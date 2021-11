Autoridades y Autoridades

Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno socialcomunista de Sanchez y Díaz, que por lo visto y según el director del El Mundo, Francisco Rosell, al llegar al ministerio de Trabajo, no sabía lo que era un ERTE, ha cometido otro error garrafal en una ministra con el lenguaje «inclusivo» de su colega Irene Montero y el ministerio de Igualdad. En su intervención, hace dos semanas, en el acto de clausura del Congreso Confederal de sus colegas de Comisiones Obreras (CCOO) dijo: «Queridos compañeros y compañeras… Autoridades, autoridadas…».

Es natural que hasta los miembros comunistas de Podemos estén ya hasta los cataplines (qué decir de los demás espectros políticos y ni les cuento los ciudadanos de este país….) de los deseos de Irene Montero, “la muchacha de barrio, sin formación” de la genial Lidia Falcón y sus continuas patadas a la RAE (nunca un partido político en España en tan corto espacio de tiempo ha cometido tantos errores) y en este caso la misma Yolanda Díaz se ha dado cuenta del error, y ha rectificado: «Autoridades».

No es la primera vez que la Sra. ministra comunista patea a la RAE, ya que hace poco tiempo y respondiendo a un comentario del premio Nobel D. Mario Vargas Llosa en el congreso del Partido Popular dijo: “Señoro” Premio Nobel. Lo cual motivó por mi parte una muy fácil respuesta en forma de artículo en este mismo diario El Español.

Realmente, yo que soy un novato y un aficionado total en esto de escribir artículos en los periódicos, animo a otras personas para hacerlo, ya que lo único que tienen que hacer es ojear los periódicos digitales serios de este país, no panfletos políticos al estilo El País, El Plural, Diario.es, etc, (los demás, ni los nombro) todos subvencionados directamente por el Gobierno. Solo hay que revisar los numerosos y frecuentes errores publicados de Unidas Podemos o su equipo de convictos por la justicia y buscar un poco en su hemeroteca privada y ¡voilá! Artículo listo para enviar, a la espera de que lo acepten en la redacción del periódico. Son una fuente inagotable de barbaridades.

Realmente ¿ésta Yolanda Díaz, es la persona que va a hacer la competencia al PSOE y a los partidos de la derecha española, PP y VOX, en las próximas elecciones? Yo cada día estoy mas sorprendido con la capacidad intelectual de los nuevos políticos del espectro izquierdista del panorama español y esta señora, totalmente desconocida a sus 50 años, hasta que llegó Pablo Iglesias el “supercomunista y estrella fugaz” de la política española, y la medio nombró su sucesora, ocupa el primer lugar en mi ranking de las sorpresas.

La señora Díaz va a tener, aparte de su enfrentamiento permanente y consentido por el presidente Sánchez con la ministra de economía y vicepresidenta primera del Gobierno Nadia Calviño por la Reforma Laboral, que no va a conseguir a su favor, ya que aparte de Calviño, tiene enfrente al Banco de España, a la CEOE y a la misma Unión Europea, dos escollos importantes en sus aspiraciones de formar un “frente amplio” al estilo de José Múgica en Uruguay, país donde viví un año y conozco un poco, y que son, entre otras, las “hermanas” Irene Montero e Ione Belarra, ya que “para una mujer no hay mayor enemigo que otra mujer” y en este caso son dos, con lo cual tendrá que ir con los pies de acero en su guerra particular contra las “hermanas” comunistas.

Así mismo, creo que la ministra Díaz, va a tener una “ayuda” importante en el gurú Iván Redondo, ya que este una vez llegado el momento se acercará a ella y le propondrá, de forma lista que no inteligente, su nombramiento de asesor especial para su campaña política. Ella lo aceptará, ya que es una persona con experiencia política y el matará dos pájaros de un tiro, ya que por una parte tiene trabajo bien remunerado nuevo y por otra parte, le devuelve a Pedro Sánchez, el “diplomático”, su reciente patada y salida de su equipo. La venganza, ya lo sabemos, es un plato que se come en frío.

Iván Redondo ha demostrado ser un mercenario de la política y yo no tengo claro, por mi total inexperiencia en estas lides políticas, si eso es positivo o negativo, para los diferentes partidos políticos en los que ha prestado sus servicios: PP en Extremadura y Cataluña, PSOE en España, etc. Por eso ahora le falta el nuevo partido a la izquierda del PSOE, para completar su abanico profesional, ya que no creo que VOX cometa el error de ficharlo algún día, aunque en la política nada es imposible.

Por cierto, con todo respeto, ¿qué experiencia profesional tiene en su CV (no másteres falsos, por favor) la Sra. Yolanda Díaz para ser la Ministra de Trabajo del Gobierno de un país llamado España?

