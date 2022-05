Lluvia de zascas al Jordi Cruz 'malo' por su confesión sobre Díaz Ayuso y el matrimonio

Si ya Twitter de por sí le tiene algo de manía al que han venido llamando el Jordi Cruz malo ―refiriéndose al chef en favor del mítico presentador de Art Attack, que les cae mejor―, después de las declaraciones que ha hecho reiterando su posicionamiento a favor de la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, las críticas se han multiplicado en las últimas horas elevando su nombre a lo más alto de la lista de tendencias de la red social.

El aplauso a Ayuso lo ha hecho en las páginas de 20Minutos, más concretamente en una entrevista realizada por Iker Morán aprovechando la presentación de Ciudades Magníficas, un proyecto de San Miguel que ofrece planes culturales y gastronómicos en Barcelona, Bilbao o Málaga, entre otras ciudades españolas. El chef ya había sembrado la polémica hace meses cuando apoyó por primera vez a la presidenta, así que el periodista le advirtió que no esquivaría ese tema.

"Visto en perspectiva, ¿te arrepientes de aquello de que te daba envidia el Madrid de Ayuso?", quiso saber Morán, y Cruz no se cortó ni un pelo: "Sigo pensándolo igual. Lo reafirmo y me caso con Ayuso mañana". El periodista, entre risas, observa que ya le estaba dando el titular, pero el chef demuestra a continuación que no es hombre de recoger cable y matiza que "no estamos hablando de política, estás hablando con un hostelero que aquí ha vivido una situación de poca ayuda y allí se ha luchado para que los bares y restaurantes estuvieran abiertos".

"No hablo de su hermano"

Continúa Jordi Cruz valorando que "hay que sobrevivir y protegerse de una pandemia, pero además de intentar que no muramos de Covid hay que evitar que muramos de hambre", considerando que Ayuso ha sido "una política constructiva y ha hecho que la ciudad salga reforzada"; a Barcelona, dice, "no le ha pasado eso, hemos tenido muchos problemas que creo que todo el mundo conoce y la clase política es uno de esos problemas".

Defendiendo su criterio como hostelero, ha afirmado Cruz que no cree que nadie que se dedica a la hostelería, sea cual sea su signo político, "no entienda que cuando una política hace una gestión que ayuda a su sector y a su ciudad no se le aplauda". Por último, ha querido curarse en salud añadiendo que "yo si ha hecho cosas con las mascarillas, si es del PP... Yo no hablo de su partido, ni de su hermano, sino de la gestión de la señora Ayuso, que me parece que ha sido muy buena para la economía turística de la ciudad":

Que un chef de prestigio mundial como Jordi Cruz elogie así a @IdiazAyuso por su gestión y cuidado de la hostelería en la pandemia dice mucho.

"Me caso con Ayuso mañana. Ha hecho que la ciudad salga reforzada de la pandemia. A Barcelona no le pasa eso"



Lo dejo entero sin cortes. pic.twitter.com/iSOaFip7Vb — Ismael Sirio López Martín (@ismaelquesada) May 10, 2022

Las declaraciones de Jordi Cruz sobre Ayuso y, en concreto, su pedida de mano, han corrido rápidamente por las redes sociales hasta hacerse virales y arrancar algunos aplausos entre los Ayusers y también en cuentas del Partido Popular, como en esta oficial de Nuevas Generaciones:

Esto de Jordi Cruz sobre Ayuso.



pic.twitter.com/9p7D5IElZH — NNGG España 🇪🇸 (@NNGG_Es) May 11, 2022

Sin embargo, en esta ocasión han sido muchísimas más las críticas a Cruz, en buena parte por esa animadversión que explicábamos al principio y que comenzó con la polémica que protagonizó con los becarios. De hecho, esa ha sido una de las cosas que le han echado en cara entre los miles de zascas que se han podido leer en Twitter, al igual que el trágico balance de la gestión de las residencias de mayores en la comunidad durante la pandemia:

Jordi Cruz sabe que ninguno de los que le criticáis va a ir a sus restaurantes a soltar 225€ /persona por menú degustación.

Tiene todas las mesas reservadas para Ayuso, sus comisionistas, Cayetanos y pijos en general — John C. (@johnctnnn) May 11, 2022

Jordi Cruz, el que tiene la mitad de su plantilla de prácticas trabajando gratis, dice que se casaría con Ayuso por su gestión de la hostelería en Madrid. Normal, viniendo de un mal pagador y mal jefe. Otro sinvergüenza que sólo piensa en su ombligo. — Miss-Mamente (@Angelesagus2003) May 10, 2022

Pues Jordi Cruz, se puede ir a Madrid, casarse con Ayuso e irse de cañas los dos todas las noches hasta caerse. Yo no iba a echarle de menos. 🤮 — Paz Rivas 🐝 ❤💛💜 (@PazRivas_) May 11, 2022

Por qué todos los chefs de prestigio, el último Jordi Cruz, dicen que votarían a Ayuso por su gestión en la pandemia? Qué gestión? Abrir unas terrazas? Acaso avalan su gestión en las residencias de Madrid y la muerte de casi 7.000 residentes? El destrozo de la atención primaria? — Furretillo (@furretillo) May 10, 2022

📝 Jordi Cruz se casaría con Isabel Ayuso por su gestión de la hostelería durante el Covid.

Estando todo el día en TV, se ve que no se ha enterado de los fallecimientos en las residencias de Ancianos.. 📝 — Hernán1703 (@Hernan17031963) May 11, 2022

No critico el gusto de Jordi Cruz al lanzar su proposición matrimonial a Isabel Díaz Ayuso, allá cada cual; pero el motivo que expone para hacerlo delata que le gustan más las cañas, las tapas y el papeo que la vida de las personas (de lo contrario al menos las pagaría el sueldo) pic.twitter.com/p9jk9n6VoM — MANUEL F. TORRES🔻 (@MANUELFTORRES1) May 11, 2022

“Jordi Cruz al bollo y tu abuela al hoyo”



Cero sorpresas pic.twitter.com/n9uq5G485K — A lo mejor te lo dije 🏳️‍🌈 (@oskarper) May 11, 2022

Ganándose a pulso cada día ser el Jordi Cruz Malo. pic.twitter.com/mBJArXUW1c — SostieneNatalia (@SostieneNatalia) May 10, 2022

Jordi Cruz: "Me casaría con Ayuso mañana por su gestión de la hostelería en Madrid".

Que pena que los abuelos que dejaron morir, no puedan disfrutar de esa hostelería tan maravillosamente gestionada. — NOELIA (@NoeVei78) May 10, 2022

Jordi Cruz dice que se casaría con Ayuso por defender a los bares de Madrid durante la pandemia.

El restaurante en forma de pirámide en 3, 2, 1… — Esteban Navarro (@EstebanNavarroS) May 11, 2022

Jordi Cruz dice que se casaría con Ayuso por defender a los bares de Madrid durante la pandemia .

Pues yo me divorciaria de ella por dejar morir miles de ancianos durante la pandemia . — 𝓟𝓮𝓻𝓭𝓸𝓷𝓮_𝓹𝓮𝓻𝓸_𝓭𝓲𝓼𝓬𝓻𝓮𝓹𝓸... (@DiscrepoPero) May 11, 2022

Que vuelva el Jordi Cruz original pic.twitter.com/iq1n5Upx1Z — Leandro Lerroux (@antxxon) May 11, 2022

Twitter, si no me vas a hablar del Jordi Cruz bueno no me interesa pic.twitter.com/m3FKqJ8pIo — Paula. (@madnessshh) May 11, 2022

📊 Elige a tu JORDI CRUZ favorito



🔄 EL DE ART ATTACK

❤️ EL DE MASTERCHEF pic.twitter.com/TNJlJj41FL — Todo Encuestas (@Encuestando) May 11, 2022

Al final de la entrevista, el periodista de 20Minutos le pregunta también si se arrepiente de realizar declaraciones polémicas y el chef reconoce que "yo no tengo filtros, suelo decir lo que pienso y suele ser bueno o malo, según sensibilidades. Me meto en jardines, pero sin querer".

