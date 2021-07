"Abajo la dictadura": los cubanos protestan contra el Gobierno en la marcha más grande desde 1994

Cientos de personas han salido este domingo a la calle a protestar contra el Gobierno en el pueblo cubano de San Antonio de los Baños, Cuba, al grito de "¡abajo la dictadura!", "libertad" y "patria y vida". La protesta antigubernamental se ha convertido en la más grande que se registra en la isla desde 1994.



La inédita manifestación, a la que a esta hora se sigue sumando gente, ha sido retransmitida en directo por usuarios de Facebook y tiene lugar en medio de una grave crisis económica y sanitaria en el país caribeño, donde se sufre una preocupante falta de alimentos, medicinas y otros productos básicos.



"La gente empezó a gritar, hay apagones horribles, de seis horas, esto no para, y es todos los días. Empezaron a caminar, muy pacíficos, lo único que hacían era gritar. Había mucha gente joven", ha explicado por teléfono a Efe una vecina de la localidad que se encontraba dentro de una tienda en el momento de los hechos.



Otra fuente que se encuentra en la zona ha señalado que el servicio de internet en los móviles ha sido cortado.



En las redes sociales han comenzado a circular vídeos de otros lugares, como el pueblo oriental de Palma Soriano (Santiago de Cuba) donde cientos de personas también se han movilizado en las calles y se escuchan consignas como "no más mentiras" y "no tenemos miedo"



Esta es la protesta antigubernamental más grande que se registra en la isla desde el llamado "maleconazo", cuando en agosto de 1994, en pleno "periodo especial", cientos de personas salieron a las calles de La Habana y no se retiraron hasta que llegó el entonces líder cubano Fidel Castro.