Kún Agüero da el paso y crea su propio equipo de eSports: nace KRÜ

'Kún' Agüero ya no es solo uno de los mejores delanteros del mundo, también es uno de los streamers más virales del momento en el mundo de los videojuegos. Y ahora también es otra cosa más: propietario de su propio equipo de eSports. Parecía que era un paso que antes o después iba a dar y ya es una realidad. Nace KRÜ eSports, el equipo del ariete argentino.

El confinamiento nos dejó descubrir un lado hasta entonces desconocido de estrellas del fútbol como Agüero o Thibaut Courtois. Ambos, pese a ser rivales sobre el terreno de juego, suelen compartir directos en Twitch con Ibai Llanos y siempre dejan a sus seguidores momentos divertidos. Courtois ya se metió en el mundo de los eSports al convertirse en uno de los propietarios de DUX Gaming y ahora el 'Kún' sigue sus pasos con su propio equipo.

Agüero ha hablado sobre su nuevo proyecto en el diario argentino Olé. Así fue como empezó todo: "La verdad que no estaba enterado de esto. No entendía nada. Me llegaron varias invitaciones para unirme a clubes de eSports. Son varios. Ahí dije por qué me están invitando. Empecé a investigar un poco más. Me cuadró todo. Pensé por qué dar mi imagen a un club si no sé quiénes son. Si pasa algo, quedo mal yo. Prefiero si quedo mal, hacerlo yo".

Y llegó el momento de dar el paso: "Tuve la suerte que mi hermano me ayudó con una chica. Me ayudó mucho y le dije que quería hacer esto. Me preguntó si estaba loco. Le dije que sí. Me contó lo que se necesitaba. Me gustó y arrancamos. Desde Barcelona hace tres meses que planeamos esto".

En el confinamiento, Agüero se reinventó como streamer. Eso surgió por su pasión por los videojuegos que vienen de antes de la pandemia. Empezó con el FIFA y ahora es uno de los streamers más seguidos de Twitch:

"Siempre me gustaron los videojuegos. La cuarentena me volvió a cuando era chico. Estaba en casa. Voy a jugar a la play. Empecé a jugar al FIFA. Me acuerdo que el Peque me invitó al Champ Play con Dybala. Me empezó a gustar y que la gente interactúe. Al principio me boludeaban. Me decían que mandara saludos y yo caía. Roza me el ano. Yo me cagaba de risa. Ahí fue el contacto. Y mirá lo que estoy haciendo".

[Más información: Así será el DUX Inter de Madrid: el equipo de eSports de Courtois y Borja Iglesias que jugará en 2ªB]