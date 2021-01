Lluvia de zascas a la candidata de Podemos que dijo que el Islam es "feminista"

La activista Nora Baños, que fue candidata de Podemos a las elecciones europeas de 2018, ha vuelto a estar en el centro de la polémica al recuperarse un fragmento de una entrevista en el que hablaba de las bondades de un Islam "feminista". Decenas de tuiteros han hecho viral de nuevo el encuentro que mantuvo con Tina Recio para el podcast Frecuencia I-vaginaria donde defendió asuntos como que "Mahoma impulsó la Seguridad Social y el voto femenino".

"Me hace mucha gracia cuando me dicen que cómo es posible que yo sea musulmana y feminista", dijo Baños, ahora alejada de las filas de la formación morada. Continuó diciendo que "entonces había un contexto en el que no había leyes, normativas, las mujeres y los hombres no tenían derechos, había esclavitud. Por eso me gusta hablar de esto. ¿Qué hizo el Islam a través del Corán? Pues dar derechos a las mujeres y a los hombres y acabar con la esclavitud".

Otras de las maravillas que según Baños estableció el Corán fue "la Seguridad Social" y también "el derecho al voto, ¿hace cuántos años en España tenemos derecho al voto? En el Islam hace 1.500 años que tenemos derecho al voto —no como en Londres o en España— y esto con muchísimas cosas", afirmó, añadiendo que "si una mujer se queda embarazada y quiere cuidar de su hijo durante el período de lactancia tiene derecho a cobrar un sueldo a jornada completa y trabajar solo media jornada".

Musulmana y feminista

Baños acaba diciendo que "el Islam ya es feminista. El Islam ya vino a darnos unos derechos" y califica de "rumores" las prohibiciones machistas que constan en las leyes de muchos países musulmanes y remite a los textos religiosos. Todo ello, mientras la entrevistadora asiente con la cabeza:

Una candidata de Podemos @el_noraGb, afirma que el Islam es Feminista, que el Islam dió el voto a la mujer hace 1500 años. Escuchen sus delirios. 😂 pic.twitter.com/srCjdkAJzJ — Joaquim 🇪🇸 (@Obrerojacobino) January 6, 2021

Esta entrevista a Baños ya había generado muchísima polémica a finales de febrero de 2020, cuando se hizo viral por primera vez. De hecho, además de cosechar un aluvión de críticas en Twitter, el enfrentamiento de la activista con muchas feministas de renombre la condujo hasta el plató de Antena 3, donde protagonizó un encontronazo muy sonoro con la escritora Lucía Etxebarría:

Hemos visto a @LaEtxebarria diciéndole a @el_noraGb "Si te quitas el velo, hablamos" y "Una mujer que lleva un jemar no me puede hablar de feminismo" pic.twitter.com/k4lnaYJnOM — Locas Del Coño (@Locarconio) February 26, 2020

Ahora el vídeo ha cobrado popularidad de nuevo gracias al retuit incrédulo de la escritora Laura Freixas:

A partir de ahí, comenzaron de nuevo las críticas:

Ya le di yo la caña que se merecía a esa semi-conversa d turno q, se cree que por ser hija de un marroquí, siendo ella y su madre españolas sin haber vivido nuestra realidad, tiene derecho a interferir en nuestra lucha.

Lástima q me tenga bloqueada después d ponerla en evidencia — Násara ⚢ نصرة 👩🏾 (@SahrawiFeminist) January 6, 2021

Pasó de ser una española de toda la vida a ser, de repente, una "racializada" porque se ha puesto un velo que, le ha dado tal notoriedad que se postuló para eurodiputada de Podemos. Después de ponerla en evidencia, afortunadamente se ha quedado en lo q es; una caricatura. — Násara ⚢ نصرة 👩🏾 (@SahrawiFeminist) January 6, 2021

Me ha dado por pensar que la entrevistadora se está pellizcando muy fuerte, muy fuerte, muy fuertísimo del todo la cara interna del muslo para no reírse... Y aquí estoy, llorando de risa.

Que el islam dió el voto de la mujer hace 1500 años, dice.

¡Madre mía, las cabezas! https://t.co/lxtsZUdSM7 — Peich (@_Peich) January 20, 2021

Breve repaso histórico por la edad media, se observa que el califato islámico fue la mayor potencia comercial de esclavos del momento.



Todas las sociedades musulmanas han sido esclavistas, desde Arabia al este de África, de Persia a Indonesia o la antigua España islámica. — Camarada Aníbal (@CamaradaAnibal) January 6, 2021

El Islam ya es feminista. El Islam reconoce la reducción de jornada por maternidad cobrando el sueldo completo. Solo me falta saber qué estado es ese que ella llama "Islam" y que será el que pague ese sueldo ¿no? Y el resto de personas en la mesa, ¿no preguntan? https://t.co/W6jYR8LUj6 — Amazona 💪🏾💜🏡 (@Mariah_amazon) January 20, 2021

Hace 1500 años el Islam no existía aún...

...si "les dió el voto en las elecciones del año 500", pero no les deja enseñar el pelo en el 2.021, no me extraña que sigan anclados en la Edad Media... — Reportero más dicharachero (@MasReportero) January 6, 2021

Ostia, ¿el Islam inventó la Seguridad Social? Islam 1 - Franco 0 — Antuán (@antuanjgc) January 7, 2021

Hay países islámicos donde las mujeres votan desde luego. Pero decir que el islam es feminista es tan subnormal como aseverar que cualquier otra religión lo es. https://t.co/ZaI8Lal8Pc — Alfonso Díaz 🇨🇳🇨🇺🇻🇳🇰🇵 (@Alfacommie) January 6, 2021

Ninguna religión es feminista: NINGUNA



Todas las Religiones son ULTRAmachistas

unas más violentas hacia la mujer que otras

Pero al final todas las religiones violan los DDHH de la Mujer

Incluso el Cristianismo, con todas sus sectas,que es la religión más 'light' hoy día... — DanGuerr (@dangguer) January 7, 2021

Aunque ahora Nora Baños no haya escrito nada sobre este nueva polémica entorno a su entrevista, en febrero del pasado año terminó grabando ella misma un vídeo para tratar de explicarse, denunciando además una campaña de acoso: