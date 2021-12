El indescriptible rap de Roberto Brasero sobre Filomena que hace sonrojarse a media España

La llegada de Roberto Brasero a la sección meterológica de Antena 3 allá por el 2005 fue todo un hito. El toledano logró darle una vuelta de tuerca a la información sobre el tiempo en nuestro país con un lenguaje más cercano y comprensible para los espectadores, pero también con una buena dosis de sentido del humor y naturalidad. Estas dos últimas cualidades parece que le han ido acompañando a lo largo de su carrera y precisamente por ello se ha hecho viral en las redes sociales estos días.

Brasero había dejado ya boquiabiertos a los espectadores que estaban viendo Tu Tiempo este martes 28 de diciembre y después hizo lo propio con los tuiteros cuando el vídeo llegó a la red social. El conductor del espacio dedicado a la previsión meteorológica no dudó en ponerse a rapear para responder a la cuestiones que le habían planteado con respecto a una hipotética llegada de otra borrasca como Filomena a nuestro país.

El presentador, con más voluntad que destreza, empezó su rap preguntando "¿qué pasa con Filomena? Todo el mundo me pregunta si va a caer otra buena" y continuó de la siguiente forma: "Yo te lo voy a contar, escucha. Si te digo la verdad, esta es la realidad. Una cosa así no se puede decir. No lo podemos saber con la meteorología, ya es bastante con el día a día. Una semana o una quincena, sí; hablarte de tres meses no, no merece la pena".

"Es el anticiclón"

Brasero remató su lección de meteorología rapeada explicando que "no es por predecir, es que no se va a cumplir. Y si se cumple, la verdad, será por casualidad". Además, metido ya en harina, siguió con un "bro, no tienes que mirar tan lejos. ¿Quieres el tiempo para Nochevieja? Aquí te lo dejo. Manga corta a mediodía y luego la noche será fría, pero no tanto, aquí te dejo mi canto. Esta es la previsión: primavera en Fin de Año. No es una inocentada, es el anticiclón":

El rap de Roberto Brasero se ha hecho viral con rapidez, tanto para bien como para mal. Mientras algunos, sobre todo los de más edad, aplaudían el sentido del humor del meteorólogo...

...otros, los más jóvenes, no han podido desprenderse de la sensación de vergüenza ajena que les ha invadido al escucharlo:

Sea como fuere, siempre conviene alabar las salidas de la norma, de las rutinas, que nos dejan momentos así. De hecho, son estas cosas y no otras las que sirven de combustible de memes tan buenos como este duelo de titanes:

