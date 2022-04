Quién es Belén Santos, la dependienta que aprendió lenguaje de sordos por un niño: el emotivo vídeo

El triunfo de CODA: Los sonidos del silencio en la pasada edición de los Premios Oscar, donde se hizo con las estatuillas a mejor película, guion adaptado y actor secundario supuso toda una toma de conciencia para millones de personas con respecto a las personas sordas. Sin embargo, lo que ha hecho ahora una chica vasca para seguir normalizando y ayudando a este colectivo seguramente no tendrá la repercusión que dan los Oscar ni reciba ningún premio, pero en corazón y humanidad está a la altura de ellos.

Se llama Belén Santo, es natural del País Vasco y tiene raíces uruguayas. Además de encantarle el arte y lucir orgullosa la bandera de Uruguay, la cual está en la pared de su habitación, es toda una influencer en TikTok e Instagram. En la primera tiene casi 170.000 seguidores y acumula más de dos millones y medio de 'me gusta'. En la segunda tiene 27.000 fanes.

Pero todos estos números no la han alterado como a tantos otros jóvenes a quienes se les ha subido rápido la sombra de la fama. Belén trabaja en una tienda de gominolas para sacarse un sueldo necesario. Es en su puesto de trabajo donde conoció a un niño de siete años que era sordo. Y, lo que hizo ella, ha sido toda una lección de humanismo y conciencia social: aprender el lenguaje de signos para poder comunicarse con él.

AMO a esta chica.



Quién eres? Cómo te llamas? Viva Tú y viva la gente como tú 💚pic.twitter.com/terWhmXi7C — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) April 27, 2022

El vídeo de TikTok donde cuenta la historia va camino de los cuatro millones de visualizaciones y ha sido alabado por la inmensa mayoría de las redes sociales. Los tuits han corrido como la pólvora llenando internet de mensajes de agradecimiento. Entre estas personas han estado personalidades como Ana Pastor, que ha llegado a decir "¡Viva Belén Santo!", la actriz Candela Peña o la cantante Lola Indigo.

Belén lo cuenta todo con total normalidad. Al fin y al cabo, ella es una chica normal como demuestran sus publicaciones. El 4 de abril, por ejemplo, fecha de su cumpleaños, lo pasó con un buen número de amigos y con su pareja. Belén -o Belu, como la llaman sus amigos- parece una chica muy querido y no es difícil adivinar por qué.

Me parece muy importante que la gente que hace cosas buenas las publique. Se llama DAR EJEMPLO.

Las malas personas siempre dirán que es autobombo y que los buenos actos hay que hacerlos en secreto... No importa, para esas personas no iba el mensaje. — Inés Fernández 🇬🇱 (@Misviajesporahi) April 28, 2022

es monísima, además, sí — Laura Cornejo (@lauracorama) April 27, 2022

No hables por los demás. A mi me interesa mucho saber que hay personas como esta chica. Y me encanta que se compartan historias con bondad y buen rollo. — Susana Quiñones 🕊🇺🇦👩🏾‍🎤💪🏾💜🌍🇪🇸🇪🇺 (@SusanaQQ) April 28, 2022

¡Hola! No soy yo, pero gracias por confundirme con esta chica TAN MAJÉRRIMA. ¡¡Me parece lo más!! — Clara (@clarlwt) April 28, 2022

Belén demostró su bondad aprendiendo cada día algo nuevo que decirle al chico. Ella cuenta cómo el niño lucía una cara de felicidad inmensa cada vez que ella, la persona que le da chuches todos los días, se comunicaba con él. Tiene que ser muy duro no poder comunicarte con la gente porque no te entienden y tú no tienes la capacidad de oírles para responderles. Por eso, es fácil imaginarse lo que supuso para este chico ver que alguien se tomaba el esfuerzo de hablar con él. Un esfuerzo que, como demuestra Belén, no es complicado y solo requiere de voluntad y empatía.

La peña que se molesta porque dice qur la chica se las da de buena persona que si hacer algo bien no hay que presumir no se que... Se nota cuando algo se cuenta en plan "por favor dadme un premio nobel" y cuando se cuenta porque claramente a ella le hace ilusión este tema... https://t.co/9LnXyeHTCl — Marina (@Marina_od5) April 28, 2022

Por aquí, también la quiero, mucho, y si fuera su jefa/e la llevaría d vuelta, a la tienda anterior, xk para el niño y el mundo, poca gente como ella, q lo único q aplica, es reparar un poco en el otro, nada más. Mirémonos veámonos, tratémonos Bien. — CandelaPeña (@candela_penya) April 28, 2022

Yo no sé lenguaje de signos pero quiero aprender por ti. El mensaje de esta chica a un niño. Esa es la actitud. Personas haciendo un mundo mejor. https://t.co/715mtUCrYe — Ricard Chicot (@RicardChicot) April 28, 2022

Eso es la la #Inclusión. Mirar, aprender, dar voz y presencia. Querer incluir. ¡Bravo por esta chica!!! Y por todas las personas que también miran, escuchan, aprenden y dan voz. https://t.co/742PxdmZkq — Pilar Pérez Esteve (@pilarpes) April 28, 2022

Nos hacen falta más personas como ella https://t.co/YuoRJ9kXVZ — Abel Arana 🏳️‍🌈 (@AbelArana) April 28, 2022

Definitivamente, hay cosas que merecen hacerse virales. Y este vídeo es una de esas cosas...

😍😍😍😍😍😍@santobelen_ https://t.co/N1GyJoBiro — Begoña del Tío (@begodeltio) April 28, 2022

Me gustaría decir que la persona que le ha enseñado las cosas ha sido @EvaS_no , mi prima. Ella es persona oyente volcada con la comunidad sorda y con gran conocimiento sobre el tema. Que menos que nombrarla y reconocer la vocación de quién te enseña. https://t.co/yMiUApzYD0 — La Vasca 🏳️‍🌈 (@maariaa_sn98) April 28, 2022

Para todos aquellos de Valencia, que quieran aprender lengua de signos, decirles que en la Federación de Personas Sordas de la CV (@Fesord) tienen cursos.

Hay mucha gente deseando poder comunicarse 🙂 https://t.co/cvzBW9RDu2 — Mireia_Cc (@Mireia_Cc) April 28, 2022

Muchas gracias en serio! te admiro desde hace tiempo ❤️ — Belu 🌙 (@santobelen_) April 27, 2022

