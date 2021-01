La lección de Ibai, el ‘streamer’ millonario que defiende pagar impuestos en España y no en Andorra

El streamer Ibai Llanos (25) lo ha vuelto a hacer. El popular comunicador vasco, que gana alrededor de 1,3 millones de euros al año, acostumbra a lograr grandes hitos en su canal de Twitch que le hacen circular por todas las redes sociales en cuestión de segundos.

En esta ocasión, se ha convertido en trending topic con un vídeo de dos minutos que publicó hace dos meses sobre los youtubers que prefieren pagar impuestos en España y los que lo hacen en Andorra.

En esos 120 segundos, Llanos tilda el debate de los impuestos de gilipollez y asegura que es completamente “normal” que quienes ganan más dinero como él deban pagar más impuestos. No obstante, el streamer también defiende a los compañeros que han decidido tributar en el país vecino y que goza de grandes rebajas fiscales.

Ibai sobre los impuestos de los youtubers

“Si no me he ido a Andorra ha sido porque no me ha dado la gana. Yo tributo aquí porque estoy bien. Yo vivo de puta madre igual aunque me quiten la mitad. Me da igual lo que me quiten, me parece normal que a la gente que gana mucha pasta le quiten mucho dinero. Y como yo, hay muchos youtubers que piensan lo mismo y por eso no se han ido a Andorra”, sentencia Llanos.

Aún así, el vasco confiesa que cuando alguien escucha la diferencia que hay entre tributar en Andorra o en España la diferencia en brutal. ”Se que muchos de los que criticáis a los que se van a Andorra, probablemente el 90 o 95 por ciento, estando en nuestra situación, os iríais porque es un país que está a dos horas y la diferencia de dinero es abismal”, añade el popular comunicador.

“Yo estoy bien aquí y me parece un buen acto tributar aquí como hace todo el mundo. Y como yo gano mucha pasta, me da igual que me quiten la mitad”, sentencia el streamer.