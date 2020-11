5 de 10

Dani Alves ha enseñado a todos lo que le dijo a Leo Messi cuando este estuvo decidido a abandonar el Barcelona el pasado verano:

"Cuando me querían echar del club le dije en un entrenamiento que me iba del Barça porque me iban a echar. Él me dijo: 'No te vayas, ¿dónde vas a estar mejor que aquí?' Yo le repliqué esa misma frase. No me contestó pero sé que le llegó"