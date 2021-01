La 'resurrección' de Lola Flores que ha emocionado incluso a quienes odian la Cruzcampo

El pasado jueves Lola Flores ya iba a ser tendencia en las redes sociales porque se cumplían 98 años de su nacimiento; pero en mitad de la efeméride llegó Cruzcampo y nos regaló su resurrección en un anuncio que se ha elevado al podio de las mejores campañas nunca vistas en nuestro país. Millones de reacciones constataron que La Faraona sigue siendo aun la mayor influencer de España más de 25 años después de su muerte.

La técnica de inteligencia artificial empleada para traer de vuelta a Lola Flores ha sido el deepfake que muchas otras veces habíamos visto al servicio del humor. En esta ocasión, la tecnología se ha dado la mano con la nostalgia para transmitir un mensaje de necesario orgullo de las raíces propias aunque haya personas como Pablo Motos que prefieran que el acento se disuelva cuando se pisan los platós.

La fórmula, cuyos entresijos ha desvelado Cruzcampo horas después del estreno, ha contando con el beneplácito de una amplísima mayoría, incluso de aquellos que no tomarían su cerveza ni aunque fuera el único trago fresco en mitad del desierto. Uno de estos haters reconocidos es el escritor madrileño Juan Gómez-Jurado, que no ha podido ser más honesto en su particular crítica de la campaña publicitaria:

De hacer cerveza no tenéis ni puta idea, pero el anuncio es una maravilla. Enhorabuena. 👏🏼 — Juan Gómez-Jurado (@JuanGomezJurado) January 21, 2021

No obstante, no ha sido el único rostro famoso que ha querido trasladar sus impresiones en las redes sociales:

Para mí, el acento es la raíz de cada uno, tu casa, tu origen, la manera de ser y de estar en el mundo, por eso todos los acentos son un tesoro. Siéntete orgulloso; seas de dónde seas, no lo pierdas nunca. Gracias, @Cruzcampo por recordárnoslo. #ConMuchoAcento — Roberto Leal (@RobertoLealG) January 21, 2021

Si fuerais tan buenos haciendo cerveza como haciendo vídeos, nos llevaríamos mejor. Enhorabuena. — ÁLVARO OJEDA (@alvaroojeda80) January 21, 2021

Oleeeee!!!! Viva la Lola Flores y @Cruzcampo Yo vivo en Madrid y bebo Cruz Campo, hay cosas que no puedo cambiar?Enhorabuena — PITINGO ® (@Pitingo) January 21, 2021

Qué bonito avanzar, crecer, evolucionar, sin olvidar quién eres y de dónde vienes.

Qué grande @cruzcampo por traernos el espíritu de Lola al siglo XXI.

Forever Lola #ConMuchoAcento — Javier Santaolalla (@JaSantaolalla) January 21, 2021

Y es que el poderío de Lola ha embrujado incluso a la competencia...

Emociones a flor de piel. Viva Andalucía, nuestra tierra querida, su alegría, su pasión, su gente y su acento ? — Cervezas Alhambra (@Alhambra_Es) January 21, 2021

...y también ha traspasado fronteras:

@Cruzcampo estamos los chavales aquí de Erasmus en Génova (Italia) perdiendo un poquito de acento que dice Lola con tanta pasta y pizza, pero si nos mandáis una cajita de botellines nos comprometemos los andaluces a hacer serranitos pa tol mundo ? — josé antonio/tito (@jantoniorp3) January 21, 2021

De hecho, ha llegado a conseguir que los haters sean un poco menos haters de Cruzcampo (o no):

El mejor anuncio que he visto en mucho tiempo, es que dan ganas hasta de cometer una locura y beberse una Cruzcampo. — Juana I de Castilla (@JuaniIdCastilla) January 21, 2021

Tomar Cruzcampo / El anuncio de Cruzcampo con Lola Flores pic.twitter.com/pNmEZlca6X — Juanma Toribio (@Juanma_Toribio) January 21, 2021

Presentas hace diez años una novela de ciencia ficción en la que en mitad de una pandemia revive Lola Flores para anunciar cerveza* y yo creo que te la rechazan.



*Bueno, eso — Antonio Martínez Ron (@aberron) January 21, 2021

He visto hoy más a Lola Flores que el frigorífico. — Brioche (@BrioEnfurecida) January 21, 2021

Cruzcampo no es andaluza, lo que hacen no es cerveza y esa no es Lola Flores. pic.twitter.com/zWZwgpN9G6 — Esthers De Qué (@muerdelrollo) January 21, 2021

Sí a Lola Flores. No a Cruzcampo. — Cricri (@buttercri) January 21, 2021

Todos muy fans de Lola Flores, pero ninguno le dimos en su día una peseta — Muy Empanao (@MuyEmpanao) January 21, 2021

Lo único malo del spot publicitario de Cruzcampo con Lola Flores es que la cerveza sea Cruzcampo — angie (@angieberenjena) January 21, 2021

Que hoy es el cumpeaños de Lola Flores. De verdad @Cruzcampo, qué maravilla. pic.twitter.com/c6Im7yGKLv — Carlos Rocha (@Carlosrch) January 21, 2021

Aunque también ha habido gente que le ha sacado peros a la campaña porque en Twitter nunca nada podrá celebrarse al unísono:

Siento ser siempre un poco Grinch, pero el anuncio de Lola Flores de Cruzcampo me parece MAL. Por muy bien que esté el texto, dejad a las personas muertas tranquilas y no pongáis en su boca cosas que no dijeron. Y menos para fines comerciales. — Álvaro Onieva (@AlvaroOnieva) January 21, 2021

Lola Flores no vendería Cruzcampo, seamos realistas. — Chanandler Bong (@Paulappp23) January 21, 2021

Oye, que lo del anuncio de Cruzcampo de Lola Flores, que muy bonito y lo que queráis, pero que al final es una macro empresa usando la imagen de una fallecida y el identitarismo para venderos cosas. — Elena ⚖ (@peliradfem) January 21, 2021

Queremos que se valore el acento, pero enseguida se une a imágenes de fiesta, chonis, plazoletas de barrio pobre, trabajadores de baja cualificación. No hay oficinas en Andalucia? No hay industrias? No hay ingenierías? Luego que sí Lorca y Aleixandre, pero vendemos esta imagen. — jmpantion (@jmpantion) January 21, 2021

Menos mal que Lola Flores ya era eterna antes del deepfake.