Jordi Cruz insiste en su apoyo a Ayuso: "Soy tecnócrata y me gusta la gente que gestiona bien"

El chef Jordi Cruz ha vuelto a posicionarse a favor de Isabel Díaz Ayuso tras apoyarla públicamente en las elecciones madrileñas del 4-M. El juez de MasterChef no dudó entonces en asegurar que votaría a la candidata del PP y ahora ha explicado los motivos por los que se decantó por ella.

"Yo soy cocinero, nunca he hablado de política porque no me interesa y si me he de definir políticamente, soy tecnócrata y me gusta la gente que gestiona bien, porque interpreto el país como una empresa", afirma en una entrevista para La Vanguardia.

El chef insiste en que "no estamos hablando de ideología política ni de catalanismo ni de madridismo, sino de coherencia" y celebra que "la gastronomía es un pilar en este país y ella [Ayuso] lo ha tenido en cuenta". Y es que, para él, ha sido fundamental el apoyo de la presidenta de la Comunidad de Madrid a los hosteleros: "Si te cobro impuestos, si no te doy un crédito porque ya te doy por muerto, si no te ayudo, te he de dejar abrir. Es así: no podemos morir de virus y de hambre".

El juez de 'MasterChef' ha vuelto a aplaudir la gestión de Ayuso. RTVE

Con estas palabras, Jordi Cruz trata de explicar su respaldo público a la dirigente popular, que arrasó en los comicios autonómicos rozando la mayoría absoluta. Días antes de esas elecciones, el cocinero pasó por el programa de radio Aquí, amb Josep Cuní y denunció que el Gobierno no les estaba poniendo la situación fácil a los hosteleros: "Cero ayudas", aseveraba. Por ello, no dudó en confesar que votaría a Ayuso en Madrid: "Yo nunca habría votado al PP, pero ahora mismo votaría a Ayuso. ¿Qué está pasando?".

"No puede haber tanta diferencia entre lo que pasa con los restaurantes a Barcelona y Madrid. No se dan ayudas y nos hacen pagar impuestos. El nuestro es un trabajo social y el virus es anti-social. Mímanos un poco", criticaba el juez de MasterChef.

"A nosotros no solo no nos han dado dinero, sino que se nos ha dado por muertos", proseguía Jordi. "Se nos hace pagar impuestos y se nos da por muertos. Y las ayudas que hay… es que hay sitios que ya están muertos, no os daremos ayudas. Es que ni la posibilidad. Nos han hecho que nos enmierdemos".

Aquellas declaraciones levantaron un enorme revuelo y el nombre de Jordi Cruz se elevó hasta las tendencias del momento en Twitter, donde el chef recibió numerosas críticas. Algunos usuarios incluso rescataron la polémica entrevista que el catalán dio en 2017 en la que defendía tener becarios y alumnos en prácticas en sus cocinas sin que cobrasen por su trabajo.