August 16, 2022

Este tipo de recetas son tan habituales que nadie se ha planteado que Lucy Diamond sea en realidad una cuenta parodia, como deja claro en sus perfiles. Además, basta con darse una vuelta por ellos para ver todo tipo de recetas imposibles y fijarse en un pequeño gran detalle: el vídeo siempre se corta antes de que ella lo pruebe. Sin duda, la prueba de que es consciente de que vive en un país sin sanidad pública. Eso sí, no tenemos tan claro que la cucaracha sea de mentira.

