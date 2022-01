El artilugio 'anti Covid' que el doctor Carballo usa en su propia casa y que cabrea a media España

El doctor César Carballo es uno de los habituales en las tertulias televisivas. El urgenciólogo del hospital Ramón y Cajal de Madrid es ya uno de los profesionales más mediáticos del momento y la fama, como sabemos, es un arma de doble filo. Mientras unos siguen a pies juntillas cada cosa que dice en el programa de Íker Jiménez, en Cuatro o en La Sexta, otros le critican con dureza porque, consideran, se ha convertido en un "todólogo" aprovechando el tirón de la pandemia.

Sea como fuere, el segundo grupo, el de sus haters, no le ha perdonado ni siquiera en Nochevieja. Si sus apariciones en los medios de comunicación desatan normalmente una tempestad de comentarios, la felicitación que el doctor Carballo ha compartido en sus redes sociales no ha sido menos comentada. Miles de reacciones han conseguido que su mensaje no pase desapercibido y se haya convertido en la diana de las críticas y las mofas.

"Felices fiestas", empezaba el mensaje de Carballo, deseando a continuación que "este debe ser el año de nuestro país" a la hora de poder cumplir una serie de propósitos: "Vencer la pandemia, sacar un tratamiento antiviral nacional y sacar una vacuna esterilizante nacional", enumeraba. Para finalizar, lanzaba además un mensaje a sus críticos, diciéndoles que "pase lo que pase, y le pese a quien le pese", él está dispuesto "a luchar por lo que considero justo y ético":

Felices fiestas amig@s.

Este debe ser el año de nuestro país:

-Vencer a la pandemia

-Sacar un tratamiento antiviral nacional.

-Sacar una vacuna esterilizante nacional.



Y pase lo que pase,y le pese a quien le pese, a luchar por qué considero justo y ético. Por vosotros. pic.twitter.com/slJmlCuTWY — Cesar Carballo (@ccarballo50) December 31, 2021

"Por vosotros", terminaba su brindis Carballo, acompañando sus palabras con una foto en la que sale blandiendo una copa con un extraño mejunge en su interior y una goma de color azul en el extremo. Del líquido poco o nada sabemos más que parece, entre otras cosas, un sorbete de limón o una piña colada, pero la extraña tira no hemos tardado en identificarla: es un FreeLips, el invento del propio doctor que vende en packs de cuatro unidades por 10 euros.

Se trata de un artilugio que, según Carballo, sirve para prevenir el contagio del virus porque si bien "el lavado en el lavavajillas a 60 grados puede matar a la mayoría de las bacterias y virus, el vaso es manipulado antes de que llegue a nuestros labios y ese simple contacto puede infectar la superficie y a nosotros al contactar nuestros labios con el cristal". El detalle del médico usando en su propia casa el protector en clave publicitaria no ha pasado desapercibido para los tuiteros, que se han cebado con él dedicándole comentarios como estos:

Se ve que tienes cubre-labios de sobra de los que no has vendido.

Yo pido que al menos no vuelvas a ejercer como profesional en tu vida. — Mr. Pe-pito 🇪🇦🇬🇧 (@JoseLuisZorril2) December 31, 2021

Y así, queridos amigos, es como se saca tajada del miedo al COVID, algo de lo que ya se encarga él mismo de mantener vivo poniendo en duda las medidas que toman las autoridades sanitarias. https://t.co/KYo9a3SuZO — Alredius Maranis (@AlrediMara) January 1, 2022

Te veo jodido bro, debe de ser la variante del volcán, más el cambio climático y la subida del ipc, no lo sé Rick. pic.twitter.com/hHpZJiJ4A4 — Lenny Sison (@lenny7david) January 1, 2022

Este hombre con el Free Lips (gran invento) me recuerda a la foto de Fraga bañándose en el pantano.



“¿Lo veis? La mierda esta que inventé es super útil”. https://t.co/U3jfQ6iTwp — Doctor Fick (@DoctorFick_) January 1, 2022

Dónde estás, ¿en una clínica de donación de semen? — Kafiri (@Kafiri14) December 31, 2021

Yo al 2022 le pido QUE TE CALLES https://t.co/pFALKvGu1l — Alfonso ☕🥐 (@springsteen_81) January 1, 2022

Doctor, tenga usted cuidado y cuide esa dieta. pic.twitter.com/W2qG4j9wT3 — JRodríguez (@Rodriguez_Yuri) January 1, 2022

Conectamos en directo con la Teletienda de la televisión pública de Afganistán. https://t.co/x5LGBVrMgf — Mr.V🖤 (@antonio_vgc) January 1, 2022

Yo espero que se acabe el chollo para los que se están aprovechando de la pandemia para ganar notoriedad y llenar sus bolsillos. — El Rojas🔻🔴🟡🟣🇪🇸 (@libre_pen_sador) December 31, 2021

Qué poca confianza en el que friega los vasos, César. — Regenta 🇪🇸 (@Regenta13) January 1, 2022

Hay un hombre en España que lo hace todo,

Hay un hombre que lo hace todo en España. https://t.co/mLjVSGSWGd — el jotapé🤖🚀 (@jotape) January 1, 2022

Pero descansa un poco, César, y dejanos descansar...bebe un poco, que es Nochevieja...y quita esa guarrada de la copa XD 🤣 — Dicenporahí #MascarillaEnLaCalleNO (@evciara) January 1, 2022

con los freelips en un vaso de su propia casa, me cago en mi puta vida https://t.co/WOWVSm6FDq — carliitos (@carliitoos9_) January 1, 2022

Feliz año vulcanologo — Jaime (@jaime_sancheez) December 31, 2021

Este debe ser el año en el que te calles y vuelvas a tu puto trabajo https://t.co/9Rnb1ZfUqv — Limoncete Alcalino (@Limoncius) December 31, 2021

Gracias por tu sabiduría, César pic.twitter.com/71PDgtGPvs — Huguinho (@huguinhofdez) January 2, 2022

Usa protector labial para vasos en su casa, oc. https://t.co/DmmnZzG6Th — berberecho (@aflx_) January 1, 2022

El doctor Carballo, por su parte, ha evitado contestar esta vez pero sus habituales réplicas a haters merecerían una sección propia.

Sigue los temas que te interesan