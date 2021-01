El zasca de Inés Arrimadas a Pablo Iglesias tras su polémica defensa a Puigdemont

Si por algo será recordada la entrevista que le ha hecho Gonzo a Pablo Iglesias este pasado domingo en Salvados —además de por las recomendaciones de series del vicepresidente que parecen no tener fin— es por la torpe comparación que ha hecho el líder de Unidas Podemos entre la fuga del expresident Carles Puigdemont y la huida de los republicanos exiliados durante la Guerra Civil y los años del franquismo.

"¿Lo considera realmente un exiliado como se exiliaron numerosos republicanos durante la dictadura del franquismo? ¿Se pueden comparar?", pregunta el periodista a Iglesias, que contesta con contudencia: "Pues lo digo claramente: creo que sí". Refiriéndose al político catalán que se fugó a Bélgica en 2017 tras su intento fallido de declarar la independencia de Cataluña dijo además que "se ha jodido la vida para siempre por sus ideas políticas".

Ha matizado, eso sí, que fueron ideas "erróneas" y fueron llevadas al "extremo": "El Govern no tiene legitimidad para decidir unilateralmente la independencia; no creo que su actuación sea indiferente al derecho". No obstante, también ha relativizado las acusaciones que pesan sobre Puigdemont al compararlas con las de Juan Carlos I: "No está en Bruselas por haber robado ni por haber metido la mano".

¿Por qué considera al Rey Juan Carlos “un fugitivo” y a Puigdemont “un exiliado”? #SalvadosPablo pic.twitter.com/yRQwqI5txD — Salvados (@salvadostv) January 17, 2021

Las palabras de Iglesias causaron un gran revuelo en Twitter, donde pronto empezaron a cosechar las primeras respuestas de los políticos y una de las más exitosas ha sido la que le ha dedicado la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Para ella las declaraciones "son un insulto para todos los españoles que se vieron obligados a abandonar su país por defender la libertad".

Cree Arrimadas que "comparar a un prófugo de la justicia de una democracia con exiliados de la dictadura es una indignidad":

Estas palabras de Pablo Iglesias son un insulto para todos los españoles que se vieron obligados a abandonar su país por defender la libertad. Comparar a un prófugo de la justicia de una democracia con exiliados de la dictadura es una indignidad.#SalvadosPablo pic.twitter.com/k9k596bib2 — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) January 17, 2021

El mensaje de Arrimadas ha arrancado el aplauso de miles de tuiteros, pero también el reproche de unos cuantos que han querido recordarle que su formación política se habría entendido con esos "herederos del franquismo" que ha criticado en su tuit, en clara referencia a los pactos de Ciudadanos con Vox en comunidades y municipios: