Rosario, la abuela que regañó al 'youtuber' que dijo que los extremeños tienen "mitad de asno"

El youtuber Borja Escalona no sabía con quién se metía cuando decidió criticar a Extremadura en su canal de YouTube. Sin tener ni pizca de gracia y sí mucho de ofensa, el creador de contenido se ha ganado la enemistad de los extremeños, especialmente de La Rosario, la entrañable abuela instagramer que le ha echado una buena bronca.

Escalona compartió un vídeo de unos 6 minutos en el que afirmó que Extremadura era un barrio de Portugal que finalmente se quedó España porque "la Unión Europea nos da subvenciones por tenerles": "Es como tenerte que quedar con la cuestodia de un niño que no quieres", ha asegurado el youtuber en unas imágenes que se han reproducido unas 700.000 veces.

Tampoco se ha cortado a la hora de cargar directamente contra sus habitantes: "Físicamente son peculiares, tienen el cuerpo como un botijo. Tienen la mitad del cuerpo de humanos y la otra mitad de asnos, son muy peculiares", ha dicho, añadiendo que de esta tierra no han salido personajes ilustres, que ahí no hay monumentos turísticos ni platos tradicionales y llegando a incluso a bromear con levantar un muro para que "no salgan".

Los insulsos chascarrillos de Escalona se han topado —esta vez sí— con un muro de indignación de Cáceres a Badajoz y no es para menos. Le han denunciado por un supuesto delito de odio y está en marcha una iniciativa en Change.org para cerrarle el canal; sin embargo, creemos firmemente que lo que más daño ha podido hacerle ha sido la regañina de La Rosario, la abuela instagramer extremeña que no es la primera vez que visita La Jungla.

La mujer ha hecho lo más necesario: echar una buena reprimenda a Borja Escalona poniéndolo en la diana y burlándose de él. "Se ha hecho un vídeo donde se pone a Extremadura y a los extremeños a caer de un burro y, como era de esperar, mi abuela La Rosario le ha contestado y lo ha puesto a caldo. Por su tierra ma-ta", ha escrito su nieto en Twitter, desde donde la contestación se ha hecho viral hasta el punto de convertirse "Rosario" en trending topic.

"De la incultura se sale"

Rosario empieza afirmando que está orgullosa de ser extremeña y le recomienda Escalona que abra un poco la ventana porque "entre la contaminación de la ciudad y la Filomena, alguno se ha quedado tarumba perdido". Asegura que los portugueses no son vecinos, sino "primos hermanos" y presume de buena relación: "Ya quisieran muchos tener la alegría y la cultura que compartimos con los portugueses". Además, recuerda que "ellos tienen playa y nos la prestan".

Hace también un repaso histórico para recordar a los conquistadores extremeños, a su patrimonio cultural y a los pintores que ha dado su tierra, sin olvidarse de músicos como Robe Iniesta o periodistas como Pepa Bueno, para entrar en materia con el tema del aspecto: "Hay que tener valor para meterse con el físico de la gente partiendo de esta base [aparece una foto de Escalona en pantalla]. El chiste se cuenta solo".

Se ha hecho viral un vídeo donde se pone a Extremadura y a los extremeños a caer de un burro y como era de esperar, mi abuela “La Rosario”, le ha contestado y lo ha puesto a caldo 💚🤍🖤 Por su tierra MA-TA. pic.twitter.com/xbHlvoyXGy — Gonzz Monster (@GonzzMonster) January 19, 2021

Por último, Rosario recuerda que Extremadura no le cierra los brazos a nadie y le invita a que antes de criticar, les visite. "Tenemos pinturas rupestres donde te vas a sentir como en casa", le dice con sorna. Eso sí, se pone seria para hablar de los extremeños que han tenido que emigrar para ganarse la vida. "Criticar desde la tranquilidad del salón de casa a algunos se os da demasiado bien. Señor Escalona: de la incultura también se sale".