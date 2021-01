Ibai Llanos quiere comprar el Real Murcia

Ibai Llanos se podría lanzar al mundo del fútbol. El popular 'streamer' suele comentar los partidos, sobre todo los del Real Madrid, además de llevarse muy bien con muchos profesionales de este mundo jugando con ellos como 'Kun' Agüero, Thibaut Courtois y Neymar Jr. Pero, después de cambiar de casa y dejar G2, el vasco anunció en su último directo que tenía intención de invertir en un equipo humilde y el elegido habría sido el Real Murcia.

"Chicos, creo que voy a comprar el Real Murcia. El Murcia de verdad, el 'fake' no. Si se puede eh, en un futuro. Sabéis que los de La Media Inglesa también quieren comprar un equipo, entonces sí ellos de verdad van en serio, podríamos comprar el Murcia. A ver, yo os cuento las ideas que tengo en la cabeza, no os penséis que lo voy a comprar mañana y voy a decir 'oye, compro el Murcia', pero sí que me gustaría que fuese un equipo humilde, respetar su escudo...", explicaba la estrella de Twitch y YouTube.

No sería el primero en participar en este club. Durante la última ampliación de capital, los protagonistas de La Vida Moderna (David Broncano, Quequé e Ignatius Farray) de la Cadena SER se hicieron con un paquete de 500 acciones en 2018. En ese momento el Real Murcia estaba en un proceso de liquidación y, gracias a la campaña 'HazloTuyo', consiguieron seguir con vida a través de estas compras.

No han tardado en responder desde Murcia a estas intenciones de Ibai Llanos. "¡Claro! Te lo hemos dicho desde siempre que te hagas accionista... tan en serio que llevamos con los números claros ya tiempo para poder quedar desde ya. Gracias de corazón y lo de respetar el escudo, eso sí, es la cláusula número uno", escribían en su cuenta oficial de Twitter. Seguro que la entidad notaría un incremento de notoriedad solo con lo que trae consigo el 'streamer'.

El hashtag #IbaiCompraelMurcia ha sido tendencia desde primera hora de la jornada, por lo que se puede decir que esto ya se ha notado. Pero es que el mundo de los eSports y el del deporte rey están cada vez más enlazados. Esta misma semana se presentaba una nueva edición de la eLiga Santander, con casi todos los clubes de Primera y Segunda representados. También es destacado que DUX se hizo con el Internacional de Madrid, otro club de Segunda B.

En Murcia ya han bromeado con esta posibilidad haciendo memes en las redes sociales con los fichajes que haría el vasco con imágenes como las de Agüero o el hecho de que siempre aparezca con bata.

