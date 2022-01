El estridente 'look' de la familia de Messi del que se mofa hasta Omar Montes

Lionel Messi será el mejor jugador del mundo, pero podemos asegurar sin miedo a equivocarnos que su armario puede ser uno de los peores. Confirmando que el dinero no le da uno el gusto en el vestir, y mucho menos la elegancia, el futbolista nos tiene acostumbrados a atuendos imposibles cada vez que innova con ropa que no sea deportiva. Lo que no sabíamos es que su familia le sigue muy de cerca en las peculiares tendencias que ha adoptado el argentino.

La última foto que ha compartido en su cuenta de Instagram es buena prueba de ello. En ella, posa junto a su mujer Antonella y a sus hijos durante estas vacaciones navideñas. Las llamativas prendas que llevan los cinco, en una gama de amarillo, verde y naranja fluorescentes, ha desatado un aluvión de burlas en las redes sociales. La verdad es que basta con echar un vistazo para que uno compruebe en primera persona cómo su vista se daña con cada segundo que emplea en contemplarla:

Uno de los primeros en abrir la veda del meme de los Messi ha sido el cantante Omar Montes y sus palabras para describir, muy gráficamente, lo que le parecía la imagen que había compartido el futbolista se han hecho virales en un abrir y cerrar de ojos. Le han bastado siete palabras para provocar las carcajadas a sus seguidores: "Parecen mis apuntes de Conocimiento del Medio", ha escrito en su cuenta de Twitter.

Tildando a los Messi de subyaradores, marcadores o fosforitos —ya hemos visto en La Jungla alguna vez que hay nombres para todos los gustos—, Montes contribuyó a que medio Twitter se mofase de la familia haciendo chistes o riéndolos. Algunos de ellos son tan buenos y ocurrentes como estos:

Los famosos siempre pasan desapercibidos para que no los molesten.

Seguramente, a Messi poco o nada le importe estar en la diana de las mofas tuiteras.

