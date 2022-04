El épico zasca de Juan Carlos Girauta a Sánchez por el trato con Bildu: "Se ha rendido a la ETA"

El Gobierno ha salvado sobre la campana su plan económico para combatir los efectos de la guerra de Ucrania. Tras una sesión de lo más intensa en el Congreso de los Diputados, Sánchez consiguió 'in extremis' el apoyo de EH Bildu. La contrapartida de todo esto ha sido que el PSOE se comprometió a rechazar todas las propuestas del PP, algo que como ha informado EL ESPAÑOL ya se había decidido. Sin embargo, Juan Carlos Girauta ha querido aprovechar para mostrar su desacuerdo en Twitter.

Lo cierto es que, a primera hora de la mañana, los diputados del PP aún no sabían en qué dirección iban a votar. De hecho, es posible que si el Gobierno no hubiese optado por la vía Bildu el PP se hubiese abstenido, ya que así el Gobierno hubiese seguido adelante y no caería en Feijóo la responsabilidad de perjudicar a los ciudadanos.

Además, la estrategia del PP en ese caso habría servido para dinamitar la legislatura, tal y como ha explicado este periódico. Por ello, Sánchez sigue firme en que lo prioritario es mantener el bloque de investidura y no desgastarlo más aún. Para Girauta, ahora columnista de ABC, esto es síntoma de una cosa: "Sánchez ha optado: Bildu antes que el PP. Y que todavía haya quien cree que “debimos pactar” con este tipo…"

Sánchez ha optado: Bildu antes que el PP.



Y que todavía haya quien cree que “debimos pactar” con este tipo… pic.twitter.com/lzzRelkLkh — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) April 28, 2022

Girauta ha seguido a la carga contra Sánchez con un segundo tuit donde arremetía con su gestión en los últimos tiempos: "Se ha rendido al sultán y a la ETA. Ha vendido a las víctimas del terrorismo. Ha regalado el Sáhara. Ha puesto en peligro Ceuta y Melilla. Ha cedido los ingentes recursos de las aguas canarias. Ha premiado a los golpistas y los ha puesto a controlar el CNI de la mano de Bildu".

Las redes se han debatido entre los que piensan como Girauta y quienes han querido recordarle las actuaciones del que fuera su partido, Ciudadanos, en tiempos de Albert Rivera: "Vosotros lo hicisteis..."

Se ha rendido al sultán y a la ETA. Ha vendido a las víctimas del terrorismo. Ha regalado el Sáhara. Ha puesto en peligro Ceuta y Melilla. Ha cedido los ingentes recursos de las aguas canarias. Ha premiado a los golpistas y los ha puesto a controlar el CNI de la mano de Bildu. pic.twitter.com/5jq6gxnGTb — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) April 28, 2022

Podría ser Bildu escoge al PSOE y no al PP. El problema es que la derecha no quiere pactar con nadie, es todo o nada.

El trabajo de un político es acordar, pactar, negociar no solo imponer y mandar.

¿Quién es el autoritario? https://t.co/EBde4CiLka — pancho 🇪🇨 🇪🇸 (@lonchbox) April 28, 2022

Añadiría que ha llevado a España a la situación más desastrosa económicamente de todos los países de la OCDE, a la inflación más alta de Europa y a un empobrecimiento del 8,3 %. El mayor de Europa seguido muy de lejos por Italia con un 3% — Rasputin (@LuisMillet5) April 28, 2022

Y aún así la gente decente de este país, los tránsfugas no, claro, le votan los trabajadores y ciudadanos de este país mayoritariamente. ¡Que cosas, ¿verdad? 😁 — Herrero Keytel (@JuanPoloGarcia1) April 28, 2022

Mañana le dices al de la gasolina que te cobré los 20 céntimos.

Ah. Y paga la electricidad un 21% de IVA.

Venga machote, a ver si tienes lo que hay que tener y eres consecuente con lo que votas. Gracias a Bildu podrás disfrutar de esas ventajas, desagradecido. — Dave (@DCaralibro) April 28, 2022

Con el No al Decreto definitivamente no se está con la población sino simplemente inmerso en el politiqueo...de vergüenza — Maria Luisa (@comecolor) April 29, 2022

Meter a los independentistas y antisistema en la comisión de secretos oficiales, es desactivar dicha comisión reforzando el secretismo del ejecutivo. ERC, Bildu, Junts y CUP saben que no obtendrán información sensible pero se beneficiarán de que el resto de partidos tampoco. — INDIE GAP (@IndieGap) April 28, 2022

¿Tú has optado ya o sigues cambiando de partido? — tuputaestampa (@tuputaestampa2) April 29, 2022

