Lluvia de críticas al 'tiktoker' que dice que no le gustan "las chicas de gimnasio": "Imbécil..."

"Deja de llorar ya. A los tíos de gimnasio no nos gustan las chicas de gimnasios". Estas son las palabras con las que el tiktoker llamado Sr. Fufi ha incendiado Twitter. Un video que acumula ya casi 263.000 visualizaciones en TikTok y que demuestra que es una red social donde la mezquindad nunca deja de sorprender. Cuando se viralizan personajes como el Sr. Fufi, a uno se le pasa por la cabeza que aquella idea de Trump de prohibir TikTok no parece tan terrible. Aunque, cuando eso ocurre, también se recuerda el video en el que Belén Santo concienciaba sobre el lenguaje de sordos y entiende también hay cosas buenas.

Twitter ha explotado contra Sr. Fufi, que ha continuado su discurso con una argumentación que parece tan ridícula como su mensaje: "No me malinterpretes, no me refiero a la típica que va dos días a la semana o una vez al mes a hacer un poquito de piernas, porque eso nos gusta a todos. A mí me parece muy bien que vayas, que te esfuerces y, si es lo que te gusta a ti, adelante, pero acepta que estás pagando el coste de que no le vas a gustar a todo el mundo. Los que podemos elegir, vamos a elegir a una de volley, acéptalo".

Muchas mujeres han respondido a Sr. Fufi explicando lo nocivo de su discurso y mostrando su indignación. También ha habido hombres que han querido desmarcarse del tiktoker haciendo ver que es un mensaje más propio de otro tiempo: "¿Siglo XXI y todavía sectores masculinos creen que las mujeres hacen cosas en torno al hombre? ¿Que va al gimnasio para gustarle al hombre y no por su comodidad personal?", ha dicho un usuario llamado Enzo.

como se puede ser tan pringao pregunta seria pic.twitter.com/dQi0ioUasw — l. (@nomasgIuten) May 9, 2022

1- No sé xq generaliza "a los hombres no nos gusta" q carajo sabe lo que le gusta a los demás?

2- Siglo XXI y todavía sectore masculinos cree que las mujeres hacen cosas en torno al hombre? Q va al gimnasio para gustarle al hombre y no por su comodidad personal?

Terrible imbécil — Enzo (@Enzo_RBE) May 10, 2022

Y a las mujeres que no vamos al gimnasio tampoco nos gusta — Genesick (@GenesisMezac) May 11, 2022

Cuanto más leo sobre lo poco que le gustan a los hombres las mujeres musculadas, más ganas tengo de ir al gimnasio https://t.co/wkrsvBmItB — almendramida (@almelau_) May 10, 2022

El control masculino sobre los cuerpos femeninos no es nuevo, pero gracias a Twitter están pudiendo responderle. Entre las contestaciones más exitosas ha estado la de Elena Rue Morgue, que lo ha calificado directamente de "imbécil machista" y le ha explicado que "las chicas no vamos al gimnasio a gustarle a pavos como tú, vamos a entrenar".

Las chicas no vamos al gimnasio a gustarle a pavos como tú, vamos a entrenar. Si inviertes el tiempo que dedicas a opinar sobre el atractivo de las mujeres en intentar dejar de ser un imbécil machista a lo mejor en un par de años da para tener media conversación contigo. pic.twitter.com/x6M55BWmFs — ❤️‍🔥 Elena Rue Morgue ❤️‍🔥 (@Elenaruemorgue) May 9, 2022

Pagas el gym y el precio de no gustarle a tíos como él, excelente servicio, todo ventajas. https://t.co/s9SeOQOXVi — 𝓜𝓪𝓻𝓪𝓿𝓲𝓵𝓵𝓪 (@Maravillaaa29) May 10, 2022

bueno jose ricardo a mi no me gustan los tíos cuya personalidad se basa únicamente en ser misógino y llevar camisetas de tirantes y no voy x ahí dando x culo me entiendes https://t.co/Z7x12SwvkU — catarsis (@Joana_Reizabal) May 10, 2022

Y otra cosita: entre las "tías de gym", las que entrenan duro varios días a la semana, hay diversidad corporal, tolai. pic.twitter.com/8xyLZS828c — ❤️‍🔥 Elena Rue Morgue ❤️‍🔥 (@Elenaruemorgue) May 9, 2022

Cómo es posible que los tíos que siempre hacen videos de "los tíos no buscamos x tipo de tía" son los que más pinta tienen de esperar desesperadamente contacto con cualquier tía? — 𝑹𝒐𝒔𝒎𝒚 (@rosmyradke) May 9, 2022

"A los tíos como yo no le gustan las mujeres que van al gimnasio". Ese chaval ha hecho más porque toda mujer del planeta se apunte al gimnasio que todas las campañas publicitarias de la historia. — Siberet (@SiberetSiberet) May 10, 2022

Hay una estrechisima relación entre ser un matao que basa su personalidad en ir al gimnasio y a quedadas de coches, seguir a cuentas rollo @consejosparamillonarios, etc y ser un puto misogino que proyecta sus inseguridades sobre las mujeres https://t.co/hUmK8gCb6B — fucktores (@fucktores) May 10, 2022

"A los tipos de gimnasia no nos gustan..." NOS DA IGUAL. Pero es que cómo le gustan a él las mujeres y sobre todo si se está centrando en el físico NOS IMPORTA MUCHO MENOS, COHONE. Puede tener los gustos que le salga de los webs pero no son una regla a cumplir x nosotras, hostia. — Ama de casa enfurecida🧹 ☭👩🏻‍🔬🔬 (@hastaljigo) May 11, 2022

Sigue los temas que te interesan