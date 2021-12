La mofa de Twitter al discurso de Paz Padilla contra las vacunas y la variante "Oritrón"

"Si es que da igual, las vacunas no sirven para nada". Así de contundente (y errada) se ha mostrado Paz Padilla en el último vídeo que está haciendo las delicias de los tuiteros. A pocas horas de despedirnos del año, la presentadora nos ha regalado una tarde de risas a costa de sus meteduras de pata hablando, sin ningún tipo de conocimiento, sobre los tecnicismos que rodean al virus, sus variantes y la forma de combatirlo.

Ha sido este miércoles cuando Padilla, que anunció hace días que había dado positivo en Covid, charlaba en vídeoconferencia junto a Anne Igartiburu y María del Monte. Aunque el tema de su conversación giraba en torno a las Campanadas de Fin de Año, la presentadora se puso el traje de viróloga y empezó a dar un discurso pisoteando los estudios científicos que han venido avalando la efectividad de las vacunas.

Sin que sus compañeras de charla pusieran ni un pero a las barbaridades que estaba diciendo, Padilla cogió la suficiente soltura para atreverse a hablar con un vocabulario técnico del que, a todas luces, no tiene ni idea. Así, rebautizó como "proteína Spider" a la proteína Spike, llamó "el bicho de Luján" a la cepa primigenia de coronavirus detectada en Wuhan y también le cambió el nombre a la variante Ómicron para llamarle "Oritrón".

Críticas y mofas

Dando nombre a las piezas de este particular rompecabezas, Paz Padilla empezó a explicar que "te meten la Spider, que es la proteína por donde entra el virus. Pero claro, la vacuna es la del bicho de Luján, y el bicho ha mutado, ahora tenemos la Oritrón. Y ya el bicho es como que ya no entra por la puerta, entra por la ventana. Claro, te meten la Spider, que es la de la puerta, pero ya no sirve contra la ventana. Con lo cual, por muchas vacunas que te pongas —dos, tres...— el virus ya entra por otro lado":

Anne Igartiburu, Paz Padilla y María del Monte sobre el pasaporte covid. @anneigartiburu_ @pazpadilla pic.twitter.com/S5dKyS7wRE — TODOtele (@todotele_) December 29, 2021

Que siga habiendo cuñados en sexto de pandemia parece difícil de asimilar para quien tenga un mínimo de sensatez, pero que además la persona que proclama este tipo de discurso tenga cientos de miles de seguidores en las redes sociales y no se corte ni un pelo, con la que está cayendo, es de una irresponsabilidad pasmosa. Es por ello que Twitter no ha tardado en echarse encima de Paz Padilla para decirle un par de cosas:

A ver, Paz Padilla y demás:

El 26 de marzo de 2020 hubo 8271 contagiados en España y murieron 718 personas

Si no sirvieran de nada las vacunas, ayer, con 100.000 casos nuevos, y en esa proporción, habrían muerto cerca de 10000 personas. Fueron 78.#Omitron #Spider #Lujan — Roberto Sánchez (@_RobertoSanchez) December 30, 2021

Paz Padilla era una cómica a la que 'ascendieron' a actriz, luego a presentadora de televisión, luego le dieron voz como si fuera psicóloga o terapeuta y ahora nos habla de vacunas como una experta. Para contar chistes podía valer; para todo lo demás, NO. Pero le dais espacio... — Miguel A. Rodríguez (@MiguelARodri) December 30, 2021

Viendo el directo de ayer de Paz Padilla , lo siento mucho pero los mensajes que esta señora lanza , con el alcance que tiene y la repercusión que alcanza deberían estar sancionados por parte de los medios de comunicación donde trabaja. — LAUYMIKEL (@LauyMikel) December 30, 2021

Las paridas que suelta Paz Padilla, doctora en Virología e Inmunología por la Universidad de Sálvame,son la mayor ejemplificación de la valentía que te da ser una completa ignorante de un tema que no manejas y hablar con total seguridad cuando no sabes ni por dónde te da el aire. — perdidue (@perdidueblog) December 30, 2021

Yo no se para que se estudia hoy en día ninguna carrera teniendo a tanto entendido de todo, como Maria del Monte, Paz Padilla, Belén Esteban o José Manuel Soto.

Luego se enfada la gente, cuando decimos que España es un país de pandereta. — Heidi Podemita (@HPodemita) December 30, 2021

No obstante, además de estas críticas más que merecidas, los tuiteros han preferido despedir el año con humor y han optado por poner a Padilla en la diana de chistes y memes tan maravillosos como estos:

La variante oritrón entrando por la ventana. pic.twitter.com/eaoJWByxE4 — Handrius (@Handrius_) December 30, 2021

HE VISTO NAVES ARDIENDO MÁS ALLÁ DE ORITRÓN. — The Cabbage Girl (@ninya_repolIo) December 30, 2021

El bicho de Luján, la Spider, Oritrón, la Ventana..... Pinta guapa la nueva de Marvel pic.twitter.com/Rc4U0C7iQR — 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 💀❤‍🔥 (@VillaresAndrea) December 30, 2021

-¡QUE OS INFORMÉIS DEL COVID EN FUENTES OFICIALES Y DEJÉIS DE ESCUCHAR A CUATRO IMPRESENTABLES QUE NO TIENEN NI IDEA!

-¿Qué ha dicho del Oritrón? pic.twitter.com/967i28jVx7 — Yogulado (@Supertramp9713) December 30, 2021

Cómo protegerse de la variante oritrón pic.twitter.com/4M6QzDVzdt — The Cabbage Girl (@ninya_repolIo) December 30, 2021

Pues qué queréis que os diga. Yo, entre Luján, Oritrón, Spider, Padilla o María del Monte... Me quedo con Meryl Streep. pic.twitter.com/KgkNlb2P8t — NoAbrasPaz (@noabraspaz) December 30, 2021

EN LO ANÁLESI SE VE CRARAMENTE QUE TIENE LA PROTEINA ESPAIDER, Y LA LUJÁN, PERO NO SE PREOCUPE, PORQUE LE VIENE LA ORITRÓN QUE ESTÁ EN ASENDENSIA CON JÚPITER. VAMOS, QUE SE DEJE DE VACUNAS Y SE TOME UN CARDITO DE POLLO. pic.twitter.com/aL0grbVtDn — Desatranques Jaén® (@DesatranqueJaen) December 30, 2021

Paz Padilla tenía razón, entra por la ventana. pic.twitter.com/URR6uzkoZW — ácido (@acidoenlared) December 30, 2021

"Cuando la Espaider entra por la puerta, la Oritrón salta por la ventana".



Paz Padilla, diciembre 2021. — CELESSON (@chemapizca) December 30, 2021

- Perdone, señora. Ahí no puede aparcar. Es una plaza solo para discapacitados.

- Soy Paz Padilla.

- Ah, disculpe. Pase buen día. pic.twitter.com/RKysnKkRFf — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) December 30, 2021

María del Monte mirando la telaraña de la esquina cuando Paz Padilla le dice lo de la proteína spider. pic.twitter.com/8hwMU8arRt — No, gracias. (@NoFumoTabaco) December 30, 2021

Acabo de escuchar a Paz Padilla dando su opinión acerca de la variante Oricrón y la vacuna Spider y estoy muchísimo más tranquilo. — Me llamo Mulo (@AbreCesar23) December 30, 2021

Un programa en el que Paz Padilla explica películas de David Lynch.



Tampoco pido tanto. — Serthand (@Serthand) December 30, 2021

Paz Padilla tiene mi voto para obtener un sillón en la RAE. — Carl Winslow (@CarlWinslou) December 30, 2021

Está Paz Padilla como para explicar cómo funcionan los cuartos — Jose Díaz (@JocheDiaz) December 30, 2021

Paz Padilla en la montaña… pic.twitter.com/4f8KPUzQ2W — DON KIJOTEAK (@DonKijoteak) December 30, 2021

Está tardando Juanma Moreno en ofrecerle un chiringuito a Paz Padilla:

“La Oficina del Oritrón”. — Javier Durán (@tortondo) December 30, 2021

Anne Igartiburu escuchando a Paz Padilla. pic.twitter.com/xSNZLNtNTG — madre de mamones (@jonviene) December 30, 2021

Paz Padilla:

La vacuna es para el bicho de Luján. pic.twitter.com/gM27vL7EJz — Prendente (@prendente) December 30, 2021

-¿Y cómo dices que se llama?

-Paz Padilla. pic.twitter.com/CRsPBQE8VD — Cronopia (@LaCrono__) December 30, 2021

Paz Padilla diciendo que el virus entra por la ventana.

La oritrón entrando por la ventana: pic.twitter.com/97KwNzQxhq — ('?￰ンルヨɾ?￰ンルᄂ) (@desenmarco) December 30, 2021

La Spider, la Luján y la Onitrón de camino a las Campanadas de Paz Padilla. pic.twitter.com/xHxPvtnWn9 — Abel Arana ?￯ᄌマ‍? (@AbelArana) December 30, 2021

Luján Argüelles viendo que la viróloga Paz Padilla la nombra en su simposio sobre la variante ORITRON #yoveosalvame pic.twitter.com/ekLAk1icWs — Los Ángeles de Vasile (@beyonseve) December 30, 2021

Según Paz Padilla, el coronavirus es Alejandro Sanz. pic.twitter.com/AKfWyUxQ9f — madre de mamones (@jonviene) December 30, 2021

Vosotros os reís pero Paz Padilla tiene más seguidores que Fernando Simón y el director de la OMS juntos. — FUMATRÓN ?¬タヘ☠️ (@Fumatron_U) December 30, 2021

Por su parte, Paz Padilla ha estado publicando stories al respecto en su cuenta de Instagram, seleccionando fragmentos de su conversación con Igartiburu y María del Monte donde se le escucha criticar el pasaporte Covid y decir otras cuestiones como que "África es tan grande y tiene tan poco control que el virus tiene suficiente espacio para mutar". Asimismo, aseguró que ya estaba "limpia", que solo se había perdido las Navidades por el Covid, así que nos alegramos por su pronta recuperación.

