La reacción de Mónica Carrillo tras su incidente en directo al estilo de Fernando Simón

Si te pilla un imprevisto en directo todo es más fácil si tu compañero es Matías Prats, para qué negarlo. Si además se tiene el sentido del humor del que hace gala Mónica Carrillo, la circunstancia quedará en una mera anécdota aunque el vídeo del momento se haya convertido en uno de los más vistos del fin de semana. La escena se produjo durante la edición de Antena 3 Noticias del pasado sábado que presentan ambos periodistas.

Carrillo estaba de pie delante del videowall del plató a punto de empezar a explicar las nuevas restricciones que iban a entrar en vigor en las distintas comunidades autónomas para tratar de frenar el avance de los casos de coronavirus en esta tercera ola de la Covid-19. El ataque de tos se precipitó cuando estaba explicando que Castilla y León habían adelantado el toque de queda a las 20:00 horas.

Tras un primer acceso de tos y una primera disculpa, Carrillo quería continuar hablando de Asturias, pero su garganta se plantó: "¡No puedo hablar!". Un par de segundos de desconcierto en el directo bastaron para que Matías saliese en auxilio de su compañera desde la mesa: "Vamos a seguir, lo hago yo". El veterano presentador retomaba el texto mientras podíamos verla al fondo tosiendo y abandonando el plano:

📺 A @MonicaCarrillo le acaba de dar un ataque de tos en directo que le ha impedido continuar hablando 😓 Matías Prats ha recogido el testigo. pic.twitter.com/6ufwy7rnQH — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) January 16, 2021

Cualquier otra persona en el planeta que dijese "lo hago yo" hubiese sonado ridículo, pero ahí tienen a Prats, tremendamente natural saliendo al paso de algo que, por otro lado, le puede pasar a cualquiera en televisión. De hecho, la propia Mónica Carrillo quiso sacarle hierro al asunto y hacer un derroche de sentido del humor en sus redes sociales burlándose de sí misma al compararse con el hilarante momento de Fernando Simón y la almendra:

¡No fue por una almendra! 🤪 https://t.co/CfXr5u4cOp — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) January 16, 2021

De hecho, ha hecho escarnio de su momento compartiendo este meme donde la doblan con la voz de Simón:

Me da la tos, te doy la mano. pic.twitter.com/Mcpbf3axNy — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) January 16, 2021

Carrillo no quiso dejar de compartir cómo fue la despedida, con ella y Matías sentados en sus respectivos asientos y hablando de que fue "un mal trago", haciendo honor a los dobles sentidos a los que tan bien juega Prats. También le ha agradecido a su compañero el capote: "Alguna vez me has hecho tú ese favor", le contesta él, demostrando que son una pareja televisiva muy bien avenida.

Así fue la despedida. pic.twitter.com/VpSwoJpnvv — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) January 17, 2021

Más de 30.000 personas han reaccionado a los tuits de Mónica Carrillo, incluso una de las cuentas que estamos deseando perder de vista:

A mí tú no me tosas. — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) January 16, 2021

El resto de comentarios fueron todos halagos en Twitter:

Tú eres la tos. Única siempre 😘 pic.twitter.com/DYgMUyT6My — Roberto Leal (@RobertoLealG) January 16, 2021

Has salido como una campeona 💪🏽 — Carolina Navarro Björk (@navarrocarolina) January 16, 2021

Lo mejor es que lo resuelves con naturalidad y Matías está con el salvavidas a punto 😉 — Miguel Ángel Román (@Miguel_An_Roman) January 16, 2021

Hace poco comentábamos en casa que esta es una de las cosas que nos gustan de Antena3Noticias. Siempre que hay un fallo se resuelve de forma natural e incluso con humor. — Ali 💚🤍🖤🇪🇸 (@campini_nana) January 17, 2021

Da gusto de vez en cuando, ver, dentro de la seriedad que merece el presentar un informativo, un atisbo de espontaneidad, que solventan la mar de natural y nos hace ver que somos humanos.



Este tipo de acciones refrescan y endulzan las trágicas noticias que nos suelen rodear. — Policía Judicial (@P0L1C14JUD1C14L) January 17, 2021