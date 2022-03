Putin cantando por José Manuel Soto: el inesperado 'recital' que encandila a las redes

Que José Manuel Soto no puede ver a Putin ni en pintura no es ningún secreto. No en vano, hace tan solo unos días llegaba a llamarle "maricona mala" después de haber hecho un exhaustivo análisis sobre la invasión rusa a Ucrania. Sin embargo, el cantante andaluz, que no es hombre de andarse con medias tintas, esta vez sí que le ha dedicado una sonrisa a su "primo" Vladimir después de verlo (y escucharlo) cantando uno de sus temas más famosos.

Por ella, la canción de Soto que grabó y publicó en un disco homónimo, el primero de su carrera, suena exactamente igual de boca de un Putin subido a un escenario con luces noventeras al más puro estilo Lluvia de estrellas. Con la mano en el bolsillo y pose de chuleta, lo cierto es que el ruso y el andaluz se dan cierto aire al coger el micrófono, desde luego:

Mi primo Vladimir cantando cositas mías…pic.twitter.com/JAt2qtdfbq — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) March 3, 2022

Los seguidores de Soto han aplaudido a rabiar el vídeo de Putin cantando uno de sus temas más conocidos y también han bromeado con ello:

Soto ... Esta feria de Sevilla no te contratan ... Contratan a Putin... Se te acaba el chollo ....😜😜😜 — Juanmi🇪🇸 (@JuanMig54047473) March 3, 2022

🤣🤣🤣🤣 Ya le gustaría a él tener su arte y su gracejo andalú. — Carmen Torija Carpintero 🇪🇸🇪🇸🇪🇸 (@CarmenTorija2) March 3, 2022

😂😂😂 el montaje tiene gracia, pero qué más quisiera Putin. — Marga GM (@Margagm789) March 3, 2022

Ya tienes un sustituto Soto !

🤣🤣🤣🤣🤣 — Mari Carmen Tello🇪🇦 (@mari_paq) March 3, 2022

Tiene que ser ademas del Betis moscovita — Esgrasiao (@danterec) March 3, 2022

La madre de Jesulin aplaudiendo pic.twitter.com/b5XK2YbiRg — Moncherie 🇪🇸🌻 (@Mmoncherie) March 3, 2022

Aunque obviamente Putin no ha cantando nunca Por ella, al menos públicamente, sí se ha subido a cantar a un escenario y de esa actuación se han rescatado sus imágenes. Ocurrió en San Petersburgo en diciembre de 2010, durante una gala benéfica para recaudar fondos destinados a enfermos de cáncer. Por aquel entonces, él había dejado de ser presidente ruso y preparaba su regreso al Kremlin, que se materializaría dos años después.

Tocó el piano y cantó aquella noche en el mismo escenario que pisaron estrellas internacionales como Paul Anka, Sharon Stone y Gerard Depardieu. Reconoció que no cantaba ni tocaba especialmente bien, pero "simplemente me gusta y no les queda otra que aguantarlo", espetó amablemente al público. Fue la presentadora, la que le animó a hacerlo y no se lo pensó, movido entonces —según las crónicas del momento— por hacer más amable su imagen de cara a la elecciones. El vídeo auténtico del momento es este:

Aunque no sea el mejor cantante del mundo, bien podría haberse dedicado a ello y dejar al resto del mundo en (relativa) paz.

