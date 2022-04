Laura, la 'tiktoker' española a la que están linchando por mostrar la realidad de Cuba

Cuba ha sido tendencia este jueves en las redes sociales por los vídeos de una bloguera de viajes que ha querido denunciar la situación que se vive en el país. La mallorquina Laura Méndez, con más de 13.000 seguidores en Twitter y más de 16.000 en TikTok, se dedica a viajar por todo el mundo y a contar lo que ve a través de pequeños clips que sube a sus perfiles en los que intenta hacer de reportera. Sin embargo, una de sus últimas entregas la ha puesto en la diana de las críticas.

Nos enterábamos el mes pasado de que el Tribunal Supremo de Cuba condenó a 127 personas por "subvertir el orden constitucional de forma violenta", en relación con las protestas antigubernamentales que se registraron el 11 de julio en la isla. Los sentenciados han recibido penas que van de los 4 a los 30 años de cárcel por su participación en los hechos, acusados de "cometer y provocar graves disturbios y hechos vandálicos con el propósito de desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana".

Se trata esta de la enésima noticia que nos llega desde Cuba ofreciendo una imagen del país poco democrática si, como es el caso, habrá gente que pase hasta 30 años en prisión por unas manifestaciones contra el Ejecutivo. Está claro que la bloguera, cuando cruzó el charco, lo hizo consciente de las condiciones en las que vive la gente del lugar, privados de muchas libertades, entre ellas la de coger un avión e irse de allí.

"Patria o muerte"

Estando en la ciudad de Trinidad, al sur de la provincia de Sancti Spíritus, Laura Méndez acudió a uno de los colmados en los que se reparten alimentos y productos conforme a las cartillas que tienen los ciudadanos. Allí, preguntó primeramente por su funcionamiento y llegó a mofarse de que una de las mujeres se llevase puros:

Después, en el exterior, empezó a grabar la cola de las personas esperando para ser atendidas y algunos de los que estaban allí la increparon. Le llamaron "comemierda" y ella, sorprendida, empezó a decir que "la gente está a favor, pasa hambre y está a favor". Una de las señoras que se enfrenta a ella cuestiona que en España no haya problemas, a lo que Laura replica dando por hecho que solo manejan la información manipulada que les llega:

Este es el vídeo que se ha hecho más viral en Twitter, pero no es el último de la aventura cubana de la bloguera. De hecho, ella misma relata cómo llega la leche de madrugada por un problema puntual a otro de los lugares de reparto y se sorprende también de las condiciones de higiene que rodean el proceso:

La tiktoker no solo publica estos relatos, sino que intenta dar unas lecciones de historia previas para que sus seguidores entiendan la realidad cubana. Spoiler: sale mal. No solo porque se evidencia la falta de conocimientos de Laura sobre el tema, sino porque ya empieza diciendo que "Cuba era nuestro":

Como decíamos, todo este contenido que ha compartido la mallorquina ha provocado una gran indignación en las redes, sobre todo para la gente de izquierdas que no es crítica con la realidad cubana y aquellos que consideran que ha hecho una demostración de complejo de salvador blanco. También le han recordado que, tristemente, algunas personas sí tienen que hacer cola para comer en nuestro país:

"¡Patria o muerte, venceremos!", "ustedes son unos comemierdas", "como está su país de malo". Turistas españolas reciben estas respuesta de un grupo de ancianos cubanos luego de grabar una cola. pic.twitter.com/nHfOsueghI — Roi LopeZ Rivas #FreeAlexSaab (@RoiLopezRivas) April 27, 2022

No sé qué es más lamentable de este vídeo de la pija española que viaja Cuba: ¿reírse de los cubanos o ser tan sumamente ignorante como para decir que en España "nadie hace cola para conseguir comida"? Vete a un comedor social, pedazo de ameba. pic.twitter.com/HsRyRnvsKY — PabloMM (@pablom_m) April 28, 2022

Y ahora es cuando te bajas a R. Dominicana te das un paseo por Santo Domingo y ves a niños y niñas que no van a la escuela ofreciéndose a limpiarte los zapatos o a que te vayas con ellos. En Cuba hay dificultades, sí, pero tienen dignidad y eso no se aprende en videos de Tik Tok — Aníbal (@Anibal2789) April 28, 2022

"ustedes no saben lo que pasa en su país" hagan caso mejor a Laura Méndez que ha leído un artículo en okdiario, ha escuchado un programa de Jiménez Losantos y ha visto un vídeo en youtube en el que sale Javier Milei gritando. — Fachaflauta 🏛️ (@FachaFlauta_) April 27, 2022

Vente a Leganés,todos los días a las 11 30h,y verás Colas del Hambre,Lacaya DEL IMPERIO!! — Vasili 1917 (@Basilio1917) April 28, 2022

A mi la tipa me ha hecho sentir vergüenza de ser español 🤷‍♂️ — Mejor llama a (@SAULROCK_) April 28, 2022

Les meten 60 años de bloqueo y viene a decir al mundo a el socialismo es un fracaso ... Y España no aguanta 6 meses sin gas y trigo y ya hay colas inmensas en automercados y estaciones de servicio — Juancho (@Juancho3664) April 27, 2022

Qué a gusto te leyeron la cartilla, Laura. Espero que pillaras el vuelo de vuelta inmediatamente, porque no serías tan hipócrita de irte a la playita o a beber mojitos en un país tan horrible después de ese vídeo ¿verdad? ¿VERDAD? — Jesuchrístopher 🌈 (@christocasas) April 28, 2022

En España el 21 % de los niños están en condiciones de exclusión y por debajo de los mínimos requeridos de alimentación. La ignorancia es atrevida!!!!! — carlos (@carlos10195681) April 27, 2022

Bueno, pues o sea, ya sabemos quién va a Cuba a dar lecciones, o sea, ella, o sea, porque sale de su resort y lo cuenta como lo ve, o sea.



De las colas del hambre en tu país no te enteras. De las familias desahuciadas tampoco.



Tremendo ascazo de pijerío. https://t.co/Rg672zZXIB — Pàvel (@__Ilich__) April 28, 2022

Desde las stories de su cuenta de Instagram, Laura ha asegurado este jueves que "no me van a dejar entrar en Cuba", relatando que la policía fue a buscarla a ella y a su amiga al hostal donde estaban hospedadas. Ha dado las gracias por el apoyo, mencionando a una "pequeña minoría que me odia", y ha prometido viajar a Venezuela para denunciar también la situación que vea en las calles del país.

Sigue los temas que te interesan