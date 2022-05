Los zascas a Mariano Rajoy por su nuevo chiste contra Irene Montero y su lenguaje inclusivo

Mariano Rajoy nos dejó algunas de las frases más memorables de la política española. El expresidente era capaz de liarse hablando de los vecinos y el alcalde o de los "mucho españoles", pero alejarse del foco mediático parece que le ha otorgado una mayor elocuencia y, de hecho, inmerso en ese empoderamiento se ha atrevido incluso a criticar el lenguaje inclusivo en una de sus últimas intervenciones públicas.

Acudió este pasado sábado al congreso local del Partido Popular en la ciudad de Pontevedra, compartiendo asiento con el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y el recién investido presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, además de la exministra Ana Pastor. Todos quisieron aupar al candidato, Rafael Domínguez, que ha revalidado la presidencia municipal el partido y será el próximo candidato a los comicios locales.

En su intervención, Rajoy se mostró cómodo e hizo un gran alarde de su habitual retranca; no en vano estaba "en el congreso de mis raíces y de la parte del Partido Popular que más quiero, la de Pontevedra". Recordó sus primeros pasos en la formación, cuando se divertía pegando carteles "que no servían para nada" en las campañas electorales y terminó siendo diputado en las primeras elecciones al Parlamento gallego para después ocupar el cargo de concejal.

"Todas y todes"

Rajoy advirtió que en su turno de palabra iba a hacer "lo que me apetece" y, además de echar piropos a Domínguez y alabar su trayectoria, cargó contra el Gobierno local del Bloque Nacionalista Galego que "en el siglo pasado ya estaban, son de mi quinta aunque parecen mucho mayores que yo", provocando las carcajadas del auditorio. No obstante, aunque dijo que no se iba a referir a la política central ni a la economía, terminó por criticar que el Gobierno de Sánchez "es una jaula de grillos que solo es capaz de generar división, de crear problemas".

Aseguró que su sino era el de hundir la economía y el del PP "es recuperarla", pero acabó reconduciendo su discurso a la promesa inicial: "Yo dije que de esto hablen otros, por tanto, de la política y economía del Gobierno, que hablen otros. Del señor Sánchez, que hablen otros; y del lenguaje este del todas, todes, todas ―cuya última versión es autoridades y autoridadas― pues bueno, de todo eso que hablen los que hablan detrás de mí", sentenció entre aplausos en una intervención que se pueden volver a ver desde el minuto 41:

El vídeo de Rajoy mofándose del lenguaje inclusivo se ha hecho viral en las redes sociales y ha llegado a varias cabeceras, donde muchos tuiteros han dejado sus comentarios criticando al expresidente y recordándole que, precisamente, con sus antecedentes no está como para dar muchas lecciones sobre el uso de la lengua:

De verdad que me explota la cabeza ver a Rajoy burlarse del uso del lenguaje.



La cara de Pablo Iglesias al final... 🤣



(Y bueno, el aplauso de la gente del PP parece hasta irónico) pic.twitter.com/0J0iaPYF64 — #PorQuéTT (@xqTTs) May 10, 2022

De lenguaje y de gramática sabe mucho para no entender ni su letra. pic.twitter.com/hFR7PpgOyI — 𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝘁 🕊 🇺🇦🇪🇺 (@Albert_Edero) May 10, 2022

Claro, Mariano. Claro que sí... pic.twitter.com/xsk45TlnB9 — Guillermo de Baskerville (@Baskerville_Gui) May 9, 2022

El lenguaje que le gusta a este señor antiguo y rancio que tanto padecimos, era el lenguaje mudo.

Vergüenza. pic.twitter.com/ZeHeN4ZIMj — Tania C/❤ (@TaniaCrespo3) May 10, 2022

Los españoles son muy españoles y mucho españoles. Somos sentimientos y tenemos seres humanos. Cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político. España es un gran país que tiene españoles. — ¡Televisión manipulación! (@Sergio62282885) May 9, 2022

Pues está Rajoy como para mofarse del lenguaje , el catedrático 🤦‍♂️ — Gene78 (@geno_paredes) May 9, 2022

" es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcale" — Acanthus (@Acanthu02420121) May 9, 2022

Podría estar todo el día poniendo vídeos de Rajoy porque me parece digno de estudio.



Sí, este señor se burló ayer del lenguaje inclusivo. pic.twitter.com/BLXlPrZVjf — #PorQuéTT (@xqTTs) May 10, 2022

Rajoy, el de los "muy españoles y mucho españoles", se mofa del lenguaje inclusivo. Será eso de la paja en el ojo ajeno, ¿no?. Para dar lecciones está, el que casi inventa un nuevo diccionario, el Rajoy-castellano. — silvia ramírez (@silviaramrez1) May 10, 2022

Sin embargo, han sido muchos otros los que han aplaudido a Rajoy y se han sumado a su crítica:

La lengua española es inclusiva per se. Lo demás son memeces de la portavoza — Casanova (@BGCasanova) May 9, 2022

Lógico, es una memez

Lo dicen como si fuera algo malo — Antonio Cánovas del Castillo (@canovasPM) May 9, 2022

Y qué os parece? Mal? Porque el lenguaje inclusivo es una auténtica aberración lingüística. — Lady Ascot (@mbg19690405) May 10, 2022

Pues lo normal. Yo me descojono cada vez que lo oigo. — Antonio IV, 💚🇪🇦🇮🇨🇮🇱 #SanchezVeteYa (@antonioggh1) May 9, 2022

Con el lenguaje inclusivo no se puede hacer otra cosa que mofarse. La propia Rae desautoriza el lenguaje inclusivo y en Francia, con sentido común, se ha prohibido en la enseñanza y en la relación con la Administración. — Rafael Andrés Alvez (@Andres_Alvez) May 10, 2022

Pues lógicamente. No sirve nada más que para mofarse (y para identificar a los/as/es que no quieres cerca) 🤣🤣🤣 — Nefertivi (@Nefertivi) May 10, 2022

Pues sí, considerándome de izquierda, tanto ellas, ellos y elles es confuso, poco práctico y naíf. Creo que en Francia se ha prohibido hablar así en las escuelas por ser contraproducente. Cómo nos complicamos la vida alejando el foco del verdadero problema de la desigualdad. — Safricano (@Safricano1) May 9, 2022

Lo que hace cualquier persona con sentido común. — Henry (@HSGondorff) May 9, 2022

Y con razón, cuando se lleva el lenguaje incluso al esperpento solo hace el efecto contrario al que se busca. — Juan Figueroa (@JuanFigueroaCol) May 10, 2022

No es esta la primera vez que Rajoy carga contra el "todes". De hecho, en el congreso del PP nacional que se celebró en abril ya lo hizo, asegurando desde el estrado que "en los últimos años la política se convirtió en una cuestión de gestos, se titulares, de tuits, de demagogia barata y todos, todas, todes que me saca de mis casillas".

