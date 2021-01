El Rubius se va a Andorra: las razones del youtuber para irse del país y no tributar más en España

El Rubius se irá a tributar y vivir en Andorra. El youtuber tiene claro que es una decisión acertada, asegura que lleva años tributando en España y le da igual que le critiquen. Su decisión llega en un momento donde el debate está abierto entre los personajes de moda. Ibai Llanos ya mostró su parecer la semana pasada, acaparando multitud de aplausos: se quedará en España porque vive bien.

Rubén Doblas Gundersen, conocido como El Rubius, ha anunciado que se marcha al país vecino con su novia. Lo ha hecho a través de Twitch. En un directo comentaba que se mudaría con su "señora, ya por fin está decidido. A una casa muy bonita, cerca de las montañitas y cerca de mis amigos, porque ya me hace falta un cambio".

Parece que al youtuber le traen sin cuidado las críticas. "Si fuere por eso me hubiese ido hace muchos años, ¿sabes? [El tema de la menor tributación en Andorra] es un plus obviamente, pero literal, todos mis amigos están allí. Sé que va a pasar [que la gente le critique] pero no me preocupa", comentaba tras el anuncio. Además, expone que lleva "diez años" dedicándose a esta profesión y tributando en España.

Quizás la decisión no habría sido tan polémica, si hubiese elegido otro momento. Sin embargo, el tema de tributar en España o Andorra está de moda entre youtubers y streamers. Todo surgió tras el récord logrado por The Grefg, que alcanzó los 2,4 millones de espectadores durante la presentación de su skin para Fornite en Twitch. Muchos aprovecharon para criticarle por tributar en Andorra, mismo lugar donde lo hacen otros comunicadores españoles.

Aún mayor fue la trascendencia cuando el streamer Ibai Llanos comentó su parecer. "Yo estoy bien aquí y me parece un buen acto tributar aquí como hace todo el mundo. Y como yo gano mucha pasta, me da igual que me quiten la mitad", dijo.