La sugerente foto del 'beso' entre Yolanda Díaz y Sánchez con la que está especulando todo Twitter

Pedro Sánchez no solo es el presidente del Gobierno, sino también el líder del shippeo en España. Si no eres tan moderno como para saber a qué nos estamos refiriendo, empezaremos explicando que esa palabreja sale del inglés 'to ship' y se emplea para referirse al deseo romántico y, en muchas ocasiones, utópico, de unir a dos personas o personajes públicos en un supuesto romance. Vamos, el culmen del salseo en las redes sociales.

A Sánchez ya lo hemos shippeado con la reina Letizia en innumerables ocasiones, como en este maravilloso culebrón titulado Un amor real; pero también lo han emparejado con el mismísimo Pablo Iglesias en muchas ocasiones, llegando incluso a unir sus nombres (otro de las máximas del shippeo) hasta inventarse el término "Peblo" que fue trending topic varias veces cuando ambos compartían gobierno de coalición.

También sucedió con Miley Cirus cuando los dos hablaron por Twitter y más recientemente con Macron, cuando en su visita a Francia le dedicó unos arrumacos de bienvenida que se hicieron virales rápidamente. Con estos antecedentes como seductor, no es de extrañar que el presidente esté en boca de todos este jueves a raíz de una fotografía que le han sacado en el Congreso de los Diputados junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

"Desliz fatal"

El fotoperiodista Eduardo Parra, conocido en redes como Edu Nividhia, ha publicado la controvertida imagen de ambos en sus escaños. Sánchez acababa de llegar al hemiciclo para asistir a la votación del real decreto y Díaz, que había estado en el debate y se había ausentado posteriormente, regresaba a su puesto. Pero antes, la ministra Montero la dejó pasar para saludar al presidente de tal forma que el clic de la cámara devolvió lo siguiente:

Esto acaba de pasar y no se si citar a @pdrsnche o a @PeliDeTarde pic.twitter.com/rv8g9samuq — Edu Nividhia (@Edu_Nividhia) April 28, 2022

El fotoperiodista, en tono jocoso, ha compartido la imagen facilitando el salseo del personal, que la ha acogido con los brazos abiertos. Primeramente, una de las cuentas que ha citado Nividhia, la maravillosa Peli de tarde que ha hecho la celebrada sinopsis de Desliz fatal para aportar su granito de arena a la especulación:

Peter y Nadia Small-bald son compañeros de trabajo... y amantes. Un día, se les escapa un beso en la oficina y las cámaras recogen el momento. Entonces, deberán tratar de eliminar el vídeo antes de que sus parejas se enteren- "Desliz Fatal" (Dangerous kiss), sábado 16h Antena 3 pic.twitter.com/0qwYmAxT7G — Peli de Tarde (@PeliDeTarde) April 28, 2022

Pero no ha sido la única. Después, muchos tuiteros se han acordado con tristeza de algunas de esas hipotéticas parejas de Sánchez que estarán pasándolo mal después de la foto:

Esto no se le hace a Miley Cyrus, caray — Fräulein Ingeborg 🇲🇱🇬🇱 (@Zalagardera) April 28, 2022

Verás cuando se entere Macron — Topoesfera libre (@topoesfera) April 28, 2022

Pedro Sánchez era el más codiciado de todo el panorama político internacional, todas las presidentas quedaban rendidas ante sus encantos. Lo que no sabía es que, por muchos viajes oficiales que hiciera, el amor siempre había estado a su lado pic.twitter.com/o5rsRQCuFT — Javier von Count🔻✊🌌 (@javiervoncount) April 28, 2022

En definitiva, que la fotografía no ha dejado de provocar las mofas en la red social:

Hay hoteles! — CTXT (@ctxt_es) April 28, 2022

El giro que le falta a la política española https://t.co/BqaR2IHOrF — Víctor Muiña (@Victormfano) April 28, 2022

Mucho 'crush' en el Congreso veo yo. 😏 https://t.co/Q6BYijYrid — Marta Monforte (@MartaMonforteJ) April 28, 2022

La coalición de gobierno que merecemos 😳😳 https://t.co/AOV7Pdf3UK — Víctor García de la Vega 🌹🇪🇺 (@victorgdlv) April 28, 2022

Madre del amor hermoso. Esto lo pilla jorje Javier y les hace un po!igrafo! https://t.co/97zDRI6Qzf — unaokupadelbdm 🎄🎄🎄 (@unaokupadelbdm) April 28, 2022

¿Lo shipeable que es Pedro con absolutamente todo el mundo? https://t.co/uIqdQKgNMx — syl✨ (@gmztacs) April 28, 2022

Menos mal que, a petición del público, ha aparecido el vídeo de la secuencia para verificar que Pedro y Yolanda solamente se estaban dando dos besos:

Eso sí, besos de verdad y no esos choques de cara cordiales para salir del paso.

Sigue los temas que te interesan