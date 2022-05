¿Eres capaz de encontrar la serpiente entre las jirafas en este reto visual? Tienes 3 segundos

Los acertijos visuales han ido aumentando su popularidad hasta convertirse en uno de los contenidos que más engancha de Internet. Imágenes pensadas para engañar al cerebro y ponerlo a prueba, a las que no necesitamos dedicar mucho tiempo, y que despiertan nuestro ingenio y el de miles de personas, puesto que suelen ser publicaciones que se hacen virales con rapidez, como es el caso de este nuevo reto que nos invita a descubrir una serpiente entre muchas jirafas.

Se trata de una prueba visual para la que sus creadores nos dan un total de tres segundos, muy poco tiempo para tratar de adivinar dónde se camufla la serpiente, cúal es su ubicación exacta entre tanta jirafa. Requiere además de una gran rapidez mental y de no dejarse llevar por las primeras impresiones, puesto que el dibujo puede llevarnos a equívocos. Estos factores son los que han conseguido enganchar a la gente, siendo únicamente un 5% quienes lo resuelven.

¿Empezamos el reto? ¡Activamos la cuenta atrás de 3 segundos?

Y... ¡tiempo! ¿Has encontrado a la serpiente? ¿Quizás necesitas más tiempo? No, no está fuera del encuadre en el margen superior, fíjate un poco más... Aunque a estas alturas ya formes parte del 95% de las personas que no han sido capaz de localizarla en 3 segundos, puede que lo logres si inviertes algunos minutos más. Si, por el contrario, ya sabes dónde se camufla, ¡enhorabuena! Tu percepción visual es envidiable.

Llegados a este punto, si quieres seguir intentándolo no sigas leyendo porque vamos a desvelar dónde se encontraba la serpiente. Esta vez comparte la misma tonalidad de piel que las jirafas, así como sus manchas, de modo que era complicado distinguirla, pero si nos fijamos bien veremos que únicamente uno de los cuellos que se levantan en el dibujo no tiene morro ni orejas, sino una lengua bífida que apunta al cielo:

¿Demasiado rebuscado? No te desesperes. Tanto si has conseguido resolverlo como si no, tenemos más retos visuales en La Jungla. De hecho, en este otro artículo te retamos a descubrir el elefante que está escondido en el dibujo y hacerlo también en unos pocos segundos. Entre nuestros favoritos está el de esta imagen que desaparece de repente de nuestra vista para dejarnos loquísimos, y explicamos además por qué sucede eso.

Si eres más de matemáticas, a ver si eres capaz de saber cuál es el número que aparece en este otro reto, y si lo que te gusta es el misterio, quizás puedas resolver este asesinato aparentemente imposible. Los retos visuales son pasatiempos perfectos para entrenar el cerebro y desarrollar habilidades de percepción, pero también nos ayudan a sobrellevar el estrés y pasar un rato divertido, que eso nunca sobra.

Sigue los temas que te interesan