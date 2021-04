Jordi Cruz se posiciona a favor de Ayuso para las elecciones del 4-M

Este lunes, la novena edición de MasterChef emitía su segundo episodio, que se saldó con la expulsión del extremeño José María. Ese mismo día, horas antes, el juez y presentador del formato Jordi Cruz pasaba por el programa de radio Aquí, amb Josep Cuní, junto a los chefs Carles Abellán y Joan Roca. Juntos hablaron de la situación de la situación de la alta cocina en Catalunya.

Jordi Cruz explicó que, dado que en Catalunya la hostelería tiene que cerrar a las cinco de la tarde, él mantiene sus restaurantes completamente cerrados desde septiembre, y que tiene esperanzas de reabrir a partir del próximo 9 de mayo, cuando termina el Estado de alarma.

Según su testimonio, espera “dar servicio hasta las once”, pues ahora mismo no le compensa dar solo comidas. Dejando Catalunya a un lado, en un momento dado, en la charla se trató las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo, y Cruz se mojó diciendo que votaría a Isabel Díaz Ayuso, la candidata del Partido Popular. “Yo nunca habría votado al PP, pero ahora mismo votaría a Ayuso. ¿Qué está pasando?”, se preguntaba. “Desde el Gobierno no nos lo han puesto fácil, cero ayudas”, decía, en defensa del sector de la hostelería.

❌ Els xefs mostren el seu malestar amb el Govern:



🗣️💥 @JordiCruzMas: "No pot ser que jo que mai hauria votat als @populares, ara votaria a @IdiazAyuso"



🎙️ @carlesabellan: "Jo sóc d'esquerres i també votaria a @IdiazAyuso"



📻 Segueix el directe: https://t.co/eQmnICBdLa pic.twitter.com/hlcxZ9PK9C — Aquí, amb Josep Cuní (@AquiCuni) April 20, 2021

“No puede haber tanta diferencia entre lo que pasa con los restaurantes a Barcelona y Madrid. No se dan ayudas y nos hacen pagar impuestos. El nuestro es un trabajo social y el virus es anti-social. Mímanos un poco. Ayudas cero. A nosotros no solo no nos han dado dinero, sino que se nos ha dado por muertos. Se nos hace pagar impuestos y se nos da por muertos. Y las ayudas que hay… es que hay sitios que ya están muertos, no os daremos ayudas. Es que ni la posibilidad. Nos han hecho que nos enmierdemos…” decía Jordi Cruz, quien valoraba así que Ayuso no hubiese puesto restricciones a la hostelería en la capital de España.

En ese sentido, Carles Abellán aseguraba que “siendo de izquierdas” también votaría a Isabel Díaz Ayuso. En las redes sociales las palabras de los profesionales de la cocina han sido debatidas y analizadas. Por un lado, se entendía el diferente trato de la hostelería en comunidades, y por otro, se criticaba el apoyo a Ayuso, que está dispuesta a pactar con la ultraderecha de Vox.

Algunos usuarios incluso han rescatado la polémica entrevista que Jordi Cruz dio en 2017 en la que defendía tener becarios y alumnos en prácticas en sus cocinas que no cobrasen por su trabajo.