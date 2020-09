De 'Charo' a 'señoro': descubre qué significan estos insultos de 'fachas' y 'progres' en este glosario

Las redes sociales han extendido el uso de cierta terminología incomprensible para los usuarios de mayor edad o los que están recién aterrizados en ellas. Twitter es la reina de la creación de vocabulario y la que nos empuja a confeccionar este glosario con algunas palabras y expresiones que no vienen en el diccionario pero están en boca de todos. Incluso la RAE ha tenido que incorporar algunos de ellas.

En esta selección os presentamos las expresiones que tendrás que dominar para entender a tus hijos o a tus nietos, pero también para moverte como pez en el agua por el universo de internet. Eso sí, conviene no utilizarlas si no se está plenamente seguro de acertar con el contexto y con el resgistro porque, de lo contrario, a alguien le chirriará y no tardarán en responderte con esta foto, que no significa nada bueno:

Vamos allá:

Also yo: Significa literalmente "yo también". Se usa en las redes sociales para mostrar las contradicciones que albergamos en nuestro interior.

Yo: Hoy me voy a dormir pronto.

Also yo a la una de la mañana: pic.twitter.com/IBsGSA1z7z — Miare (@MIAREsproject) November 4, 2016

Bomboclaat: Se utiliza para pedir a los tuiteros que opinen sobre un tema concreto, un vídeo o una fotografía. Antes se empleaba para lo mismo el término "sco pa tu manaa".

Bro: Abreviatura de la palabra inglesa "brother", que significa hermano. Está muy extendida entre los jóvenes de Estados Unidos pero se ha españolizado para emplearla, con cierto sarcasmo, refiriéndote a un colega. El "bro sos famoso" se suele encontrar en las respuestas a los tuits virales.

bro sos famoso jajajajajajajaja — carla santoss (@CarlaSantos07) August 27, 2020

Chad: Denominación del macho alfa de derechas. El término surgió de un meme que describía al chad original: "No registra emociones en público, no necesita fingir lo que no es porque ya ha sometido a todos los que le rodean y no lleva abrigo porque es inmune al frío".

Virgin Iglesias vs Chad Abascal pic.twitter.com/49G2Mj2wBH — Fernando Franco (@FernandoFrnc) November 16, 2019

Charo: Insulto que la derecha emplea para definir a las mujeres de mediana edad con ideas progresistas. Nació en Forocoches, donde un usuario explicó que se lo llamaba a "una mujer soltera/divorciada de más de 20 o 35 años, generalmente sin hijos, que se caracteriza por estar siempre amargada, vivir sola". Esa descripción se amplió después en Twitter a las mujeres feministas y socialistas o de Podemos.

Crush: Una especie de amor platónico en el universo de las redes sociales. Persona que gusta y obsesiona a otra, que quiere que sea su pareja.

Cuándo mi Crush tuitea que nadie lo quiere. pic.twitter.com/VulKi4quFd — ᴅʀᴇᴀᴍꜱ. (@d_r_a_o_m_i) September 16, 2020

Dejarte en visto: Significa que la persona que lo escribe le ha mandado un mensaje a otra y ésta no le ha contestado a pesar de haberlo visto.

Emosido engañado: Aunque ahora ya no exista, la expresión se tomó de un graffiti pintado en Sevilla por unas familias a las que querían desahuciar. Querían poner "hemos sido engañados", pero su peculiar forma de escribirlo ha sentado cátedra en Twitter usándose para admitir que se había creído en algo que después resultó no ser verdad.

Cuando cae en el examen una pregunta del tema que el profesor dijo que no entraba pic.twitter.com/zFtGF66s8z — Mᴀʀɪᴀ 🌸 (@misstrainwreck) July 5, 2016

Hulio: Se convirtió en la coletilla perfecta para todas las frases desde que el futbolista Joaquín lo dijera en una entrevista junto a Baptista. Su "no sé cómo coger la raqueta, Hulio" acuñó el término para indicar que no se sabe hacer algo.

K-POP: Es la abreviatura de Korean Popular Music, un tipo de música electrónica y pop hecha en Corea del Sur. Se ha popularizado en todo el mundo y últimamente hemos visto a sus seguidores, los k-popers, boicoteando mítines de Donald Trump y las publicaciones de Vox.

Lazi: Se emplea para dirigirse a los nacionalistas independentistas catalanes que suelen tener un lazo amarillo en su avatar de Twitter. Es la suma de "nazi" y "lazo".

Pues nada familia, que me voy el puente a Mallorca.



Lo mejor de la Diada es que no estaré en Cataluña para ver el aquelarre lazi. — Mazzinguerzetta 🖤🇪🇦 (@Mazzinguerzett1) September 10, 2020

LOL: Tenemos dos significados posibles para este término. El primero y más antiguo es el que corresponde con la abreviatura de "Laughing out loud", que viene a significar algo así como "reírse en alto". Hay una variante, "los loles", que sería algo como "las risas". En su segunda acepción también es un acrónimo, el de League of Legends, uno de los videojuegos más populares.

Adelanto del #PBE de los aspectos:



- Lee Sin dragón de la tormenta (legendario).

- Ashe dragona feérica.

- Brand dragón eterno.

- Aurelion Sol dragón de la tormenta. pic.twitter.com/YFXF8W2Lfr — League of Legends ES (@lol_es) September 15, 2020

Meme: Fotografía, vídeo, gif o texto que se hace viral con el único objetivo de hacer reír. Incluso la Biblioteca Nacional ha empezado a hacer un registro de memes convencida de que se trata de un referencia muy importante de la cultura popular de nuestra época.

Mis dies o mis dieses: La diferencia entre fonética y grafía le jugó una mala pasada al tipo que quiso dar sus "dieces" y acabó dando sus "dieses" para felicitar a otro usuario por su creación. Se emplea esta expresión para valorar el contenido que han compartido otros.

Buenísimo!!!! Mis dieses al autor 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/Zf20Jon7UV — Jelen (@JelenGP) September 15, 2020

Mood: Estado anímico. Se emplea para mostrar a los demás cómo te sientes. Muchas veces aparece ligado a días de la semana para hacer memes.

Ofendidito: Persona que discrepa sobre un tema que goza del aplauso mayoritario del público y comparte su criterio cuestionándolo. Aquellos que habían aplaudido se sienten señalados por estos "ofendiditos" y argumentan que "ahora ya no se puede decir nada".

Cuantísimo ofendidito hay en esta red social ostia. Hay que mirar con lupa cada cosa que pones para que no le siente mal a nadie, iros a la mierda hombre. — 𝐙𝐀𝐑𝐀𝐆𝐎𝐙𝐀 𝐍𝐔𝐍𝐂𝐀 𝐒𝐄 𝐑𝐈𝐍𝐃𝐄🦁 (@RZSentimiento) September 14, 2020

OK Boomer: Esta expresión se ha puesto de moda para ridiculizar la expresión de las personas mayores cuando reaccionan o dan argumentos sobre algo que incumbe mayoritariamente a los jóvenes. Éstos le responden con la expresión para decirles que deberían abrirse un poco de miras. El "boomer" viene de la generación del Baby Boom, aquellos que nacieron entre los cuarenta y los sesenta.

Le he dicho ok boomer a mi abuelo y me ha partido el garrote en las costillas. — K̷a̷s̷ ̷d̷e̷ ̷p̷i̷ñ̷a̷ (@KasdePina) September 11, 2020

Pa k kieres sber eso jaja salu2: La forma chabacana de escribir "¿para qué quieres saber eso? Jaja, saludos" se emplea cuando una persona no quiere responder a una pregunta de otra, con la que no suele tener mucha confianza.

Pa k kieres sber eso jaja salu2 https://t.co/TffSd77WtR — Fer (@ryghtan) October 11, 2017

Real: Los jóvenes ya no dicen "en serio" o "de verdad", por poner solo algunos ejemplos, ahora dicen "real". Ejemplo: Real que esta es una de las expresiones que más me chirrían de este glosario.

real toman el “15 de sept” como pretexto para salir?? hahaha que vergüenza — Angie (@Angie_Arjonaa) September 16, 2020

Señoro: Se emplea con sentido despectivo para señalar a los hombres, generalmente mayores, que tratan con condescendencia a las mujeres o cuestionan el feminismo. Es uno de los preferidos del movimiento feminista, que también habla de "pollavieja" como un sinónimo.

Y es amigo del señoro Perez Reverte. Ya solo por eso da grima. — Taquichuela (@Taquichuela) September 12, 2020

Sorry not sorry: Surgió a raíz de una canción de Demi Lovato con el mismo nombre y significa "lo siento, pero no lo siento". Se emplea para admitir que se ha hecho algo que no estaría del todo bien, pero de lo que no te arrepientes.

Stalkear: También en su forma españolizada, "estalquear". Se emplea para denominar una forma de espionaje o control en Internet y las redes sociales. Si bien no se hace con un objetivo delictivo, sino más bien para obtener información de terceros a través de sus perfiles y la información sobre ellos que nos facilita Google.

Troll: También "trol" con una sola ele. Se dice de una persona que se dedica, sistemáticamente, a cuestionar, vacilar e insultar al resto de usuarios por el mero placer de pasar un buen rato sembrando el caos. La acción de estas personas es "trolear" o "trollear" y de eso saben mucho en Forocoches.

Hoy he tenido mi primera interacción con un twitter trol! :) pic.twitter.com/aOqSCYgpyl — Fer 🤖 (@OrenHax) September 15, 2020

WTF: Siglas de la voz inglesa "what the fuck" que significaría algo como "pero qué cojones" o simplemente "¡¿cómo?!" en su forma exclamativa e interrogativa. Se emplea cuando uno se sorprende por algo o para describir algo extraño que es difícil de explicar o directamente surrealista.