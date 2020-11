DjMariio se hace culé tras una apuesta con Ibai Llanos y el Barça se mete de por medio

DjMariio e Ibai Llanos son dos de los nombres que cualquier aficionado a los videojuegos y a los eSports conoce. Dos de las estrellas de las retransmisiones en directo y que acumulan millones de seguidores en sus respectivas cuentas. Por ello, y dada la relación de amistad que les une, la apuesta que ambos han protagonizado está generando miles de reacciones, incluida la de la cuenta oficial del Barça.

Hace unos días, tras perder una apuesta, DjMariio anunciaba que tendría que convertirse en aficionado del FC Barcelona durante una semana. El youtuber, fiel admirador del Real Madrid y de Cristiano Ronaldo, debía abandonar sus colores a petición de Ibai Llanos. Y es por esa razón por la que lo anunció en redes, para evitar que cualquiera se llevara un susto.

"Mis tuits durante 1 semana van a ser muy culés por haber perdido una apuesta con Ibai, lo que no quita que el Barça de Pep era pura poesía para la vista", explica en el mensaje fijado que hay en su perfil de Twitter.

Mis tuits durante 1 semana van a ser muy culés por haber perdido una apuesta con Ibai, lo que no quita que el Barça de Pep era pura poesía para la vista. — Ansufatismo (@DjMaRiiO) November 15, 2020

Hasta ahí, todo era normal y entraba dentro de lo previsto. DjMariio se cambiaba la foto de perfil y colocaba una de Leo Messi, modificaba su nombre para poner "Ansufatismo" y, lo más sorprendente, hasta tuiteaba que el delantero argentino era mejor que el propio Cristiano Ronaldo. Un mensaje que hizo que Ibai Llanos, citando incluso al atacante luso, le preguntara a la estrella de la Juve sobre una invitación a su casa.

@cristiano y a este le invitaste a tu casa? — Ibai (@IbaiLlanos) November 15, 2020

Dos días después, y con más de 60.000 reacciones de por medio, la cuenta oficial del FC Barcelona en la red social de Twitter se ha metido de por medio para sumarse a la apuesta. Y lo ha hecho de una manera sorprendente, más todavía en un perfil verificado de la talla del de la entidad azulgrana. DjMariio es mejor que Ibai, según el último mensaje posteado por el conjunto catalán, donde bendicen como un culé más al youtuber.

La apuesta comenzó el pasado día 16 y en apenas dos jornadas ya se han podido ver mensajes de todo tipo. Solo falta por ver hasta dónde llegarán ambos reconocidos youtubers, aunque lo que está claro es que cualquier cosa puede pasar y más viendo reacciones como la del Barça.

Por el momento, Ibai se ha definido como un culé de nacimiento. El Barça, muy activo, ya le ha propuesto algo: "Si este tuit llega a 50k likes, te enviamos la caja más loca que has visto desde que naciste y unas orejeras del Barça, que viene el frío #IbaiCuler". Y el caster lo ha dejado claro, con pullita incluida: "Metedme una camiseta de Neymar que juego con él al Among Us".

