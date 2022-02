El controvertido 'análisis' de José Manuel Soto sobre Putin y la guerra: "Maricona mala"

A pesar de los avisos, todavía albergábamos la esperanza de que la guerra entre Rusia y Ucrania no se llegase a producir. Sin embargo, ya está siendo una terrible realidad y nosotros atesoramos otro nuevo momento histórico para nuestra vida, especialmente intensa desde 2020. La retransmisión del conflito al minuto y el auge de las redes sociales propician un aluvión informativo que se traduce, como casi siempre, en la multiplicación de los análisis políticos buscando describir la situación con mayor o menor tino.

Entre el segundo grupo, el de aquellos que no se dedican profesionalmente a ello y/o no tienen (tenemos) herramientas para trasladar una opinión contrastada sobre el tema, está José Manuel Soto. El cantante, asiduo en La Jungla, no se corta ni un pelo a la hora de dar su opinión y no conoce freno: un día puede hablarte del cante andaluz y al otro de vacunas contra el Covid. Él no tiene problema en adaptarse y convertirse en un todólogo mucho maś aplaudido que el doctor César Carballo.

En esta ocasión, José Manuel Soto ha puesto a Vladimir Putin en su punto de mira y ha explicado su teoría sobre el líder ruso. Advierte que "viene de la KGB" para decir a continuación que es "un tirano hijo de puta que piensa que la URSS sigue viva y puede invadir un país sin más". También ha añadido que su objetivo es "crear inestabilidad en Europa" y anticipa que "lo va a conseguir":

#Putin viene de la KGB, es un tirano hijo de puta q piensa q la URSS sigue viva y puede invadir un país sin más. Sabe q la reacción occidental será de mucha palabrería y poco más. Su objetivo no es otro q crear inestabilidad en Europa, y lo va a conseguir…#Ucraina #UcraniaRusia — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) February 24, 2022

Pero su análisis no se ha quedado ahí y una segunda entrega llegó a Twitter al cabo de un rato para ahondar sobre la URSS. Ha explicado Soto que "durante varias décadas invadió y esclavizó a todos los países de su entorno sumiéndolos en una noche oscura de represión, muerte y miseria", defendiendo que ahora "Putin añora esa época" e instando a los gobiernos a "plantarle cara":

Durante varias décadas la URSS invadió y esclavizó a todos los países de su entorno, sumiéndolos en una noche oscura de represión, muerte y miseria. #Putin añora esa época. Para frenar a los tiranos como él hay q plantarles cara. — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) February 24, 2022

Para rematar, José Manuel Soto ha compartido un fragmento del vídeo de Putin y lo ha calificado de "maricona mala":

En esta ocasión, los seguidores de Soto se han mostrado muy divididos y han dejado opiniones para todos los gustos:

Amén don José — Michel (@Migueln07517567) February 24, 2022

Que confundido está don José Manuel — CharlieBass (@UnoDeLegaIsBack) February 24, 2022

Hay que ir a por el,esto no se puede permitir — Suso (@Suso82812947) February 24, 2022

En este asunto no coincido con usted y pronto lo entenderá — Opinioner27🧢 🇪🇦 Q (@Opinioner27) February 24, 2022

Si Señor, y ahora con el apoyo de China — Rousse912 (@912Rousse9) February 24, 2022

Menuda taja llevas José Manuel 🤣😄 — Jan (@ME1983_) February 24, 2022

Gracias por tu mensaje — Serhiy Gyliyhcєнкo 🇺🇦 🇺🇦 (@guiper_serg) February 24, 2022

Semanué, putin es tan comunista como tú — 💚🕊💚 ۞ (@anajartita) February 24, 2022

Putin es un menda de derechas que trabaja para oligarcas rusos DE DERECHAS. Tiene de comunista lo que yo de filóloga inglesa, so anormal — Andrea 🏳️‍🌈 (@Andrea64215770) February 24, 2022

No obstante, puede que la clave del controvertido análisis de Soto sea la que ha expuesto este tuitero:

Escuchas la mañana de Federico? Coincides 100% con su editorial de hace un rato… — Bigardo (@bigardos) February 24, 2022

En todo caso, se avecinan días intensos en la red social para el cantante. De momento, ya ha comparado lo sucedido con la invasión francesa a España: "Napoleón lo pagó caro, las invaciones nunca salen bien".

Guerra Rusia -Ucrania

