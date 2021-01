El inesperado 'colegueo' entre Pablo Iglesias y González Pons por amor a los torreznos

¿Quién no enterraría el hacha de guerra frente a un plato de huevos fritos, chorizo, lomo y torreznos? Gracias al estómago se han logrado grandes conquistas a lo largo de la Historia y también se han forjado amistades compartiendo mantel. Podría ser el caso del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y el eurodiputado del Partido Popular, Esteban González Pons, que han sorprendido a Twitter mostrando un inusitado colegueo en torno al sorteo de un pack de productos sorianos.

Todo comenzó con la iniciativa del portal Soria Noticias para celebrar el Jueves Lardero. Es una fecha relevante en varios puntos de España porque es el día en el que comienzan los festejos de Carnaval y este año caerá en 11 de febrero. En la provincia castellana tiene mucho arraigo e, incluso, hay un refrán que dice: "Jueves Lardero: pan, chorizo y huevo". Y es que lo que no puede faltar son las meriendas con amigos y familia a base de estos manjares calóricos a los que también se le añaden los típicos torreznos por si la cosa sonaba aun muy light.

Así que para "poner su granito de arena para que este Jueves Lardero los sorianos que viven y trabajan fuera de la provincia se sientan más cerca de su tierra", desde el periódico soriano están sorteando tres packs con "seis huevos camperos de La Cañada Soriana, una vuelta de chorizo y cuatro filetes de lomo Hermanos Giaquinta, una bandeja de torreznos y una caja de mantequilla dulce York":

Etiqueta a un soriano, o amante de la provincia, que viva fuera y hazle ganar un sabroso pack



Huevos camperos, chorizo, lomo, torreznos y mantequilla 😋😋



⚠️ Ojo, los packs solo viajaran fuera de la provincia y a territorio peninsular 🚚 https://t.co/Hhxn6SFipw — Soria Noticias (@sorianoticias) January 20, 2021

Sorianos de adopción

Sabiendo que Iglesias es madrileño y González Pons valenciano, a estas alturas conviene resolver el vínculo que une a ambos con Soria antes de continuar con el relato gastronómico. El vicepresidente vivió allí gran parte de su infancia, hasta que sus padres se divorciaron y él se mudó a Vallecas con su madre; pero el caso del eurodiputado popular requiere algo más que una frase porque nos da dejado un poco desconcertados.

Ya sabrán de qué les hablamos si son seguidores de González Pons en Twitter porque fue él mismo quien compartió el pasado 20 de diciembre una de sus grandes hazañas: ganar la Champions virtual en el FIFA capitaneando al Numancia. Un logro del que se mostraba así de orgulloso en la red social después de varias temporadas trabajándose el vestuario del equipo soriano:

Esta noche he ganado la Champions con este @cdnumancia Está claro que tras un par de temporadas he mejorado el equipo, pero la fidelidad a los colores sigue intacta.

¿Alguna sugerencia para fichar o vender? pic.twitter.com/0ZUHhpFnSI — González Pons (@gonzalezpons) December 19, 2020

Resuelto el enigma del vínculo soriano, volvamos al pack que nos ha hecho salivar con anterioridad. El momento colegueo se precipitó porque lectores de Soria Noticias optaron por trolear el sorteo e inscribir en él a los dos políticos, así que el periódico lo compartió en sus redes para preguntarles a sus seguidores cuál de los dos querrían que se lo llevase:

Nuestros lectores, que son unos ca..chondos, ha inscrito a @PabloIglesias y a @gonzalezpons



La cosa es que ambos cumplen las condiciones por lo que, si la @casadesoriavlc nos da uno más, lo sorteamos entre ellos.



¿Quién prefieres que se lo lleve?

🔄Iglesias

❤ Pons pic.twitter.com/zyBeSmWbpr — Soria Noticias (@sorianoticias) January 21, 2021

Seguramente no imaginaban que los aludidos iban a salir a la palestra empezando por González Pons haciendo gala de una gran deportividad:

Como el “pack” no viaja fuera de España y yo vivo en Bruselas, competiré por el honor. Y valdrá la pena 🤗 — González Pons (@gonzalezpons) January 21, 2021

A la que también se ha sumado Pablo Iglesias:

Dos sorianos, aunque piensen muy diferente, comparten el chorizo y el huevo del jueves Lardero. Te ofrezco la mitad si gano Esteban — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) January 21, 2021

Hasta que ambos han llegado al consenso:

Hecho, Pablo. Yo llevaré el vino. Y alguna chocolatina belga. — González Pons (@gonzalezpons) January 21, 2021

La verdad es que viendo cosas así, una siempre piensa cuáles pueden ser los motivos para no mostrar el mismo entendimiento cuando se trata de mejorar la vida de los ciudadanos. No obstante, aunque nos sorprenda este colegueo, para ser justos hay que decir que no es la primera vez que González Pons muestra su simpatía por Iglesias.

De hecho, en esta entrevista para Diario de Avisos en mayo de 2016, el popular afirmó sobre el líder de Podemos que "es difícil decir que soy su amigo, pero puedo decir que le tengo afecto y mucha simpatía. Yo conozco al Pablo Iglesias mediático, pero también a la persona, y me parece uno de los personajes más interesantes con los que he tratado en mi vida".

Añadía además que "es culto, inteligente, muy creativo, y me parece que añade valor a la política española". Ya en febrero del año pasado aseguró que "no creo que Iglesias sea peligroso, se va a transformar ejerciendo de vicepresidente, no descarto que antes de que acabe la legislatura se corte el pelo y se ponga corbata" y en mayo volvió a salir en su defensa:

Lo mismo que me pareció cruel el escrache en la puerta de mi casa con los hijos pequeños de mi mujer dentro, alentado en la tele por Ada Colau, hoy digo que es cruel el escrache en casa de @PabloIglesias La familia, y más los niños, no se meten en política. No vale todo. Así, no. — González Pons (@gonzalezpons) May 18, 2020

Si finalmente comparten torreznos, esperamos que nos lo hagan saber.