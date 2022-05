¿Eres capaz de encontrar al elefante en este reto visual? Solo lo logra uno de cada 100

Lo que parece un dibujo casi infantil, con colores vivos y una muchacha paseando a cuatro perros en primer plano, es uno de los acertijos visuales que se han hecho más virales en las redes sociales durante los últimos días. A simple vista, además de la paseadora y los animales, vemos algunas casas al fondo, árboles de diversos tamaños, una anciana dándole de comer a los pájaros e incluso a una familia de picnic, pero ¿dónde está el elefante?

Como si fuese la famosa metáfora del elefante en la habitación que nadie parece estar viendo, este animal se ha sabido camuflar muy bien entre el resto de elementos. Además del dibujo, es importante dejar claro para que funcione esta prueba de agudeza visual que únicamente se puede contemplar durante 7 segundos la imagen para tratar de cumplir con el objetivo, algo que solo consigue una persona de cada 100 buscando el tiempo estipulado.

Así que, teniendo en cuenta esto, compartimos de nuevo la imagen y activamos el crono de los 7 segundos:

¡Tiempo! Si todavía no has sido capaz de encontrar al elefante, puedes seguir buscándolo, pero no evitarás ser de ese 99% que no lo consigue. Así, si quieres intentarlo de nuevo no sigas leyendo porque vamos a desvelar la solución en la próxima imagen. Si, por el contrario, lo has podido ver, ¡enhorabuena! Eres una de las personas que forman ese 1% con la suficiente agudeza visual como para salir airosas del reto.

A estas alturas, lo que sí podemos confirmar es que no era tan fácil como imaginabas. No sigas leyendo si no has encontrado al elefante y quieres intentarlo una vez más. Si lo has logrado o estás dispuesto a tirar la toalla después de varios minutos de intentona, vamos a animarte a fijar tu vista en la copa de los árboles que se ven en el dibujo... ¿Todavía no ves nada? ¿Tampoco en el pequeño árbol que se ve delante de las casas y al lado de la anciana?

Efectivamente, el trazo de un elefante con su trompa en alto se adivina dentro de las hojas verdes del árbol. Tanto si has podido verlo como si no, vamos a dar la oportunidad de intentar algún otro reto de agudeza visual de los que hemos publicado en La Jungla. En primer lugar, el que proponen con esta fotografía de las seis chicas sentadas en un sofá con botellines y copas de vino, del que nos preguntan dónde están las piernas de la chica del medio.

Otra de las expertas en estos retos es Carolina Jiménez, artista de efectos visuales, que lanza retos de este tipo a través de sus redes sociales comparando una foto real con otra elaborada con programas de diseño. Así, empezó haciéndonos elegir entre dos tazas de café para que averiguásemos cuál de las dos era digital, y después hizo lo mismo con dos perros que, a simple vista, parecen iguales.

También se hizo viral esta foto en blanco y negro que nuestro cerebro procesa como de color, y las ilusiones ópticas más aplaudidas, como esta que compartió un bilbaíno que la descubrió en la casa de veraneo de unos amigos o esta otra, que se popularizó en Reddit y nos anima a saber qué le ha pasado a la hiña que vemos en la imagen sin piernas, como engullida por la tierra del camino que está pisando.

