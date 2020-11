Pjanic: "Estoy en el mejor club del mundo, pero aún no estoy satisfecho"

A finales del pasado mes de junio se confirmó un secreto a voces: Miralem Pjanic fichaba por el Barcelona. Un fichaje que llegó de la mano de cierta polémica por las confesiones madridistas del futbolista. "Si me preguntan por mi equipo favorito, le diré que desde niño siempre me ha gustado el Real Madrid", ha llegado a decir el bosnio.

Para él, el Real Madrid era el mejor del mundo, el club por el que se decidió a dedicar su vida al fútbol. Pero ahora, en una entrevista para Canal Plus Francia, el centrocampista ha afirmado que es el Barcelona el número uno. Sin embargo, pone un 'pero' a sus primeros meses como jugador azulgrana.

"Estoy en el mejor club del mundo y con el estilo de juego que siempre he querido jugar. Pero aún no estoy satisfecho. Yo quiero tener la oportunidad de ganar los grandes títulos. Ese es mi objetivo. Ser los mejores y ganar los grandes títulos. Y eso es lo que quiero", ha señalado Pjanic, justo después de que se hiciese viral una imagen suya en el banquillo del Barça.

De lo que se olvida el internacional bosnio es de su deseo por jugar en el Real Madrid y de que se le vinculó con el conjunto blanco en el pasado como posible fichaje. Así, a la hora de hablar de ofertas u oportunidades que tuvo a lo largo de su carrera, ni rastro del equipo merengue.

"Tuve la oportunidad de ir antes a clubes como el Bayern o el Inter en el pasado. Pero no me pareció que era el momento adecuado. Pude ir también a la Juventus dos años antes, pero sentía que no era el momento. No quería perder dos años de jugar regularmente en un equipo donde estaban Pogba, Pirlo y Vidal. Ahora juego en el Barça y es todo un reto", ha apuntado.

Un medio creativo

Durante la entrevista, Pjanic también ha hablado sobre su perfil como futbolista y sus mejores características: "Mi fútbol es ver las cosas antes y acelerar las cosas. No soy el más rápido del equipo, pero hago que el balón corra rápido. Y esa es mi visión del fútbol. No soy el mejor físicamente, aunque lo he trabajado. Pero sobre todo mi fútbol es el control, pase, visión. Para mí el fútbol es ser inteligente en el campo".

