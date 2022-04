Lluvia de zascas a James Rhodes por su crítica a Macarena Olona: "Más bajo no puedes caer..."

Desde las seis de la tarde de este jueves se reúne el Comité Ejecutivo Nacional de Vox en su sede de Madrid y, entre otros asuntos, tratarán la designación definitiva de su candidata a las elecciones regionales de Andalucía, que todo apunta a que será la diputada y portavoz en el Congreso, Macarena Olona. De hecho, el partido de Abascal ha publicado un vídeo en sus redes en el que dan algunas claves.

Mantienen por ahora el secreto, pero bajo el lema "preparados para hacer historia en Andalucía" se ve durante unos segundos a una amazona que se parece bastante a Olona a lomos de un caballo. La diputada por Granada, aunque nacida en Alicante, hace tiempo que tira para el sur en todos sus actos públicos y el entusiasmo de sus seguidores parecen avalar su candidatura. El propio Santiago Abascal decía de ella, este miércoles, que tenía cada vez "más cara de presidenta":

Preparados para volver a hacer historia en Andalucía 💪🇪🇸#19deJunio pic.twitter.com/qCTAI568Ms — VOX 🇪🇸 (@vox_es) April 28, 2022

Tanto el PSOE como Adelante Andalucía se han mostrado conscientes de que Olona podría arrastrar todavía más voto del previsto para la formación de ultraderecha y, sobre todo en el caso de Teresa Rodríguez, el contraataque ya empezó hace semanas. Pero no todas las críticas están llegando desde el espectro político, sino que también lo hacen desde el cultural. Así, el pianista James Rhodes ha roto su voto de silencio con el que evitaba temas controvertidos eb su regreso a Twitter y ha entrado al trapo.

Amante de Andalucía en general y del Betis en particular, Rhodes habló del padre de Olona, recientemente fallecido, recordando que "fue detenido y extraditado". Además, ha acusado a la diputada de "alardear" de su experiencia en la lucha contra la corrupción desde la Abogacía del Estado "cuando solo ha llevado un caso (y lo perdió)" y de decir que a los niños "se les enseña a practicar sexo anal":

Olona. Su padre corrupto huyó de la poli a Andorra, fue detenido y extraditado. Alardea de una experiencia de 10 años en la lucha contra la corrupción desde la Abogacía del Estado cuando solo ha llevado un caso (y lo perdió). Respecto a LGTBI, dijo q a los niños se les enseña a https://t.co/ROuTcdAdaU — James Rhodes (@JRhodesPianist) April 28, 2022

practicar sexo anal.Ha pasado unas días de vacaciones en Andalucía y ahora quiere ser presidenta? No tiene nada del espíritu de una verdadera andaluz. Lo único que me encantaría ver de Olona en allí es que intenta conducir su ridículo Porsche Panamera en el centro de Sevilla 😂🤦🏻‍♂️ — James Rhodes (@JRhodesPianist) April 28, 2022

‘En allí’. Uff. Perdonadme. Dedos rechonchos. — James Rhodes (@JRhodesPianist) April 28, 2022

Según Rhodes, lo que le sucede a Olona es que "ha pasado unos días de vacaciones en Andalucía y ahora quiere ser presidenta" cuando, asegura, "no tiene nada del espíritu de verdadera andaluza". Eso sí, le gustaría verla allí solo para comprobar cómo "intenta conducir su ridículo Porsche Panamera en el centro de Sevilla". No obstante, al pianista no solo le esperaba el aplauso de sus seguidores por respuesta después de tuitear esto, sino también una buena colección de zascas como estos:

¿Su padre? Más bajo no podés caer, Rhodes. — Diego Gomez Deck 🇺🇦🇪🇺 (@DiegoGomezDeck) April 28, 2022

Procedo a enumerar los éxitos de James como pianista:



Ya está — Blancodeb0t (@Santodebot) April 28, 2022

Eres amigo de @PabloIglesias . Nada más que añadir, solo esto te define perfectamente. — Antonio Romero (@kokiromero83) April 28, 2022

Nos importa una mierda tu sectaria opinión. Ya verás los resultados, palmero. — TRAF1C (@TR4F1C) April 28, 2022

James te voy a enseñar mas castellano: "ya quisiera el gato lamer del plato"



Gato=James

Lamer del plato=parecerte mínimamente a @Macarena_Olona#novistocosalamanera — Lourdes GL (@lourdetas) April 28, 2022

¿Tu eres consciente de que Macarena declaró contra el PP/PSOE en el caso Mercasa después de que le robaran el ordenador para intentar taparlo? ¿Sabes que por eso se llevó el premio “Hay derecho” que defiende este tipo de actuaciones ejemplares? — Ruben #SPEXIT (@RubenLoves155) April 28, 2022

Tu éxito deber ser que eres bastante antipático y bastante gilipollas también, para qué disimular 🤷 — Coralia Ramirez (@RamoCoralia) April 28, 2022

No es esta la primera vez que Rhodes se dedica a criticar a Olona y suponemos que no va a ser la última. En septiembre de 2020 ella subió una foto con Abascal en la que solo escribió "el", sin tilde, y el pianista salió a corregirle la falta y a recomendarle que le preguntase al de Vox "con qué género se identifica" porque, dijo, estaba seguro "de que lo agradecería".

