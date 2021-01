La lección de patriotismo de Juan Gómez-Jurado a los 'youtubers' que se van a Andorra

La noticia sobre la fuga de youtubers a Andorra continúa provocando un reguero de reacciones. El pasado lunes supimos que Rubén Doblas Gundersen, conocido internacionalmente como El Rubius, ha anunciado que se marcha al país vecino con su novia "a una casa muy bonita, cerca de las montañitas y cerca de mis amigos, ya me hace falta un cambio", dijo en directo para sus seguidores a través de Twitch.

Esos amigos a los que se refiere son otros creadores de contenidos españoles que llevan años o meses residiendo en territorio andorrano como Willyrex, Vegetta, The Grefg, Lolito, AuronPlay, Staxx o Alexby, entre otros. El Rubius, no obstante, defiende que no se va para pagar menos impuestos: "Si fuera por eso me hubiese ido hace muchos años, ¿sabes?", dijo. Eso sí, ha reconocido que la menor carga fiscal que le espera en su nueva residencia "es un plus, obviamente".

Con su marcha el debate sobre nuestro sistema impositivo se ha puesto de nuevo sobre la mesa. El streamer Ibai Llanos ya dejó claro que a él no le importa pagar impuestos e incluso lo hace gustoso: "Yo estoy bien aquí y me aprece un buen acto tributar aquí como hace todo el mundo. Y como yo gano mucha pasta, me da igual que me quiten la mitad".

El patriotismo de Gómez-Jurado

Sin embargo, Ibai no ha sido el único en pronunciarse en este sentido. El escritor Juan Gómez-Jurado lo ha hecho este mismo martes al contestar tajante a la pregunta de un tuitero que planteaba la posibilidad de irse a Andorra en el caso hipotético de que se ganasen 4 millones de euros anuales:

Las reacciones al tuit del escritor, como a prácticamente todo lo que publica en sus redes sociales, no se demoraron y el periodista Ramón Roca, en tono de broma, le pidió que mostrase lo que pagaba de IRPF. Lógicamente, Gómez-Jurado no le ha dado ese gusto; pero sí ha respondido con esta aplaudida frase:

No lo voy a poner, pero tributo al 43%, como persona física residente en España y patriota. El autentico patriotismo es pagar impuestos. 🤷🏻‍♂️ — Juan Gómez-Jurado (@JuanGomezJurado) January 19, 2021

El patriotismo de Gómez-Jurado, que parece mucho más de verdad que otros que se quedan en la fachada de una bandera, comenzó a arrancar los primeros aplausos. Pero antes, Roca se disculpó por su chascarrillo y probó suerte de nuevo preguntándole si el resto de escritores con los que se codea hay casos en los que tributan fuera de España:

Por mi conocimiento, no. Eso es cosa de cantantes de corazón partido y egoístas en general. Están en su derecho, pero no me parece bien. Tampoco es que mi opinión importe a nadie. Lo que importan son mis actos. 🤷🏻‍♂️ — Juan Gómez-Jurado (@JuanGomezJurado) January 19, 2021

Mientras, en Twitter, los seguidores de Gómez-Jurado demostraban que todavía era posible quererle más:

Menos pulseras con la banderita y un poco más de justicia social y redistribución de la riqueza. ⬇️⬇️⬇️ https://t.co/XB1mOa4qZI — L.Montero (@PorMontera) January 19, 2021

Ojala que todos tributásemos en España al 43%.

Seria señal de un buen sueldo para todos.

Y los servicios públicos irían de PM.

Ser Patriota debería ser eso: que el que menos tuviera, tuviera para vivir dignamente y con todos los servicios esenciales del estado cubiertos. — Eusebio Cabral (@billar3b) January 19, 2021

Y punto!!! Si es que es imposible no quererle https://t.co/vQAMdgcawO — Conchi Sanchez (@manly_81) January 19, 2021

Eso, señores, es ser patriota. Yo creo que nos hemos americanizado mucho y pensamos que no vivimos bien si no somos como los del Falcon Crest.

Ahora, tambien se pagarían los impuestos más alegremente si después viésemos que se usan con cabeza. — Chucho Andaluz💙💛 (@ChuchoAndaluz) January 19, 2021

Y por eso da doble gusto comprar sus libros. https://t.co/Kmp2sTHoAP — Iván Esfenodon 🐟🐟🐟🦈 (@esfenodon) January 19, 2021

Como maestra en la Educación Pública, se agradece tu respuesta. A veces se nos olvida que para vivir como vivimos con derecho a educación y sanidad gratuita, pensiones, sistema de carreteras, etc hay que arrimar el hombro. — Laura F. (@laurafrailep) January 19, 2021

Ya me caía bien, pero ahora ya solo tengo corazoncitos en los ojos 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 https://t.co/XcKVHjtxPJ — 🎄Olga H. Moreno🎅🤶 La Hormiguita Lectora🐜 (@Olgahmoreno) January 19, 2021

Aplauso Don Juan,yo si ganará incluso aún menos no me iría para pagar mas. Es más yo vivo en el extranjero por mi mujer, pero si ganará eso me venía para España. Y sé que los gobiernos que tenemos y hemos tenido malgastan mucho dinero, pero eso se podría cambiar con voluntad — Ross (@rosselloaikido) January 19, 2021

Hola Youtubers de las narices. A ver si aprendemos. Y cierren la puerta al salir, gracias. https://t.co/S848hSrrAj — Aurora Parrilla 🔻 (@auroriparrilla) January 19, 2021

Yo voy a decir lo mismo que digo cuando me llaman por ser autónoma y honrada. Ojalá que tuviese que pagar miles de euros en impuestos, eso querría decir que gano muy bien. — Ainara GM (@AinaraGM) January 19, 2021

El auténtico patriotismo, no hay más.⬇️ https://t.co/xANuATFz1y — Miguel Angel (@miguelangelvivr) January 19, 2021

Pues gracias y te honra



Si todos nos fuéramos a un paraíso fiscal, no tendríamos nada

Esta gente solo piensa en su pasta — Arantxa Sáez 🧼👋🏻+😷+ 🧍🏻‍♀️↔️🧍🏻‍♀️+💨 (@saezatxa) January 19, 2021

De hecho, "patriota" ha sido trending topic en varios momentos del día.