"Comadreja, obtuso y traidor": miles pro Ayuso liderados por megáfonos insultan a Casado

Miles de simpatizantes de Ayuso rodean Génova: "Casado, no insistas, no somos socialistas" Silvia P. Cabeza

Dicen que los ayusers fueron fecundos y aumentaron mucho, y se multiplicaron, y llegaron a ser poderosos en gran manera, y que Génova 13 se llenó de ellos un domingo 20 de febrero de 2022. Los partidarios de Isabel Díaz Ayuso vinieron el jueves por decenas y volvieron tres días después por miles para rodear la sede nacional del Partido Popular y pedir la dimisión de Pablo Casado y su "esbirro" Teodoro García Egea.

Pero esta vez sin mariachis ni ramos fúnebres. No. La cosa se ha puesto seria y la calle ha pedido que rueden cabezas -políticamente hablando, claro- por la mala gestión que, a su juicio, ha hecho la dirección nacional al espiar a la presidenta madrileña por supuestas adjudicaciones irregulares a su hermano.

El efecto Ayuso ha desbordado hasta a los agentes de la Policía Nacional, que se han visto "sobrepasados". No esperaban una movilización de entre 3.000 y 4.000 personas, así que han tenido que cortar la calle y blindar la entrada a la sede con cinco furgones, que no sería la primera vez que alguien intenta colarse por las bravas.

Tiene guasa que en una manifa en la que la consigna es "comunismo o libertad" haya cogido cierto tufillo a turba bolivariana, salvando las distancias, que aquí no hay violencia física, pero sí contundencia verbal contra García Egea y, sobre todo, contra Casado: "Casado, comadreja, Sánchez te maneja"; "Casado, no insistas, no somos socialistas"; "Con Casado no vamos a ningún lado"; y así un largo etcétera.

Manifestación frente a la sede del PP a favor de Isabel Díaz Ayuso

La mayoría de estas consignas, entre el ingenio y el insulto, nacen de un hombre y su megáfono, que ha sido el animador oficioso durante toda la jornada. Un servidor no ha podido llegar hasta él -el tumulto lo impedía- pero tampoco hubiera conseguido su nombre: no ha despegado el altavoz de su boca en una hora.

Como él, otros tres o cuatro estratégicamente repartidos, lo que ha alimentado los rumores entre los presentes de que ahí había infiltrados de Vox buscando implosionar al partido. Aunque de eso, como ha zanjado Inma, "ya se encargan desde Génova".

Es cierto que el ser redactor de EL ESPAÑOL no es lo mejor visto en estos lares -un señor grita algo de "moderaditos de mierda" cuando saco de mi bolsillo el micrófono con el león-, pero los manifestantes tampoco son CDR o podemitas, y la mayoría responde amablemente a las preguntas del medio, por mucho que haya quien nos espete que "luego diréis que somos cinco o seis".



¿Un dinosaurio?

He visto cosas que vosotros no creeríais, que diría el replicante de Blade Runner, pero entre ellas destaca un militante pepero venido desde Cuenca, Cristóbal Campillo, que me dice que "Ayuso es el verdadero PP" y que a Casado, como a Valle Inclán, quizá le haya fallado la época... "¡Y el partido!" (Campillo cree que estaría mejor en el PSOE).

También los hay de todas las edades. Un grupo de marujas masculla al lado del reportero que "nos tenemos que quitar estos dos muertos de encima; son un lastre". Y todos sabemos a quiénes se refieren. Se ha colado en la juerga, lo juro, hasta un dinosaurio, que no ha querido perderse lo que considera "la extinción del Partido Popular". Hay quien se malicia que dentro del traje estaba Esperanza Aguirre.

Hay gentes de todas las edades y venidas de todos lados: Valencia, Andalucía, Galicia... Pero lo que no esperaba era ver un dinosaurio, que no ha querido perderse "la extinción del Partido Popular".



La foto me la pasa @lannaviv21. pic.twitter.com/HAxwnsZ4HN — Marcos Ondarra (@MarcosOndarra) February 20, 2022

Esta vez, por desgracia, no he visto a ninguna guapa reportera (alguna me dejó en visto), pero ahí estaba Nuna, ejerciendo de "reportera tuitera y dicharachera", que me dice que "había más gente de la esperada" y que "todo el mundo coincidía en que a Casado y Egea no les queda otra que dimitir". Doy fe.

Tardo media hora en lograr escapar de la calle Génova, más concurrida que nunca, y cuando entro al metro Alonso Martínez un niño, asustado, llora en voz alta sin consuelo de sus padres. "Ese debe ser Casado", celebra en voz alta un señor. Qué país...

