Los 10 ataques más polémicos de José Manuel Soto al Gobierno, los 'indepes' y las feministas

No ocultamos que José Manuel Soto es uno de los personajes favoritos de La Jungla. No en vano, en su momento llegamos a confeccionar un test para averiguar con cuál de sus moods te identificas más. No obstante, la tarea que nos ocupa hoy es la de recopilar los mensajes más polémicos que el cantante ha publicado en Twitter en los últimos meses. Frases envenenadas, surgidas de su indignación o meteduras de pata flagrantes que han cabreado a muchos.

Soto no tiene pelos en la lengua y se lo agradecemos infinito; pero lo que hemos podido constatar volviendo la vista atrás es que tiene el dedo muy rápido a la hora de eliminar tuits. No sabemos si él mismo llega a la conclusión de que se ha pasado o si alguien que le quiere bien se lo apunta: "José Manuel, te has vuelto a pasar de frenada, mi alma. Borra eso". En todo caso, tendría que darse cuenta de que las capturas son más rápidas.

1 - Su análisis del incendio de Notre Dame

El fatídico incendio de Notre Dame le valió para mostrar sus dotes como técnico contraincendios. Le cayó la del pulpo y borró su mensaje, que hoy recordamos:

2 - Las clases de "masturbación grupal"

En pleno debate por el pin parental que proponía Vox, a Soto le preocupaban cosas como estas:

Yo me pregunto una cosa, a los niños (y niñas) musulmanes también los obligarán a participar en los talleres de ideología de género y en las clases prácticas de masturbación grupal o los liberarán por respeto a su cultura?#PinParenteral — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) January 20, 2020

3 - El lío con el "no es no"

Aunque borró el 50% de este hilo por las críticas de miles de feministas, rescatamos este despropósito sobre el consentimiento:

Pero claro, si quien legisla es alguien q solo entiende el sexo como “aquí te pillo aquí te mato” y q confunde la seducción con la sedición o la sedación porque no sabe lo q son ninguna de las tres cosas, pues es lo q tiene... — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) March 5, 2020

4 - Su desafortunado consejo en cuarentena

En esta ocasión era un vídeo con el que nos deleitaba el cantante para dar su punto de vista sobre el confinamiento: "Que una persona salga al parque a dar un paseo, a tomar el sol, o que se pegue una carrerita o que monte un rato en bici él solo, sin grupos ni gimnasios, creo que es bueno y saludable", decía con España entera encerrada en sus casas.

¿El origen de su teoría? Porque "estamos luchando contra un virus. Es fundamental que tengamos las defensas fuertes y en condiciones, y las defensas mejoran mucho con el estado de ánimo. Y el estado de ánimo mejora muchísimo dando un paseo o tomando el sol". Sentimos mucho que lo haya borrado tiempo después.

5 - Su burla a los hoteles indepes

Cuando comenzó la desescalada y se empezaron a calibrar los efectos en la economía, Soto se hacía eco, a su manera, de las demandas del sector turístico catalán:

Aquellos hoteles y campings catalanes que no admitían guardias civiles ni policías y los dejaron en la calle cuando fueron a cumplir con su obligación ahora resulta que reclaman que el turismo nacional les salve la temporada, las vueltas que da la vida... — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) May 10, 2020

6 - La confesión que indignó a España

Este no es un tuit, pero tiene que estar. La frase la dijo en esta entrevista de Vozpópuli y propició otro trending topic del cantante andaluz a finales de junio por el titular en el que confesaba que "al mes empecé a saltarme el confinamiento, como todo el mundo": "Es absurdo estar tanto tiempo encerrado, ha sido muy duro para un sevillano estar encerrado toda la primavera, la época en que nuestra tierra celebra sus grandes fiestas: la Semana Santa, Feria de Sevilla, el Rocío... Además, ha sido una primavera espectacular con muchos días de lluvia y el campo estaba precioso".

7 - La profecía sobre un nuevo confinamiento

Obsesionado con otro nuevo confinamiento, Soto mezcló este extremo con su animadversión hacia el Gobierno y le salió esta perla:

Se avecina un nuevo confinamiento q es una manera de tener a la gente calladita y sumisa, a esta panda d golfos q nos gobiernan les viene de lujo tenernos encerrados mientras hacen y deshacen lo q les conviene... — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) August 12, 2020

8 - Su oda a Cayetana Álvarez de Toledo

Aunque, para perla, el soneto que le dedicó a Cayetana Álvarez de Toledo cuando Pablo Casado la cesó como portavoz del PP en el Congreso de los Diputados:

9 - La venganza de Franco

Momento épico también su delirante teoría sobre el origen de todos los males que nos han azotado este 2020:

Yo creo que es mejor que saquéis a Franco de la tumba ya y lo volváis a poner donde estaba... https://t.co/MQPPp594mH — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) September 2, 2020

10 - Su grave insulto a Fernando Simón

Por último, otro de sus arrepentimientos. No era la primera vez que insultaba a Fernando Simón, pero quizás sí la más contundente. Eliminó ágil, pero ya hemos dicho que nosotros somos más rápidos: