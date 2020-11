La impactante crítica a 'Kun' Agüero: "Solo Dios sabe qué talla de pantalones usa"

'Kun' Agüero se ha convertido en los últimos meses en protagonista más veces por lo que ha hecho fuera de los terrenos de juego que dentro de ellos. El argentino ha pasado a ser una figura dentro del mundo de los videojuegos y sus directos siempre causan sensación entre los seguidores.

Desde que cayó lesionado de la rodilla, el ex del Atlético de Madrid no ha vuelto a ser el que era. De hecho, en la presente temporada apenas acumula 178 minutos con el Manchester City. Tres partidos en toda la temporada 2020/2021: 65 minutos frente al Arsenal, 45 contra el Oporto y otros 45 ante el West Ham.

Un balance pésimo que se redondea con tan solo un gol, el marcado en el partido de la Champions League frente al Oporto. Ahora nuevamente ha caído lesionado y son varios los que empiezan a dudar de cómo volverá el argentino, ya que en los últimos meses le han visto "pasado de peso" para lo que debe ser un deportista de élite.

Sergio 'Kun' Agüero, en un entrenamiento del Manchester City Reuters

En esta línea se ha mostrado Roy Keane. El exfutbolista y ahora comentarista de Sky Sports ha hablado de la situación del 'Kun' Agüero después del partido entre el Manchester City y el Liverpool: "Mi problema con Agüero es que cuando volvió parecía pasado de peso. Solo Dios sabe que talla de pantalón lleva. Parecía pesado".

"A veces sales de lesión y te puede costar correr. Normalmente, los jugadores necesitan dos o tres semanas para recuperar esa velocidad. Yo estaba preocupado cuando volvió porque parecía realmente pasado de peso. Es difícil ponerse al día, pero hay que tratar de no coger kilos", ha añadido Keane sobre el argentino.

El proyecto del 'Kun'

Agüero comienza a mirar al futuro y se convirtió recientemente en el propietario de su propio equipo de eSports: el KRÜ eSports. "La verdad que no estaba enterado de esto. No entendía nada. Me llegaron varias invitaciones para unirme a clubes de eSports. Son varios. Ahí dije por qué me están invitando. Empecé a investigar un poco más. Me cuadró todo. Pensé por qué dar mi imagen a un club si no sé quiénes son. Si pasa algo, quedo mal yo. Prefiero si quedo mal, hacerlo yo", explicó sobre el proyecto.

"Tuve la suerte que mi hermano me ayudó con una chica. Me ayudó mucho y le dije que quería hacer esto. Me preguntó si estaba loco. Le dije que sí. Me contó lo que se necesitaba. Me gustó y arrancamos. Desde Barcelona hace tres meses que planeamos esto", continuó diciendo en una entrevista concedida al diario Olé.

"Siempre me gustaron los videojuegos. La cuarentena me volvió a cuando era chico. Estaba en casa. Voy a jugar a la play. Empecé a jugar al FIFA. Me acuerdo que el Peque me invitó al Champ Play con Dybala. Me empezó a gustar y que la gente interactúe. Al principio me boludeaban. Me decían que mandara saludos y yo caía. Roza me el ano. Yo me cagaba de risa. Ahí fue el contacto. Y mira lo que estoy haciendo", finalizó el Kun.

