Teresa Rodríguez atiza a Macarena Olona por vestirse de gitana y se le vuelve en contra

Teresa Rodríguez ha ido a por lana y ha salido trasquilada. Ese podría ser el resumen de la polémica que ha iniciado este jueves la líder de Adelante Andalucía y diputada del Parlamento andaluz a través de su cuenta de Twitter para señalar una supuesta "apropiación cultural" de Macarena Olona. El pecado de la diputada nacional de Vox no ha sido otro que el de fotografiarse vestida con un traje de gitana y publicar la imagen en sus redes sociales.

Olona ni siquiera incorporó texto a la fotografía, pero a Rodríguez le bastó verla para tener una excusa y lanzar su ataque. Es habitual por estas fechas, con la Feria de Abril a la vuelta de la esquina, que se sucedan las pruebas de esta vestimenta característica para asistir al evento en el recinto ferial de Sevilla, que este año se celebrará del 1 al 7 de mayo. Y la de Vox, que pretende desembarcar políticamente en Andalucía, no quiere perderse la cita:

Rodríguez, por su parte, está dispuesta a presentar batalla desde ahora a la llegada de Macarena Olona y ha empezado intentando deslegitimarla para vestirse como las andaluzas: "Las mujeres en Andalucía nos vestimos de flamenca para la feria", ha empezado escribiendo la ex de Podemos, para continuar acusando a la de Vox de "disfrazarse de flamenca, que no es lo mismo, para fingir ser lo que no es". Por último, a modo de chascarrillo, la felicita porque su atuendo es "muy adecuado para los carnavales en los que estamos":

Las mujeres en Andalucía nos vestimos de flamenca para la feria. Macarena Olona se disfraza de flamenca, que no es lo mismo, para fingir ser lo que no es. Muy adecuado para los carnavales en los que estamos, Macarena 😉 pic.twitter.com/YlQ0FKeXMm — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) March 3, 2022

Las palabras de Rodríguez corrieron como la pólvora en la red social y las respuestas no se han hecho esperar. A no pocos tuiteros, tanto de izquierda como de derechas, les ha parecido un comentario totalmente censurable, considerando que la de Adelante Andalucía no debería ir "repartiendo carnés de andaluza" a ninguna mujer:

Las señora de Kichi no lo sabe, pero las mujeres en Andalucía no se visten de flamencas, se visten de gitanas. Y no es vestido de flamenca, es "traje de señora de una étnia que no se puede decir'. pic.twitter.com/NJeLu8AHzy — Alégrame el día (@harryelsocio) March 3, 2022

Teresa, con todo el respeto, pero vas en dirección contraria a la que deberías, dar carnets de andaluza por el mero hecho de si lo eres o no, nada tiene que ver con lo que significa el andalucismo. — Fran ۞🔻 (@FranJL7) March 3, 2022

Teresa, deja de repartir carnets que estamos a jueves después de ceniza, el carnaval terminó el martes. — P. Juan Manuel Góngora (@patergongora) March 3, 2022

Ni que tuviera que pedirte permiso para vestirse de flamenca. Te crees un Ferrari y no llegas ni a patinete. — Xisco 💚🇪🇸🇵🇱 (@Xisco85569654) March 3, 2022

Me sorprende que siendo tan andaluza no sepas que sobre estas fechas las mujeres se hacen, y prueban, los vestidos que van a llevar en la feria, Teresa😉 — Rebeca Crespo (@rebecacrespo_) March 3, 2022

Las mujeres sevillanas nos vestimos de gitana con un mantoncillo agarrao a la canal, no con una bufanda al cuello. #Feriadeabril pic.twitter.com/fn02XfNHvc — Pilar Fuertes (@pilifuertes) March 3, 2022

Teresa, no seré yo quién defienda a Olona, pero hija mía, no hay otro nivel que no sea meterse con el atuendo de una persona. ¿ Recordamos cómo ibas en tiempos pretéritos? No creo que sea ese el camino. Un saludo. — Piroña (@sonicfol) March 3, 2022

Las mujeres EN CUALQUIER PARTE nos vestiremos de flamencas, de chulapas o de lo que nos de la ganas CUANDO NOS DE LA GANA.



Usted si que va de disfrazada 24/7, se hace pasar por ser humano. — Almudena La Machirula Plutoniana. (@OSilenciosa) March 3, 2022

La mujer española se viste como le da gana, Teresa.



Lo mismo tú no, pero eso es problema tuyo. — Carmen ❄️ (@Virabhadra_1) March 3, 2022

Esta foto ¿era de carnaval o flamenca? Con la elegancia se nace no se hace pic.twitter.com/8OzHHfRP1p — cma (@chelyline) March 3, 2022

Desafortunado tuit, Teresa. Tu tuit rezuma Rh negativo del de Arzallus cuando iba repartiendo carnés de vascos.



No has aprendido nada. Que desilusión @TeresaRodr_ — Pedro García (@PeioGracia) March 3, 2022

Visto el aluvión de zascas, Rodríguez quiso matizar su comentario contra la diputada de Vox y ha argumentado que se refería "a que Macarena Olona nos está usurpando la identidad", aclarando que "no es malo ser de Alicante, vivir en Madrid y que tu partido te mande de cunera, no pasa nada, no eres la primera, pero está mal engañar a la gente". Además, incorporó un vídeo y una fotografía para precisar más el asunto:

Vale, por ser más clara, me refiero a que Macarena Olona nos está usurpando la identidad. No es malo ser de Alicante, vivir en Madrid y que tu partido te mande de cunera, no pasa nada, no eres la primera, pero está mal intentar engañar a la gente. pic.twitter.com/1L9HvFWWiw — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) March 3, 2022

Sobre todo tratar de engañarnos acerca de nuestra propia historia. Eso ya es una falta de respeto completa. pic.twitter.com/3oOUbvHGfN — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) March 3, 2022

Por su parte, Olona se ha limitado a compartir en su perfil un artículo sobre el tema sin añadir ningún comentario.

Sigue los temas que te interesan