El épico rifirrafe entre Pablo Iglesias y Susanna Griso: "Con todo mi cariño, señora presentadora..."

La periodista Susanna Griso, al frente del programa Espejo Público de Antena 3, se ha trasladado este lunes al palacio de La Moncloa para entrevistar al presidente Pedro Sánchez. El líder del Ejecutivo ha repasado con ella varios de los temas de actualidad, centrado también en la situación económica y en los retos que le esperan al país. Una entrevista que se ha seguido desde las redes sociales y de la que ha comentado también el exvicepresidente Pablo Iglesias.

El exlíder de Podemos se ha mostrado muy crítico con la periodista de Antena 3 por un comentario que ella le ha hecho a Sánchez y ha dado su opinión sobre ello durante su intervención en RAC1. "Griso le ha dicho algo así como 'hombre, señor presidente, nosotros, los ciudadanos, que estamos sufriendo el recorte de nuestros sueldos con la inflación... ¿No sería bueno que ustedes se recortaran ahora?'", ha citado Iglesias.

Recordó a continuación que "la señora Griso gana mucho más que el presidente del Gobierno y entre Atresmedia y Mediaset se han repartido, según Libre Mercado, 30 millones de euros que les dio el Gobierno para compensarles las pérdidas de publicidad por el coronavirus" y añadió que "igual no estaría mal que la señora Griso contara a sus espectadores cuánto gana y que, a lo mejor, hiciera un esfuerzo patriótico de recortarse el sueldo también desde el momento en que su empresa se ha financiado con dinero de todos los ciudadanos":

¿Quién gana más? ¿Pedro Sánchez o Susana Griso? ¿Reciben Atresmedia y Mediaset dinero público? 👇🏻 pic.twitter.com/Xx5FdXbKLS — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 18, 2022

Pablo Iglesias ha compartido ese fragmento de su intervención en la emisora catalana a través de su Twitter para darle difusión y Susanna Griso no quiso dejar pasar las acusaciones. Sin embargo, lejos de aclarar las palabras del exlíder de Podemos, decidió irse por la tangente y sacar a colación el nuevo liderazgo ejercido en ese espectro político por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, desde que él dejó la política.

"Parece que alguien se ha molestado por el presidente no cita a Unidas Podemos y solo habla del espacio de Yolanda Díaz", comenzó escribiendo Griso también en Twitter, para continuar instando al "señor fundador" a que le pregunte a Pedro Sánchez "si es que ya les da por amortizados". Le dijo, a mayores, que "lo demás es crear falsas polémicas" y le aseguró que su respuesta estaba siendo cariñosa:

Parece que alguien se ha molestado porque el presidente no cita a Unidas Podemos y solo habla del espacio de Yolanda Díaz. Señor fundador, pregúntele a @sanchezcastejon si es que ya les da por amortizados. Lo demás es crear falsas polémicas. Cariñosamente, se lo digo. — Susanna Griso (@susannagriso) April 18, 2022

Con ese mismo "cariño", Pablo Iglesias continuó el rifirrafe en la red social afirmando que "lo que me sorprende es que habiendo recibido 30 millones de euros públicos habléis de adelgazar el Estado y no conozcamos vuestros sueldos". Además, con mucha ironía, Iglesias confirmó que "que Atresmedia y el PSOE preferirían que no existiese Podemos lo sabemos desde siempre":

Con todo el cariño señora presentadora, a mi lo que me sorprende es que habiendo recibido 30 millones de euros públicos, habléis de adelgazar el Estado y no conozcamos vuestros sueldos. Que Atresmedia y el PSOE preferirían que no existiese Podemos lo sabemos de siempre 😉 https://t.co/uIUPc4wFBH — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 18, 2022

Las palabras del exvicepresidente, que no han sido por el momento replicadas por Griso, no han tardado en despertar los aplausos entre los seguidores de Iglesias:

Alguien debería inventar ya una escala con la que medir los sopapos que da Iglesias.

No sé, éste ha sido un 7 en el IglesiasSlapMeasurer o algo así. — Agus🌞🌊🐶🍕 (@AgusUtopia) April 18, 2022

Se ha oído la leche desde vallekas — republicano de vallekas (@republicanodevk) April 18, 2022

De momento el marcador se decanta del lado de Iglesias.

