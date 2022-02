El ataque de risa de Àngels Barceló tras la muerte de la marmota que predice el fin del invierno

Aunque desde el punto de vista biológico parece que la explicación a la salida de las marmotas de su madriguera cada 2 de febrero responde más a su instinto de apareamiento que a la necesidad humana de que predigan cuánto va a durar el invierno, el Día de la Marmota se ha convertido en un acontecimiento que despierta la cursiosidad internacional. Sin embargo, un trágico suceso ha empañado la celebración en esta ocasión.

Este lunes, un día antes de que el animal saliese para dar su predicción en Nueva Jersey, la marmota Milltown Mel ha muerto. "A nosotros, los Wranglers, nos entristece informar que Milltown Mel cruzó recientemente el puente del arcoíris", han escrito en sus redes sociales los organizadores del evento, que ha tenido que ser cancelado ante la imposibilidad de conseguir otro ejemplar a tiempo.

"Teniendo en cuenta que el promedio de vida de una marmota es de unos 3 años, eso no es tan soprendente", han querido recordar, explicando que "Mel nos dejó en una época difícil del año, cuando la mayoría de sus compañeras marmotas están hibernando. Así que no hay bebés disponibles para reemplazarla hasta esta primavera. Intentamos en todas partes conseguir un suplente, pero fue en vano", han lamentado.

A los españoles la noticia nos ha pillado desayunando y pronto todo el mundo supo lo que había ocurrido. En el programa Hoy por hoy, de Cadena SER, la periodista Sonia Palomino informaba de ello a Àngels Barceló y a José Luis Sastre, pero lo que pasó a continuación ha sido de todo menos fúnebre. A las risas de la primera pronto se sumaron las de los otros dos, que estaban siendo captados además por las cámaras, intentando ahogar sus carcajadas:

No obstante, lo que se ha obviado en la mayoría de las informaciones y los chistes sobre la muerte de la marmota es que no es la marmota más famosa de este día sino, digamos, la secundaria. De hecho, la mítica película Atrapado en el tiempo, protagonizada por Bill Murray y culpable de difundir la tradición estadounidense en nuestro país, habla de Phil, el animal que predice la duración del invierno en Punxsutawney, Pensilvania, no de Mel la de Nueva Jersey.

La marmota Phil sigue viva y coleando. De hecho, este miércoles ha salido de su madriguera un año más junto a sus amigos de Gobbler's Knob, donde ha pronosticado las estaciones desde 1887 cada 2 de febrero. En esta ocasión, según su reacción, a Estados Unidos le esperan seis semanas más de invierno. Así lo difundía el periodista Sandro Pozzi, desmintiendo también su muerte:

Feliz día de la marmota. Phil -que no está muerta- precide seis semanas más de invierno — Sandro Pozzi (@sandro_pozzi) February 2, 2022

Este Groundhog Day, que así se llama el Día de la Marmota en inglés, se basa en que Phil se despierta de su hibernación y sale de la madriguera. Si el cielo está nublado y no ve su sombra, significa que la primavera llegará pronto; pero si, de lo contrario, está despejado (como ha ocurrido hoy) y puede ver su sombra proyectada, el invierno durará seis semanas más, por lo que volverá al interior para seguir con su siesta invernal.

Esta singular historia suele dar mucho juego en las redes de por sí, más si cabe en esta ocasión con una muerte de por medio:

