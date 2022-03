De dónde sale 'CODA', la película que triunfó en los Oscar y no ha visto (casi) nadie

Millones de personas se despertaron el lunes con dos preguntas en su cabeza. La primera ha estado en boca de todos desde que sucedió: ¿por qué había agredido Will Smith a Chris Rock en el que debería haber sido uno de los momentos más importantes de su vida? La segunda es quizás más sorprendente todavía: ¿qué es CODA, la película sobre una familia de sordos que acababa de triunfar en los Oscar sin que gran parte del público haya oído hablar de ella jamás?

La flamante ganadora de los premios de la Academia a la mejor película, guion adaptado y actor secundario (Troy Kotsur) cuenta la historia de Ruby, una adolescente que es la única persona con audición en una familia de sordos. Si no has visto la película de Sian Heder y la premisa te resulta familiar, hay un motivo: CODA es el remake de La familia Bélier, un filme francés de 2014 que fue visto en cines españoles por casi 400 mil espectadores.

A falta de ver las consecuencias de su éxito en los Oscar, el estreno en nuestro país de la versión estadounidense se saldó con un rotundo fracaso: justo antes de la gala la película acumulaba 27.000 entradas vendidas (la mitad de, por ejemplo, Drive my car). Los números son desastrosos, especialmente considerando que la producción se estrenó el 14 de enero con un notable lanzamiento de 260 copias.

El equipo de 'CODA' recibe el galardón a mejor película.

La distribución en salas españolas de CODA ha sido una anomalía. La dramedia familiar debería haberse estrenado en Apple TV+, pero Tripictures ya se había hecho con los derechos en España de la película antes de su éxito sin precedentes en el Festival de Sundance. En enero de 2021, catorce meses antes de su histórico triunfo en los Oscar, la segunda película de Heder recibía el Gran Premio del Jurado, el Premio del Público, el premio a la mejor dirección para Sian Heder y una mención especial para todo su reparto. En los más de 40 años de historia del certamen de cine independiente más importante del planeta ninguna película había arrasado de tal manera.

CODA había sido una producción difícil de levantar. Heder no tenía un nombre reconocido en la industria antes de que le pidieran adaptar a Estados Unidos la popular película de Éric Lartigau. Antes de tocar el cielo con el drama familiar, lo más destacado de su trayectoria eran los seis guiones que había escrito para Orange is The New Black y su debut como directora en Tallulah, una (casi) desconocida película con Elliot Page y Allison Janney que Netflix estrenó casi de tapadillo en 2016: Tallullah.

El remake no se podía permitir las licencias creativas de la película original francesa, que contó con dos actores con la capacidad de oír (Karin Viard y François Damiens) para interpretar a los padres de la protagonista. Heder pensó rápidamente en Marlee Matlin, la única intérprete sorda que había ganado un premio de la Academia.

Habían pasado tres décadas de su histórico premio por Hijos de un dios menor. La actriz había tenido personajes recurrentes en las series más importantes de la televisión (su paso por El ala oeste de la Casa Blanca fue rememorado en internet después de la visita del reparto de CODA a la Casa Blanca). Sin embargo, el cine nunca supo qué hacer con ella.

Siân Heder da instrucciones en el rodaje de 'CODA'.

Los productores sintieron en un principio que contar con Matlin era suficiente para hacer justicia a la comunidad sorda e intentaron convencer a Heder de que contratara a rostros conocidos para completar el reparto. Matlin amenazó con abandonar el proyecto si los personajes sordos no eran interpretados por personas sordas. Troy Kotsur y Daniel Durant fueron los elegidos para interpretar a su marido y su hijo en la ficción. Curiosamente, los tres habían coincidido en los escenarios de Broadway con un nuevo montaje del musical Spring Awakening.

El estreno en CODA en Sundance fue más que prometedor. Si la película era capaz de provocar esa ola de entusiasmo y emoción en la primera edición online del festival, era imposible no preguntarse qué hubiera pasado con la película en un año normal para el certamen. Su estelar recepción provocó una guerra entre las distribuidoras y las plataformas de streaming que querían hacerse con los derechos de la película incluso antes de que hiciera historia en el palmarés del festival.

Apple TV+ acabó desembolsando 25 millones de dólares en la adquisición más alta en la historia del festival. Netflix y Amazon Prime Video se quedaron cortos y la empresa dirigida por Tim Cook se quedó la película. El pasado domingo Apple TV+ se convirtió en la primera plataforma de streaming en ganar el premio a la mejor película, un jarro de agua fría para Netflix.

Ya desde su primera de contacto con el público y la crítica, quedó claro que la fórmula de CODA no era necesariamente original. Todas las críticas publicadas entonces coincidían en ello, pero también estaban de acuerdo en que no importaba: la película tenía la contagiosa capacidad de atrapar al espectador en sus buenos sentimientos y la trascendencia de su representación para la comunidad sorda.

'La familia Bélier'.

Tras construir una ejemplar campaña de marketing que consiguió que una película de una de las mayores empresas del planeta pareciera el relato de supervivencia de un grupo de “perdedores” ante la sociedad, Sian Heder ha derrotado a maestros como Steven Spielberg, Paul Thomas Anderson, Jane Campion y Denis Villeneuve.

Entre los múltiples aciertos de una estrategia que consiguió que CODA no se desgastara a pesar de su temprano estreno en festivales (enero) y en la propia plataforma (agosto), destaca la imposibilidad de ver legalmente en Estados Unidos La familia Bélier desde que Apple compró el remake. Muchos descubrieron que la película era una versión de una cinta francesa el mismo día de los Oscar.

Ahora solo falta que el mundo descubra la película que ha obrado un milagro estadístico. Atención a los récords que ha derribado CODA con su Oscar a la Mejor Película: es la primera ganadora de una plataforma de streaming; la primera ganadora estrenada en Sundance, después de 15 nominaciones sin éxito en la categoría de Mejor Película; la ganadora menos vista de la historia; la primera ganadora con solo 3 nominaciones en 90 años; la primera ganadora sin una nominación en las categorías de Dirección y Montaje; la primera ganadora con un reparto formado mayoritariamente por personas sordas.

Ha llegado la hora de conocer a la famila Rossi y de seguir los pasos el nuevo gran fichaje de Apple en Sundance: Cha Cha Real Smooth.

