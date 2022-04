La falsa familiar feminista de Espinosa de los Monteros: se la inventa y las redes arden

El diputado y portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, también vicesecretario de Exteriores de la formación, ha quedado al descubierto en Twitter después del último bulo que ha querido deslizar, en esta ocasión relacionado con el feminismo y de una forma muy sibilina. Lo ha hecho sirviéndose del proyecto 365 días-365 mujeres que ha puesto en marcha la Diputación de Pontevedra.

Se trata de una iniciativa que recopila referentes femeninos "de todos los tiempos y de muy diversos ámbitos para poner en valor y visibilizar su legado, determinante para el desarrollo de la cultura, la ciencia, la literatura, la economía o la música", explica el ente provincial. Pioneras del feminismo, escritoras, investigadoras, periodistas, filósofas, cineastas, científicas, deportistas y artistas son seleccionadas para ser protagonista de cada uno de los días del calendario.

El pasado 17 de abril la elegida fue María Espinosa de los Monteros y Díaz de Santiago, una destacada empresaria y activista por los derechos civiles y políticos de la mujer, fundadora de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, uno de los grandes hitos del feminismo español de la primera mitad del siglo XX. Nació en Estepona en 1875 y llegó a ser directora de la delegación en España de la casa de máquinas de escribir Yos.

La 'familiar' del de Vox

Por defender un "feminismo moderado" y formar a mujeres y jóvenes recibió la Cruz de la Orden de Alfondo XII concedida por el Gobierno en 1915. Además, dos de sus conferencias en 1920 fueron todo un hito: Influencia del feminismo en la legislación contemporánea y La emancipación de la mujer.

👭 #365Días365Mulleres



María Espinosa de los Monteros foi unha empresaria e destacada activista polos dereitos civís e políticos da muller a comezos do século XX. Creou un dos primeiros órganos feministas de España



👉 https://t.co/bKIkVcBHop pic.twitter.com/V4BMfVknuq — Deputación Pontevedra (@depo_es) April 17, 2022

En ningún momento desde la Diputación de Pontevedra se relaciona a su homenajeada con el de Vox, pero Espinosa de los Monteros no quiso perder la oportunidad de que sus seguidores creyesen que tenía algún parentesco con la feminista. Así, deslizando este extremo, citó el tuit ―en esta ocasión no le importó que estuviera escrito en gallego― y escribió que "me encanta cuando las hembristas descubren quién fue la primera feminista de España":

Me encanta cuando las hembristas descubren quién fue la primera feminista de España… https://t.co/bBVJciEGaD — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) April 17, 2022

Han sido muchos los seguidores de Espinosa de los Monteros que han creído que le unía un parentesco con la feminista después de leer sus palabras y se han quedado convencidos de ello, pero el periodista José A. Vera Luque ha hilvanado un exitoso hilo para demostrar que nada tiene que ver el de Vox con la empresaria:

Ira lo que me encuentro por aquí.¿Curioso verdad? Era la "primera feminista" de España una antepasado del barbachungo? Po no. Abro hilo. Al lío pic.twitter.com/hvtkdTafm8 — Jose A. Vera Luque (@ElVeraLuque) April 18, 2022

(1/10) Resulta que a poco que se indague, aunque esta señora se apellide como el chufla este, no es antepasado suyo, ni familia ni ná.

Aquí su biografía en la página de la Real Academia de la Historia (que no en la del "Que me dices", ni ná de eso)https://t.co/l8jPZgvYss — Jose A. Vera Luque (@ElVeraLuque) April 18, 2022

(2/10) El tipo coge y publica alegremente el logro de esta persona, a sabiendas que la coincidencia de apellidos, automáticamente hará pensar a todo quisqui que esta señora era su bisabuela, su tía-abuela, o cualquier otro antepasado — Jose A. Vera Luque (@ElVeraLuque) April 18, 2022

(3/10) En ningún momento "miente" pq en ningún momento dice que sea su familiar. Sólo lo deja caer, y el pensamiento rápido y reflejo del lector, que tampoco se preocupa de ahondar en la historia, hace el resto. — Jose A. Vera Luque (@ElVeraLuque) April 18, 2022

(4/10) A cualquiera que lea el tuit y rápidamente pase al tuit siguiente (que puede ser fácilmente el wordle del día), se le queda un mensaje en el coco: la primera feminista de España era pariente del barba de V🤮x. Al final resulta que el feminismo lo crearon ellos. Toma.Zasca! — Jose A. Vera Luque (@ElVeraLuque) April 18, 2022

(5/10) Y resulta que sólo hay que leer una mijita para descubrir que el matraca intenta confundir a la peña, desacreditar el movimiento feminista, y apoderarse de sus logros "gracias" a una curiosa coincidencia (y aprovechando que la mujé murió en 1946 y no puede contestarle) — Jose A. Vera Luque (@ElVeraLuque) April 18, 2022

(6/10) Ojo a estas mierdas y a los movimientos de estos pájarracos. Te intentan convencer con noticias en la que te ocultan la verdad si con ello logran su objetivo,como es este caso, o directamente te mienten. Ojito — Jose A. Vera Luque (@ElVeraLuque) April 18, 2022

(7/10) Tienes tela de información en internete (y en lo libros de papel de toa la vida). Úsala,y preocúpate de comparar, contrastar, y siempre a ser posible desde fuentes fiables, formales, académicas... — Jose A. Vera Luque (@ElVeraLuque) April 18, 2022

(8/10) Es la mejor manera de entender la realidad, y no caer en el engaño de este tipo de personajes,al cual desafortunadamente, aplaudirán como bonobos en celo un montón de cuñaos de palillo de dientes en boca y nulas inquietudes por la lectura más allá de un parrafito tuitero. — Jose A. Vera Luque (@ElVeraLuque) April 18, 2022

(9/10) Por cierto, ya puestos a indagar en la genealogía espinosamonteriana, wikipediando un poquito dais con la caterva al completo.

No preocuparse, os dejo el enlace.

Apellidos con muchos guiones y algún que otro golpista filonazi anda por ahí.

https://t.co/TqzittxYlg — Jose A. Vera Luque (@ElVeraLuque) April 18, 2022

(10/10) Po ya está. Hasta aquí el hilo. Ahora te toca pensar en lo peligroso y/o chungo de que personajes así nos gobiernen en algún momento...o atacarme con lo de los primeros premios pq el kichi es colega mío, o que me ponga a trabajar,etc etc... tú mismo ya si eso.

Vemo! — Jose A. Vera Luque (@ElVeraLuque) April 18, 2022

Por su parte, el de Vox no se ha pronunciado al respecto ni tampoco ha borrado el tuit.

