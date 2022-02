El 'basta ya' del doctor César Carballo ante los 'memes' que le acusan de ser un 'todólogo'

En este punto de la pandemia, el doctor César Carballo es más conocido que Fernando Simón. Si bien la popularidad del segundo creció como la pólvora cuando salía a diario a dar las explicaciones sobre la evolución de la incidencia del virus en nuestro país, tras llevar meses retirado del foco mediático, el primero se ha quedado con el reinado al ser el experto más mediatizado de España.

Se inició en la televisión durante aquellas primeras tertulias de profesionales de la sanidad que convocaba el programa de La Sexta Noche en las primeras semanas de confinamiento, pero pronto dio el salto también a otras cadenas y todavía sigue siendo una fuente de referencia que se asoma cada semana a algún espacio. También desde sus redes sociales realiza divulgación e incluso ha inventado y comercializa un protector plástico para evitar contagios al beber de los vasos que ha sido objeto de mofas.

Esa sobreexposición mediática ha convertido a Carballo en uno de los personajes favoritos de Twitter para realizar todo tipo de memes. Así, los tuiteros con más sorna lo han convertido en vulcanólogo cuando se produjo la erupción del volcán de La Palma, en teniente coronel del Ejército, en experto en tenis con la victoria de Nadal en el Open de Australia e incluso en representante de España en Eurovisión:

César Carballo: "El próximo fichaje del #LinaresDeportivo va a hacer disfrutar a Linarejos."🤗🔵



Palabra de experto.🔝#ElLinaresSIEMPREvuelve 💙 pic.twitter.com/QPrNnuRYxd — Linares Deportivo 💙⚒ (@Linares_Dptvo) January 25, 2022

Uno de los últimos cargos de César Carballo, en el contexto de las tensiones entre Ucrania y Rusia, ha sido el de comentarista político y/o historiador, tal y como se puede deducir después de ver este meme:

Por fin tenemos un experto en el tema pic.twitter.com/eGIcBLlNp5 — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) January 21, 2022

No obstante, aunque a todas luces todos estos montajes humorísticos parecen que son evidentes, hay personas que se han creído que el doctor Carballo se dedica a autoproclamarse experto en todas estas cosas y el portal Newtral ha tomado cartas en el asunto para desmentirlo. La sorpresa mayúscula ha llegado cuando el protagonista se lo agradecía, apostillando un poco harto que "nunca he opinado sobre temas que no tengan que ver con mi experiencia de urgenciólogo":

Gracias @Newtral por desmentir estos memes.Nunca he opinado sobre temas que no tengan que ver con mi experiencia de urgenciólogo.



César Carballo no ha opinado como “experto” en televisión sobre la situación de Rusia y Ucrania: es un montaje https://t.co/UoX3xMLZtT vía @Newtral — Cesar Carballo (@ccarballo50) January 30, 2022

No obstante, habría bastado con haber leído al propio tuitero en el mismo hilo explicando que se trataba de un montaje:

HAY GENTE CREYENDO QUE ES VERDAD.



REPITO ES UN CHOPEO DE MIERDA pic.twitter.com/vIDDU5FmI0 — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) January 21, 2022

Eso sí, aunque Carballo diga ahora que nunca se ha salido de su campo de experto en Urgencias, conviene recordar que viajó a La Palma, según él mismo dijo, para estudiar el impacto de los gases en la población e incluso se atrevió a proponer "ofrecer espacios de habitabilidad en Madrid a los palmeros, rotativos durante una semana, para ayudarles a superar el estrés psicológico del volcán".

